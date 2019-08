Resolviendo sus dudas

Por el Dr. Enrique Griego

P.- Ultimamente tengo fiebre por dos semanas, luego se me pasa, y siento mucha energía y después esta energía se va ¿Pueden ser síntomas del dengue?

R.- El dengue es una enfermedad infecciosa, producida por un virus que es transmitido de persona a persona a través de la picadura de un mosquito, en lugares donde se acumula el agua, que es donde estos mosquitos se reproducen. Con un solo caso de dengue que haya en la comunidad esta enfermedad se puede propagar muy rápidamente.

Los síntomas son mucha fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, dolor en todas las articulaciones. También pueden presentarse náuseas y vómitos. Estos síntomas se presentan en forma intermitente. Pueden tenerse durante varios días, luego el paciente se alivia, y después vuelven a reaparecer.

En muchos casos la consulta no se hace a tiempo y este es un problema que debe ser detectado y tratado en forma temprana. En algunas personas el dengue se presenta como si fuera otro proceso infeccioso viral y esto puede causar deshidratación, algunas veces hemorragias, y en muchos casos, los pacientes piensan que puede ser algo gripal, alguna molestia pasajera, y no hacen la consulta con la rapidez con que debería hacerse.

Se recomienda a las personas que tienen molestias de esta magnitud que se pongan en manos del médico para que se pueda hacer un diagnóstico temprano y se pueda comenzar inmediatamente con el tratamiento.

P.- Tengo 50 años de edad y quisiera saber si en la etapa de la menopausia, donde yo creo que estoy ya que tengo periodos con menstruación y luego 2 o 3 meses sin ella, una mujer se puede quedar embarazada.

R.- La mayoría de las mujeres, entre los 40 y los 52 años de edad, entra en una etapa, que se llama peri-menopausia, que es un periodo de transición, de cambio, que puede durar de 5 a 7 años, donde comienzan a aparecer irregularidades con la menstruación, entre otras cosas. Las menstruaciones comienzan a espaciarse, a veces se puede estar hasta 6 meses sin menstruar, luego ésta regresa, pero hasta que la mujer no complete un año sin menstruar, no se considera que haya entrado en la menopausia. A partir de este momento debe suponerse que cualquier sangrado vaginal no es menstruación, sino un sangrado anormal que se tiene que investigar, porque usualmente la causa no es nada buena. Pero, mientras se está en el periodo de la peri-menopausia, sí la mujer puede embarazarse. Mientras la mujer esté teniendo sangrado vaginal por menstruación, se supone que está ovulando, aunque la mayoría no lo esté. No porque una mujer menstrúe quiere decir que esté ovulando, pero tenemos que pensar que sí está ovulando y que tiene riesgos de embarazarse. Y un embarazo, a esta edad, es, por supuesto, un embarazo de muy alto riesgo, tanto para el bebé como para la mamá. En estos casos, normalmente, al final del embarazo se observa en la mamá alta presión, pre-clampsia, eclampsia, y las malformaciones en el bebé son bastante comunes.

P.- Tengo 30 años de edad y quisiera preguntar a qué se debe el estreñimiento. Yo me estriño frecuentemente y siento como inflamado el estómago, con gases y dolor.

R.- El estreñimiento es la incapacidad de evacuar el excremento, que son los desechos que quedan después de ingerir y absorber los alimentos. El excremento debe ser eliminado a diario. El no hacerlo, produce estreñimiento. Los intestinos son elásticos, y el excremento no eliminado se acumula, se seca y hace que los intestinos se distiendan. Por eso muchos pacientes sienten envaramiento, dolor, piquetes en ciertas áreas, dependiendo de la parte del colon donde el excremento se acumule más. Cuando el estreñimiento es frecuente trae complicaciones. Hay quienes desarrollan hemorroides o problemas del colon.

Hay muchas causas para el estreñimiento, pero básicamente lo que ocurre es que por diferentes motivos los movimientos intestinales disminuyen. Esto ocurre, por ejemplo, cuando no se consume suficiente liquido, o no se consumen suficientes fibras. También ciertos problemas de salud, como por ejemplo el hipotiroidismo, donde la glándula tiroides no produce suficientes hormonas tiroideas, hace que baje el metabolismo corporal total, incluyendo los movimientos intestinales. Mucha gente no ve el estreñimiento como un problema de salud, pero sí lo es.

