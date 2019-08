Resolviendo sus dudas

• SI LA RINITIS ALERGICA NO ES ATENDIDA PUEDE HACERSE CRONICA

P.- Quisiera saber si tengo una infección en los oídos porque tengo mucha comezón y me pica mucho la garganta también.

R.- Existen en nuestra comunidad muchos problemas alérgicos y éste parece ser uno de ellos. La rinitis alérgica es muy común ya que estamos en un ambiente muy apropiado para ello. Estamos respirando constantemente sustancias a las que podemos resultar alérgicos. La manifestación va a ser mucha congestión nasal, comezón en la nariz, estornudos, etc. Esta producción excesiva de flema usualmente no se saca para afuera, sino que pasa de la nariz hacia la garganta, hacia los senos nasales ya que son cavidades que se comunican, y también a través de la trompa de Eustaquio, que es el tubo que comunica la garganta con el oído medio, de modo que esa secreción afecta también el oído. Y así se presentan molestias en la garganta, en los oídos, en la nariz, y en algunos casos hay también irritación de los ojos. Si esto no es atendido puede hacerse crónico y puede traer complicaciones. Entre ellas podemos encontrar sinusitis, dolores de cabeza, mal aliento, dolor de oídos, e incluso puede haber bronquitis porque esa secreción se infecta y durante la noche, mientras se duerme, pasa por la garganta. Por eso muchas personas se despiertan con la sensación de dolor de garganta.

Hay otra infección que también es común en nuestra área que produce mucha comezón en los oídos, que es la otitis externa. Esto es un hongo en los oídos. El tratamiento es muy sencillo pero es necesario visitar al médico, porque de no tratarse puede hacerse crónico.

• LA ALTA PRESION ES LA FUERZA DE MAS QUE TIENE QUE HACER EL CORAZON PARA HACER SU TRABAJO

P.- ¿Qué es lo que provoca la alta presión y cuáles son las complicaciones?

R.- La alta presión es un problema médico muy común, que ha existido por muchos años y que cada vez vemos con más frecuencia, últimamente además, en personas cada vez más jóvenes, como consecuencia de la creciente incidencia de la obesidad. La obesidad hace que una persona que está predispuesta a desarrollar alta presión la desarrolle a edades más tempranas.

La alta presión no quiere decir más que la fuerza que tiene que hacer el corazón para poder hacer su trabajo, que es bombear la sangre que viene de los pulmones, ya con oxígeno, al resto del organismo. Cuando la fuerza que tiene que hacer el corazón es mayor de lo normal, eso se llama alta presión. Por eso, una de las complicaciones de la alta presión es que el corazón va creciendo con los años y entonces llega un momento en que pierde fuerza al contraerse, y eso se llama insuficiencia cardíaca.

Son las personas que ya no pueden ni siquiera hacer el quehacer diario porque se agitan, se cansan, les falta el aire.

Recordemos que el corazón es un músculo que al hacer fuerza, va creciendo, al igual que el hacer pesas hace crecer los biceps, debido a que el músculo se contrae contra una resistencia.

Por ello, lo más importante es impedir que todas estas complicaciones sucedan, controlando la presión. Tomar medicinas para la presión hace que la fuerza que tiene que hacer el corazón para realizar su trabajo, disminuya y entonces éste no sufre.

• LA APENDICITIS ES LA INFLAMACION DEL APENDICE

P.- ¿ Podría explicar qué es la apendicitis?

R.- La apendicitis es la inflamación del apéndice, que es una pequeña prolongación delgada que se encuentra donde comienza el intestino grueso, o sea el colon. Realmente no se ha encontrado cuál es la función que tiene, pero lo que sí se sabe es que hay gente que pierde la vida por una apendicitis. Cuando el apéndice se rompe produce una peritonitis y ya en este estado hay un 50 % de probabilidades de que el paciente no salga del hospital.

Esto es así porque lo que se encuentra en el apéndice es pus, o sea, es una área que se va distendiendo porque hay un abseso; es algo altamente infeccioso, y al romperse, la pus se derrama dentro de los intestinos y produce la peritonitis. Y lamentablemente, a pesar de los avances que hay en la medicina y en las técnicas quirúrgicas hoy día, la peritonitis tiene todavía una mortalidad muy alta.

La apendicitis es más común en niños, aunque puede afectar a personas mayores y ancianos. Es importante sospechar que puede ser una apendicitis cuando alguien comienza a tener náuseas, vómitos, dolor en cualquier parte del estómago, dolor que se prolonga hacia el lado derecho del vientre. Por lo general se va el apetito, se tiene fiebre y uno se ve realmente enfermo.

En esta situación hay que acudir inmediatamente al médico. Cuando el apéndice se inflama el problema evoluciona muy rápido, entonces no se cuenta con mucho tiempo para tomar las medidas adecuadas.

