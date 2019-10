Resolviendo sus dudas

• UNA DE LAS FUNCIONES DEL PANCREAS ES PRODUCIR INSULINA

P.- ¿Qué es el páncreas y cuáles son los problemas más comunes que ocasiona?

R.- El páncreas es un órgano, que tiene forma de lengua, que está atravesado detrás del estómago, y una de las funciones que tiene es producir insulina.

Los pacientes con diabetes son pacientes cuyo páncreas no produce suficiente cantidad de insulina. En la diabetes Tipo I el páncreas no produce nada de insulina, por lo que estos pacientes necesitan inyectársela de por vida. En la diabetes Tipo II, que es el más común, los pacientes prácticamente agotan a su páncreas, ya que lo que se tiene es el síndrome de resistencia a la insulina. En estos casos se está genéticamente predispuestos a dos cosas: una, a engordar; son personas que engordan con mucha facilidad porque ya tienen historia familiar de diabetes y obesidad. Y dos: esto va a producir resistencia a la insulina, lo cual indica que el páncreas va a tener que producir una cantidad de insulina mucho mayor de lo normal para mantener los niveles normales de azúcar. Como el páncreas trabaja extra se agota más temprano.

Hay también muchas otras causas por las que el páncreas se puede agotar. Por ejemplo, si una persona es alcohólica. Uno de los efectos tóxicos que tiene el alcohol es a nivel del páncreas; se puede producir una pancreatitis, que es la inflamación del páncreas. Si esto se hace crónico, va a mermar la funcionalidad de la vida del páncreas. Se puede tener diabetes incluso por el consumo excesivo de alcohol, por las pancreatitis recurrentes.

Hay casos donde se desarrollan quistes, que afectan el tejido del páncreas. Estos quistes pueden hacer también que el mismo deje de funcionar adecuadamente y pueda ocasionar diabetes.

Hay también casos en que debido a la obesidad, aún sin tener historia familiar de diabetes, el páncreas tiene que producir mucha insulina para mantener normales los niveles de azúcar, porque cuanta más grasa hay acumulada en el cuerpo más insulina se necesita.

Otras situaciones son, por ejemplo, traumas. Personas que han estado involucradas en accidentes automovilísticos, o que han tenido traumas en el área del páncreas que ha producido cierto sangrado, pueden tener un deterioro temprano de la funcionalidad del mismo y eventualmente tener diabetes.

También puede darse el caso, aunque no es muy común, de cáncer de páncreas.

El páncreas también es responsable de producir ciertas sustancias que son importantes en el metabolismo, en la digestión de ciertos productos, que también se van a ver afectados si el páncreas por alguna razón es bloqueado. En este caso se produce la elevación de ciertas enzimas, como la lipasa, la milasa, como una manifestación de una pancreatitis.

Pero en sí, uno de los problemas más comunes del páncreas es la disminución de su función, que es lo que ocasiona diabetes.

En general, los problemas del páncreas son serios. Por ejemplo el caso de una pancreatitis aguda puede producir la muerte.

• LA COLITIS NO SE CURA, PERO SE PUEDE CONTROLAR

P.- Mi esposo tiene colitis nerviosa. Ya ha ido con dos especialistas, le han dado mucha medicina, hace como cuatro meses que está en tratamiento pero aún sigue enfermo. ¿Usted qué me puede recomendar?

R.- Si ya le diagnosticaron que es una colitis nerviosa, hay que saber que en la mayoría de los pacientes éste es un problema crónico. No se sabe cuál es la causa exacta por la cual se tiene colitis. Se piensa que hay ciertos anticuerpos producidos por el sistema inmunológico que reaccionan contra ese tejido. Ante situaciones de ansiedad y nerviosismo se irrita cierta parte del colon. Son pacientes que ante situaciones de estrés, éste se manifiesta agudizándose el problema de base, que en este caso es el dolor abdominal y la diarrea o estreñimiento que usualmente acompaña a la colitis.

A esto se le llama también Síndrome del Intestino Irritable, que se puede presentar predominantemente con estreñimiento o con diarrea. Es más común que sea con diarrea. Para manejar este problema existen medicamentos y se recomienda el consumo de mucha fibra especialmente en los casos que se asocia con estreñimiento.

El problema no se cura, pero se puede controlar.

