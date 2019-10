Resolviendo sus dudas

• LAS INFECCIONES URINARIAS RECURRENTES PODRIAN SER MANIFESTACION DE UN PROBLEMA ESCONDIDO, COMO DIABETES

P.- Tengo 36 años de edad y experimento con mucha frecuencia infecciones urinarias. He tomado dos tipos de medicina para la infección pero ya llevo tres semanas y no he sentido alivio ¿Qué me recomienda que tome?

R.- Algo que tenemos que recordar es que cuando una persona tiene infecciones urinarias, o infecciones vaginales, o de la piel debido a hongos, es común que respondan muy fácilmente a algunos antibióticos. Pero cuando son infecciones recurrentes, o que persisten, hay que pensar que la infección urinaria, en este caso, puede ser manifestación de un problema que está escondido, que podría ser una diabetes.

Si el caso es así, mientras no se controlen los niveles de azúcar la infección no se va a quitar, porque la orina de las personas que tienen diabetes va a ser muy dulce. Las bacterias que producen este tipo de infecciones son como las hormigas, les gusta el medio dulce, entonces crecen y se multiplican muy facilmente.

Otro problema, bastante común en las mujeres es la vegiga caída, lo cual hace que la orina se estanque por mucho tiempo predisponiendo a infecciones recurrentes

La recomendación sería regresar con el médico y no descartar estas posibilidades.

• CUANTO MAS TEMPRANO SE DIAGNOSTIQUE LA OSTEOPOROSIS ES MEJOR

P.- Tengo 54 años de edad. He sido delgada toda mi vida y me preocupa que mi mamá y mi hermana mayor han sufrido de osteoporosis. Me he querido hacer el examen, pero me dicen que debo esperar hasta los 65 años para hacérmelo. ¿Cuál es su opinión al respecto?

R.- La osteoporosis es una enfermedad de los huesos, donde los mismos se van gastando a medida que pasa el tiempo porque hay una fuga de calcio que va sucediendo paulatinamente, pero en forma continua. Se ve más en la mujer, aunque también puede haber osteoporosis en el hombre. En la mayoría de los casos es cuando la mujer deja de menstruar y ya no tiene el apoyo de los estrógenos y la progesterona, que de alguna forma conservan el calcio en los huesos. Al llegar la menopausia comienza a haber pérdida de calcio en los huesos y con el tiempo éstos se debilitan tanto que se pueden fracturar con mucha facilidad. A este proceso se le llama osteoporosis Anualmente hay más de un millón y medio de fracturas a consecuencia de esto.

Actualmente esta enfermedad se puede detectar en forma muy temprana a través de procedimientos radiológicos de muy baja radiación. Este examen mide la densidad de los huesos y se puede hacer en la oficina del médico y se obtienen los resultados inmediatamente. Permite ver si el hueso es normal, si se tiene osteopenia, que es un nivel antes de la osteoporosis, o si tiene osteoporosis y qué tan avanzada está.

Todo esto es importante porque usted no quiere darse cuenta de que tiene osteoporosis cuando tiene una fractura. Las consecuencias a este nivel son serias. Yo considero que lo más importante es la prevención. Y en este caso, con historia familiar cercana, siendo una persona delgada y mujer, ya tiene tres factores de riesgo. Además, seguramente ya tiene tres o cuatro años de tener la menopausia. Esperar hasta los 65 años yo creo que para muchos casos es muy tarde.

Es un examen que cuesta menos de 50 dólares y cuanto más temprano se diagnostique el problema es mejor para usted porque se le puede dar tratamiento y de esa forma evitar una fractura.

Hay medicamentos muy efectivos y que se toleran fácilmente.

El monitoreo para ver cómo se responde al tratamiento es cada dos años.

• SOLO LAS HEPATITIS INFECCIOSAS DEJAN UNA SECUELA, UN MARCADOR EN SANGRE

P.- Hace 10 años tuve hepatitis. Hace una semana me hice una prueba de sangre y salió que nunca tuve hepatitis, todo salió bien. ¿Cómo es que puede suceder esto?

R.- Lo más probable es que no haya sido ninguna hepatitis infecciosa. Hay varias razones por las cuales el hígado se puede inflamar. Hay hepatitis producidas por virus, como la Hepatitis A, producida por el virus de la hepatitis A; Hepatitis B, producida por el virus de la hepatitis B; Hepatitis C, producida por el virus de la hepatitis C; y hay otros tipos virales de hepatitis. Cuando se tiene hepatitis por cualquiera de estos virus va a quedar una secuela en la sangre y podemos darnos cuenta de que hay anticuerpos que quedaron como cicatriz, como marcador de que se ha tenido ese tipo de hepatitis. Pero también se puede tener hepatitis por ciertos medicamentos, como la eritromicina, que puede producir inflamación del hígado y esto no se va a ver en un examen después de que el hígado se desinflama. Para que sí deje una secuela, un marcador en sangre, debe ser una hepatitis infecciosa.

Le invitamos a contactarnos en los siguientes lugares para información médica gratuita:

Periódicos/ Revistas: El Periódico USA; DeShopping. Radio: KGBT AM (miércoles 10-11:00 am); Radio Esperanza (martes: 11-12:00 a.m); Caracol Radio, Riohacha, Colombia (martes 12-1:00 pm). Televisión: Guajira televisión, Riohacha, Colombia (martes 10-11:00 am); Univisión Ch 48 (sábado 6:30-7:00 am); Televisa Ch 19 (sábado 12:00 mediodía); Telemundo Ch 40 (domingo 9-9:30 am). YouTube: “Hablando de Salud con el Dr. Enrique Griego”

Comparte tu opinión.