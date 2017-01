Resolviendo sus dudas

Por el Dr. Enrique Griego

HIPERTENSION

Primera parte

P.- ¿Qué es la hipertensión y cuáles son las personas con más riesgo de padecerla?

R.- Se define la alta presión como la fuerza que hace la sangre sobre las paredes de las arterias una vez que sale del corazón. El corazón es la bomba que está bombeando la sangre constantemente. Estamos hablando en condiciones normales de 60 a 100 latidos por minuto. En cada contracción la sangre es expulsada del corazón y ejerce una fuerza sobre las paredes internas de las arterias y así es cómo se mide la presión arterial. Cuando alguien tiene la presión más arriba de lo normal decimos que tiene ‘hipertensión’. Lo normal es que tenga 140 con 90. 140 la sistólica y 90 la diastólica. Arriba de estos valores hablamos de hipertensión. Para ello hay tratamiento y se presentan muchos problemas de salud si esto no se controla.

P.- ¿Qué es lo hace que algunas personas desarrollen alta presión?

R.- Hay muchos factores de riesgo y entre ellos tenemos la herencia. Si se viene de una familia donde los padres, abuelos o tíos hayan desarrollado alta presión, ya se trae una cierta predisposición hereditaria, genética, para desarrollarla. No necesariamente eso tiene que ser así, porque se pueden hacer cambios en el estilo de vida, cambios en la alimentación, en los hábitos, y eso puede hacer que aunque se tenga esa predisposición la alta presión se pueda prevenir.

El otro factor de riesgo importante es la edad. Cuantos más años se tiene más posibilidades hay de desarrollar alta presión.

Hay ciertos grupos étnicos que también tienen tendencia a desarrollar alta presión. En los Estados Unidos los descendientes de africanos americanos tienen tendencia a tener alta presión. Incluso en las comunidades afroamericanas la alta presión es uno de los problemas crónicos más comunes. Entonces el grupo étnico al que se pertenece es otro factor de riesgo.

Otro factor importante es la obesidad. Cuando se tiene más grasa del porcentaje que se debe tener según la estatura, eso también aumenta el riesgo de alta presión. Hemos aclarado muchas veces que también la obesidad aumenta el riesgo de padecer diabetes, problemas de las articulaciones, cáncer y muchos otros problemas médicos que se están viendo hoy día.

Hay ciertos hábitos, como el alcohol, o el tabaquismo, que también están asociados con el riesgo de tener alta presión.

El sedentarismo. Cuando no se es una persona activa eso puede llevar a desarrollar también alta presión.

También hay ciertas enfermedades, muy comunes en nuestra comunidad, que pueden ser factores de riesgo. Si se tiene Diabetes tipo II con el paso de los años aumenta el riesgo de tener alta presión. Muchas personas desarrollan primero alta presión y luego desarrollan diabetes.

La hipertensión es un problema prevalente. En los Estados Unidos hay más de 50 millones de personas en la actualidad que padecen de alta presión y todavía hay un gran número que son pre-hipertensas, donde la presión fluctúa entre los niveles máximos normales y cada año estas personas van a formar parte de esta lista creciente de hipertensos, razón por la que requieren medicamentos.

En nuestra comunidad cada vez se ven más personas jóvenes, menores de 20 años de edad, consultando porque tienen alta presión, y en la mayoría de ellos hay varias características en común; personas que han sido obesas desde niños, con historia familiar de diabetes y alta presión, con niveles altos de triglicéridos y colesterol, y son personas sedentarias. Cuando se combinan todos estos factores es fácil explicar por qué muchas personas desarrollan alta presión.

P.- ¿Cuáles son los síntomas de la hipertensión?

R.- Es importante recalcar que alguien puede tener alta presión y no tener síntomas. Esta es una de las enfermedades que forma parte de la lista de las que se llaman “matadores silenciosos”. Se puede tener la presión alta y no tener ninguna señal, y cuando buscan ayuda es porque ya sufrieron alguna complicación. Por eso es tan importante no dejar pasar un año sin hacerse un examen médico y como parte de este examen normalmente se toman los signos vitales y dentro de ellos está la presión arterial.

También algunas personas presentan síntomas, como dolores cabeza. Normalmente es frontal y afecta los lados, las sienes. Es un dolor de cabeza muy ligero, que normalmente se presenta en las mañanas y a veces durante el día. Es variable, pero es un dato común. También se pueden asociar mareos, o tener uno o el otro, o los dos. En algunos pacientes comienza a haber visión borrosa y uno de los datos claves por el que muchas personas por primera vez acuden al médico es que sienten un zumbido en los oídos, como campanillas o muchos dicen que es como el tren cuando viene a la distancia. Esto se llama Tignitus y es una manifestación común de que la presión arterial está alta.

Algunos pacientes se presentan con sangrado nasal, con falta de aire; son personas que cuando están haciendo alguna actividad cotidiana, notan que se cansan más fácilmente, que se agitan, que tienen palpitaciones. Todo esto que se sale del patrón normal debe llamar la atención. Ansiedad. Es común la ansiedad como otro síntoma. La ansiedad hace que la presión suba.

Estos son los síntomas más comunes, pero hay que recordar que se puede tener alta presión y no tener ninguna señal.

