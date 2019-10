Resolviendo sus dudas

• ADORMECIMIENTO DEL BRAZO PODRIA INDICAR COMPRESION DEL NERVIO

P.- Tengo 35 años de edad. Al estar acostada se me entume el brazo derecho, hasta los dedos. Me tengo que levantar de la cama para darme masajes pues batallo para que se me pase. ¿Qué podrá ser?

R.- Hay personas que después de cierta edad, al acostarse de lado y oprimir el brazo, tienen esta molestia. Uno de los problemas que primero habría que descartar es el de hipotiroismo. Cuando la glándula tiroides no está funcionando muy bien, se comienzan a acumular sustancias en el organismo que, de alguna forma, producen compresión de ciertas estructuras como la circulación y los nervios. Este adormecimiento es un dato que podría indicar compresión del nervio. También podría ser consecuencia de una anemia, o de una diabetes, o de enfermedades crónicas que afectan la circulación y secundariamente el funcionamiento del nervio. A veces puede ser que se esté tomando diuréticos y que al eliminar mucho líquido, junto con él, se esté eliminando mucho potasio. La baja de potasio también puede ocasionar este tipo de problema.

• LO QUE PRODUCE SOBREPESO, EN GENERAL, ES QUE SE INSUMEN MAS CALORIAS DE LAS QUE SE GASTAN

P.- Peso 208 libras, mido 5’4″ y estuve haciendo un tratamiento para adelgazar pero no he bajado nada. ¿Puede ser que tenga complicaciones con la tiroides? Nunca me he hecho ningún examen.

R.- Su peso, según su estatura, debe ser de 130 o 140 libras. Esto indica que hay un promedio de 65 libras de sobrepeso. Pero, por el momento, no es necesario fijarse mucho en eso, ya que es importante ponerse metas fáciles de lograr. El primer objetivo es bajar, por ejemplo, 10 libras. El ritmo con que se debe bajar debe ser entre media libra a una libra por semana, y ello debe hacerse a través de ciertos cambios en la alimentación.

Lo que normalmente se hace con los pacientes que tienen este tipo de inquietud, es un examen físico para descartar que no haya ningún tipo de problemas que pueda ser causa de la obesidad, como por ejemplo hipotiroidismo. Esto es algo muy sencillo que se determina por medio de un examen llamado TSH, que se realiza en la misma oficina del médico. En la mayoría de los casos la tiroides está bien. Lo que produce sobrepeso en general, es que se insumen más calorías de las que se gastan. Un problema es que las calorías no se ven y las cosas que son más ricas en calorías son las que más nos gustan, como dulces y grasas. Una vez que el médico determina que todo está bien, el nutricionista es el especialista encargado de hacer el plan adecuado de alimentación para realizar los cambios necesarios en los alimentos que el paciente consume normalmente.

Una de las cosas simples que hay que cambiar es la ingestión de alimentos fritos. Eliminar también pizza, hot dogs, hamburguesas, pollo frito, chorizo. Tratar de consumir más vegetales, más frutas, más granos, más cereales. Y el 20% restante, que deben ser las proteínas de origen animal que se deben consumir, que vengan, por ejemplo, del grupo de la leche, que contengan la mitad de lo normal. Leche de 1 o 2% y no más de tres tazas de leche por día; Carnes, de preferencia carnes blancas: pollo, pescado, pavo, atún, sardinas, de dos a tres porciones por día; Consumir mucho líquido; Utilizar aceite bajo en grasas (aceite de oliva extra-virgen) y margarina en lugar de mantequilla; Cambiar el azúcar por substitutos; Y al mismo tiempo que se hacen todos estos cambios es necesario hacer más ejercicios.

De esta forma el peso va a ir bajando poco a poco. Cuando se recurre a medios rápidos para bajar de peso, a dietas estrictas, o al insumo de pastillas, no se está haciendo lo correcto. Se sufre mucho, se logra perder un poco de peso, pero es algo que no se puede mantener por mucho tiempo y al volver al régimen habitual se gana el peso que se perdió y un poco más.

• UNA DE LAS COSAS COMUNES EN UN EMBARAZO SON LAS INFECCIONES URINARIAS

P.- Tengo casi cuatro meses de embarazo y como tenía dolor de cintura, de espalda y del bajo vientre fui con el médico y me recetó unas cápsulas. El problema es que aun me sigue doliendo y ahora orino muy poquito. ¿Qué puede ser?

R.- Una de las cosas comunes en un embarazo, y la razón por la que usualmente se prescribe un antibiótico, son las infecciones urinarias. Una infección urinaria puede producir cambios en la orina, como ardor, orinar a cada rato y muy poquito, dolor en la parte baja del vientre, que es donde está localizada la vejiga, o dolor que puede irradiarse hacia la espalda. A los tres o cuatro meses es cuando ya la matriz creció lo suficiente como para comenzar a poner presión en el hueco de la pelvis, por lo que comienzan a estirarse un poco los músculos que están en la parte baja de la espalda y traen molestias. Pero además de esto, si estamos hablando de una infección urinaria, hay que considerar que los riñones también están ubicados en esa área y al inflamarse producen dolor, fiebre y escalofríos.

Todo esto en un embarazo es de mucho peligro. Una infección urinaria, una pielonefritis, cuando la infección ya está en el riñón, puede hacer que la paciente comience a tener irritabilidad en la matriz, y comience a tener contracciones tempranas, que en esta etapa puede llevar a un aborto.

Es importantísimo regresar sin demora con el doctor.

