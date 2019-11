Resolviendo sus dudas

• ¿NIÑOS OBESOS, ADULTOS DIABÉTICOS?

P.- He escuchado que últimamente ha aumentado en forma alarmante el número de niños obesos ¿Podría hablarnos un poco de eso?

R.- Efectivamente, estamos teniendo un gran problema en nuestra comunidad, donde cada vez vemos más incidencia de diabetes en niños y jóvenes menores de 18 años de edad. Esto es alarmante porque es algo que se puede prevenir y para ello es necesario educar a la comunidad. Queremos que los padres y los niños que están creciendo obesos sepan que ello es un problema de salud, que les va a traer complicaciones, como diabetes, alta presión o muerte temprana por infartos o embolias.

CARACTERISTICAS A TOMAR EN CUENTA

Una de las características más comunes para indicarnos que un niño puede desarrollar diabetes, es que provenga de una familia donde ya existe esta enfermedad, porque se sabe que en la mayoría de los casos se necesita el componente genético. Si un niño viene de una familia donde existe diabetes y este niño muestra desde edades tempranas predisposición a engordar, es necesario comenzar a poner cuidado. Es común que estos niños engorden muy fácil y que comiencen a mostrar unas manchas oscuras en la parte posterior de su cuello, a veces en los codos, en la parte posterior de las rodillas, en las ingles. Esto indica que este niño ya está caminando hacia la diabetes, ya está desarrollando lo que se llama resistencia a la insulina, lo cual hace que, en su organismo, la insulina no trabaje adecuadamente. Por ello, para controlar los niveles de azúcar el páncreas tiene que trabajar extra para producir más insulina, lo cual va a producir más obesidad. Aquí vemos otro factor por el cual este niño va a ganar peso muy fácil, y allí comienza un ciclo vicioso, donde al ganar más peso se va a necesitar producir más insulina, y al producir más insulina va a aumentar la obesidad, hasta que, finalmente, el páncreas falla.

Este fenómeno lo hemos estado observando muy seguido en nuestra comunidad y en el 100% de estos niños el factor común es la obesidad.

ES NECESARIO EDUCAR A LA COMUNIDAD

Decíamos que es muy importante educar a la comunidad, porque muchas veces las mamás confunden estas manchas que el niño tiene en su cuerpo, con suciedad; incluso muchas veces regañan al niño porque no se lava lo suficientemente bien. Es necesario saber que esto no es algo que viene de afuera, sino que ello es algo que viene desde adentro, y como una manifestación de los altos niveles de insulina se mancha la piel en estas áreas.

Durante todo este proceso, que se da antes de que se desarrolle diabetes, el niño está teniendo elevación de los triglicéridos, del colesterol, está predispuesto a tener alta presión, y ya está desarrollando ateroesclerosis, es decir, se le está acumulando colesterol en las arterias. Todo esto es un comienzo de la edificación de la causa de muerte, que seguramente, en estas condiciones, será antes de los 50 años de edad.

