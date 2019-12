Resolviendo sus dudas

• LA LAGAÑA ES PUS QUE SE PRODUCE EN EL OJO

P.- Tengo 32 años de edad y frecuentemente sufro de conjuntivitis. De repente amanezco con los ojos rojos, con lagañas y lagrimeo. ¿A qué se debe esto?

R.- La conjuntivitis es un problema de salud bastante común. Los médicos familiares y los pediatras tienen muchas consultas al año por esta condición, y puede ser debida a factores infecciosos, como bacterias, virus, e incluso también se puede presentar por procesos alérgicos.

En las temporadas de verano, y más que todo en el otoño y en primavera, se ven muchos casos de esta condición. ¿Por qué? Porque la mayoría van a ser de tipo alérgico, aunque ya una vez irritado el ojo, es fácil que se agreguen infecciones por bacterias. Es igual que las personas que tienen rinitis alérgica; que es una alergia, pero es común que ya después se agreguen infecciones por bacterias que produzcan sinusitis, o bronquitis.

Definitivamente esto es algo que se tiene que diagnosticar, porque en el caso suyo, que dice que esto es muy común, lo más seguro es que sea de tipo alérgico, así comienza, y más adelante se agrega la infección por bacterias.

La lagaña es pus que se produce en el ojo, y esto es una indicación de que el paciente va a necesitar antibióticos. Y por supuesto, es el médico el que puede ver a estos pacientes y recetarles. No haga lo que mucha gente todavía en nuestra comunidad hace: de que a fulano de tal, hace dos años o hace tres años le dieron unas gotas, y le fue muy bien, y tienen esas gotas, y las buscan y se las aplican. En muchas ocasiones esas gotas pueden estar vencidas y causan más problemas que el problema de base.

Entonces, lo ideal es ir al médico, una consulta rápida. El médico va a detectar si eso es de tipo alérgico, si ya necesita antibióticos, o si se puede tratar con gotas para alergias. Muchos de estos pacientes tienen un componente alérgico a nivel nasal. Entonces la rinitis alérgica y la conjuntivitis alérgica en muchos pacientes van de la mano.

Esto se presenta a cualquier edad y hemos visto que estos pacientes, sobre todo si son pacientes que ya tienen diabetes, alta presión, que tienen problemas crónicos que hacen que sus defensas bajen, sean candidatos ideales para que esto se torne en una infección bastante severa.

Yo considero que hay que tener mucho cuidado porque hay muchas gotas para los ojos, que se venden sin receta médica, y que a muchas personas se les hace fácil ir a la farmacia, comprarlas y ponérselas. Esto puede causar más problemas. Entonces, tenga mucho cuidado. Sus ojos son la luz, a través de ellos es cómo usted puede disfrutar todo lo creado, es cómo usted se puede defender en la vida, es como usted puede seguir adelante y convertir todos esos sueños que usted tiene en realidad. Usted necesita sus ojos, los tiene que cuidar, igual que cualquier parte de su cuerpo.

No permita que un problema de salud tan ligero, tan pequeño como una conjuntivitis, se convierta en un gran problema, al punto de que usted pueda perder su visión, por no darle la orientación, la atención, el respeto que se merece su visión.

• UN SOLO RIÑON PUEDE HACER EL TRABAJO DE DOS, PERO HAY QUE CUIDARLO

P.- Tengo nada más que un riñón dado que hace ocho o nueve años perdí el otro en un accidente. Peso 124 libras y actualmente estoy tomando ácido fólico. ¿Es normal que orine un poquito amarillo?

R.- No. No es normal que orine amarillo. Es muy importante cuidar ese riñón ya que éste tiene que hacer, en su caso, el trabajo de dos. Es un trabajo que un solo riñón puede hacer por mucho tiempo, pero hay que cuidarlo. Por eso hay que evitar el sobrepeso, porque al aumentar de peso debe trabajar más. Es necesario ingerir muchos líquidos porque se necesita orinar más, no dejar pasar más de un año sin ver al médico y ante la más mínima molestia en el área del riñón, bien sea molestias en la orina, decoloración, o aumento del olor, consultar con el doctor. De esta manera, cualquier infección o cualquier problema puede ser detectado temprano y puede ser tratado, de modo que el riñón siga funcionando adecuadamente.

Mi recomendación es que vaya con su médico, quien seguramente recomendará un análisis de orina para detectar que no se esté eliminando proteínas en la orina, que no haya sangre ni ninguna otra sustancia que pueda decolorarla.

• LAS PASTILLAS PARA DORMIR TIENEN EL POTENCIAL DE PRODUCIR ADICCION

P.- Tengo 58 años de edad y desde hace tres años tomo pastillas para dormir ¿Por qué aun así no puedo dormir?

R.- Comencemos por aclarar que aquí se cometió un error, que es haberle recetado pastillas por tanto tiempo. Las pastillas tienen el potencial de producir adicción, y lo más probable es que, al tratar de dejarlas, el cuerpo las necesita y entonces se tiene más problemas de insomnio. La recomendación en este punto, es consultar con un psiquiatra, ya que éste es el especialista en medicina que maneja mejor este tipo de medicamentos y que puede hacerle un plan de substitución de los mismos, es decir, cambiárselos por otros que le ayuden a dormir, pero que no producen dependencia. Con el tiempo el cuerpo se va desintoxicando de estas sustancias adictivas hasta que desaparecen y ya se puede dormir.

Es muy importante buscar ayuda para solucionar este problema, porque hay varios estudios que dicen que muchas de las caídas que terminan en fracturas, en las personas mayores, se producen bajo los efectos de narcóticos como los que usted menciona.

Le invitamos a contactarnos en los siguientes lugares para información médica gratuita:

Periódicos/ Revistas: El Periódico USA; DeShopping. Radio: KGBT AM (miércoles 10-11:00 am); Radio Esperanza (martes: 11-12:00 a.m); Caracol Radio, Riohacha, Colombia (martes 12-1:00 pm). Televisión: Guajira televisión, Riohacha, Colombia (martes 10-11:00 am); Univisión Ch 48 (sábado 6:30-7:00 am); Televisa Ch 19 (sábado 12:00 mediodía); Telemundo Ch 40 (domingo 9-9:30 am). YouTube: “Hablando de Salud con el Dr. Enrique Griego”

Comparte tu opinión.