Resolviendo sus dudas

• LAS HORMONAS TIROIDEAS SON MUY NECESARIAS PARA LAS FUNCIONES VITALES DE LAS CELULAS

P.- Tengo 32 años de edad y en los últimos 6 meses he ganado peso, mis menstruaciones se han hecho irregulares y el cabello se me está cayendo. Mi mamá piensa que estoy enferma de la tiroides porque ella y dos de sus hermanas empezaron así y después les encontraron hipotiroidismo. Me gustaría saber su opinión.

R.- El hipotiroidismo es un problema endocrino bastante frecuente. Usualmente corre en familias; es común ver varios miembros de una misma familia afectados por este problema. Es más común en las mujeres que en los hombres. En la mayoría de los casos esto se da porque esta persona desarrolla anticuerpos que afectan a la glándula tiroides, que es una glándula ubicada en la parte anterior del cuello, cuyo funcionamiento se altera. También se le llama Enfermedad de Hashimoto. Hay una interacción inmunológica a ese nivel y eso hace que la glándula ya no produzca suficientes hormonas tiroideas, las cuales son muy necesarias para las funciones vitales de las células. El metabolismo va a depender de qué tantas hormonas tiroideas se están produciendo. Si la glándula no produce hormonas tiroideas, si produce muy poca cantidad, el metabolismo baja, la capacidad de esa persona de quemar calorías baja, y uno de los síntomas que se va a presentar es que se comienza a ganar peso. A veces no se explican por qué. El paciente dice: «Dr., estoy haciendo ejercicios, consumo lo mismo que consumo regularmente, y estoy ganando peso».

Otro de los síntomas es irregularidades en la menstruación. Normalmente viene con mucho sangrado y esto afecta la fertilidad. Es común ver problemas de hipotiroidismo cuando la mujer quiere embarazarse y no lo puede conseguir. Uno de los exámenes que se acostumbra hacer es ver si no tiene problemas en la tiroides, porque esto es una causa común de este desorden.

También intolerancia al frío. Estas pacientes comienzan a notar que son muy friolentas. Otro dato, usted lo acaba de mencionar, es que el cabello se hace finito, se adelgaza, se reseca y se cae con mucha facilidad. También la parte de afuera de las cejas; es un dato que muchos pacientes con hipotiroidismo refieren.

Su mamá tiene razón. Lo ideal en su caso es que vaya al médico. Ojalá esta información le ayude a tomar la decisión correcta. Y la decisión correcta es ir al médico para que él tenga la oportunidad de examinarla, hacer una historia clínica, un examen físico completo, y por supuesto, hacerle exámenes de sangre para ver cómo está funcionando la tiroides. Se le hacen los niveles de TSH. El TSH es una hormona que se produce en la hipófisis, que es una glándula que está en el cerebro. Este TSH estimula la tiroides para que ésta produzca T3 y T4, que son las formas activas de las hormonas tiroideas, las que van directamente a afectar el metabolismo. Esto es muy fácil de hacer. Se hace en la misma oficina del doctor y en minutos se pueden tener los resultados.

Por supuesto esto tiene que ser diagnosticado por el médico. En algunas ocasiones el doctor puede confirmar el diagnóstico, si tiene dudas, a través de otros exámenes más completos, como pruebas completas de la tiroides, perfil tiroideo, y en algunos casos, cuando todavía hay dudas, el paciente se puede referir con un endocrinólogo, que es el especialista médico en que nos apoyamos cuando tenemos algún problema para controlar a una persona con hipotiroidismo, o si la persona tiene lo contrario, que es hipertiroidismo, donde la glándula tiroides produce muchas hormonas tiroideas. En muchos casos se requiere que se haga un ultrasonido de la glándula tiroides para ver si no hay tumores ocultos, que no son palpables. En muchos de estos casos la glándula no ha crecido, y vale la pena hacer un ultrasonido, para que de esa forma se pueda hacer una evaluación completa y mantener al paciente con hipotiroidismo bien controlado.

Cada tres meses, en algunos casos cada dos meses, a este paciente hay que hacerle un TSH para medirle los niveles de esta hormona. Queremos que esté entre 0.4 y 4. Los últimos estudios quieren que estos pacientes se mantengan con un TSH entre 1 y 2. Eso va a depender de la dosis de Levotiroxina o Synthroid, que son hormonas tiroideas sintéticas, que se le de al paciente. La dosis va a cambiar de paciente a paciente, pero lo ideal es que el TSH se mantenga entre 1 y 2.

