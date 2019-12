Resolviendo sus dudas

• DESPUES DE LOS 50 AÑOS DE EDAD TODOS, HOMBRES Y MUJERES, DEBEN HACERSE UNA COLONOSCOPIA

P. Mi esposo tiene 64 años de edad y padece de diabetes, alta presión y alto colesterol. Aunque le han estado recetando medicinas para estos problemas, muchas veces no se las toma porque se siente bien. Pero ya tiene unas semanas que por las noches tiene dificultades para dormir porque tiene mucha ansiedad en las piernas y las está moviendo constantemente. ¿Puede ser esto por la diabetes?

R.- Acaba de describir un caso del ‘síndrome de las piernas inquietas’, o lo que se llama en inglés, el ‘restless leg syndrome’. En este problema las personas refieren que tienen dificultad para dormir porque sienten la necesidad de estar moviendo las piernas de un lado a otro, no consiguen acomodarlas y eso hace que se les vaya el sueño. En algunas ocasiones esto avanza al punto de que aun durante el día, al sentarse, al estar en reposo, esta ansiedad en las piernas también se siente. Esta no es una situación que está directamente relacionada con la diabetes, aunque es una de las enfermedades que está dentro de la lista de posibles causas de este síndrome, el síndrome de las piernas inquietas. Lo más común es que sea debido a una anemia por falta de hierro, lo cual puede ser común a esta edad, en una persona con otras enfermedades crónicas.

También es probable que si tiene dificultad para tomar las medicinas que le han sido recetadas para tratar los problemas que ya tiene, tampoco se haya hecho una colonoscopía. El hombre puede, con el paso de los años, desarrollar anemia por pérdida oculta de sangre a través del intestino sin que se de cuenta, y que ello se manifieste más adelante con debilidad, fatiga, cansancio fácil, mareos, y, en algunos casos, con el síndrome de las piernas inquietas como manifestación de una anemia por falta de hierro, porque ha perdido sangre paulatinamente sin que se vea sangre saliendo de su cuerpo. Yo recomendaría en este caso, que él fuera el médico para que le hagan exámenes para ver cómo está la hemoglobina, y sobre todo, que le hagan la colonoscopía. Pienso que es un examen muy importante porque queremos prevenir el cáncer de colon, y afortunadamente es el único cáncer que se puede prevenir, porque el cáncer de colon nace de un pólipo. El pólipo es una lesión benigna, que en algunas ocasiones pueden pasar de 10 a 15 años antes de un pólipo se transforme en cáncer.

Después de los 50 años de edad, todos, hombres y mujeres deben hacerse una colonoscopía. Es un procedimiento donde el gastroenterólogo introduce un cable muy delgado, con una cámara en la punta, donde él puede visualizar el colon en su totalidad y de esa forma puede darse cuenta de qué es lo que hay dentro del colon. Si hay un pólipo lo quitan, pero hay que hacer la colonoscopía cada tres a cinco años, si la persona tiene pólipos.

Si a los 50 años a usted le hicieron una colonoscopía y salió normal, no le encontraron pólipos, entonces las siguientes son cada 10 años. En muchas ocasiones el médico tiene la oportunidad de encontrar anemia por falta de hierro, que se manifiesta por el síndrome de las piernas inquietas, y es así como en ese momento se refiere al paciente con el gastroenterólogo para hacerle una colonoscopía. Puede ser que éste sea uno de esos casos.

Hay medicamentos que han sido diseñados para tratar el síndrome de las piernas inquietas. Por supuesto, que su esposo necesita ser diagnosticado primero y esto tiene que ser a través de una evaluación por su médico, quien después de la evaluación y de descartar otras posibles causas, decidirá sobre su tipo de tratamiento.

Ojalá su esposo siga estas recomendaciones. No es lo ideal lo que está haciendo. El no tomar medicamentos para la alta presión, para el colesterol, para la diabetes, es un error. Estas son enfermedades que llamamos «matadores silenciosos». Uno se puede sentir bien aunque los niveles estén bien altos. Si no se toman los medicamentos, las enfermedades no están controladas. Y al no estar controladas se permite que surjan las complicaciones. Ya después de que las complicaciones están presentes, aunque se tomen los medicamentos, no hay forma de que el daño que se haya ocasionado, se solucione.

Ojalá que esta información llegue oportuna y que esto motive a su esposo y le haga tomar la decisión correcta.

• LA SOYA PERTENECE AL GRUPO DE LOS GRANOS

P.- ¿Nos puede por favor hablar de los beneficios de los productos derivados de la soya?

R.- La soya pertenece al grupo de los granos. Es un tipo de frijol, pero es un frijol especial. Tiene menos azúcar que el frijol tradicional y tiene más proteínas que el frijol que comúnmente se usa. Y tiene otras propiedades que lo hacen único. Es un producto del cual se han elaborado muchas sustancias; hay leche de soya; hay queso de soya; hay carne de soya, que es el tofu; hay salchicha de soya. Su valor nutritivo y su valor único lo hace muy especial dentro del grupo de los granos. También tiene otras propiedades que son muy positivas para la salud. Estamos hablando de sustancias que estimulan el efecto de ciertas hormonas, de tal forma que ayudan como antioxidantes también. Se han hecho muchos estudios acerca de los beneficios para la salud de los productos derivados de la soya y todo apunta a que son recomendables.

Ayudan a bajar la presión arterial; ayudan a que se baje de peso, porque tienen mucha fibra; uno ‘se llena’ más fácilmente. Uno puede ayudarse a bajar de peso consumiendo productos derivados de la soya. Por supuesto, todo esto, si es para bajar de peso, debe ser como parte de un plan dirigido por un médico que entienda sobre este concepto de la obesidad.

Se han hecho estudios y se ha visto que los productos derivados de la soya hacen que el colesterol malo baje, que el colesterol bueno suba, que bajen los triglicéridos. Incluso hemos hablado que la presión arterial sistólica y la diastólica tiende a bajar. Los problemas del corazón, las enfermedades de las arterias coronarias tienden a disminuir. Es mucho lo que hoy día se puede hablar acerca de los beneficios de los productos derivados de la soya.

Definitivamente es algo que yo, en lo personal, recomiendo. Nosotros en casa los usamos, combinados con otro tipo de productos, por supuesto.

Incluso hay estudios de personas que han visto que al consumir estos productos derivados de la soya tienen menos aparición de arrugas, como que retarda un poco los cambios en la piel que se ven con el paso de los años. Por ello han hecho productos cosméticos que tiene efectos positivos en la piel. Ayuda a que los tejidos que conservan la piel se mantengan, y esto es algo que nos llama mucho la atención.

Definitivamente, que los beneficios son muchos, son positivos, siempre y cuando usted esté dirigido por alguien que conozca bien estos productos.

