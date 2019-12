Resolviendo sus dudas

• LA ENFERMEDAD DE CUSHING ES UN PROBLEMA BASTANTE COMUN

P.- Tengo 37 años de edad y en los últimos tres años he ganado mucho peso. Me han salido vellos en la cara, espalda, brazos y pecho. Se me ha subido la presión y seguido me duelen las piernas. Quisiera saber cuál es su opinión.

R.- Una de las cosas que yo pensaría con una persona que consulta con algo parecido a lo que usted está presentando, sería la Enfermedad de Cushing. Es un problema bastante común. Hay muchas personas con problema de obesidad que tienen el síndrome de Cushing, pero no se piensa en él, y por lo tanto no se hace el diagnóstico.

Muchas de estas personas tienen sobrepeso, y están ganando peso continuamente, y comienzan a notar lo que usted ha presentado, vello en la cara y vello donde es común que a los hombres les salga, como en el pecho, la espalda; comienzan a notar que la cara se hace redonda, le llaman la cara de luna llena, y comienzan a tener irregularidades con la menstruación; tienen problemas con la piel, tienen heridas leves que tienen dificultad para cerrar; la piel puede hacerse muy frágil, pueden hacerse moretones con mucha facilidad. En el abdomen se les hacen estrías, como en el caso de las mujeres embarazadas, donde a los nueve meses la piel se estira tanto que le salen esas estrías.

Por otro lado, es común ver acné y esto es debido a que estas pacientes están produciendo mucho cortisol. El cortisol es una hormona que se produce en las glándulas suprarrenales. Estas glándulas están arriba de los riñones y están siendo gobernadas por una hormona que se llama STH, que se produce en la hipófisis, que es la glándula master, que está en la cabeza.

Cuando hay exceso de producción de STH porque hay un tumor en la hipófisis, este exceso está estimulando mucho las glándulas suprarrenales y éstas van a producir mucho cortisol, y el cortisol es el responsable de producir todos estos cambios.

También cuando alguien está tomando alta cantidad de esteroides por tiempo largo, ya sea porque lo usa para tratar de ganar músculo, o bien recetado por el médico para tratar enfermedades como lupus, artritis, cáncer, y otros problemas, esto también puede ocasionar este tipo de síntomas.

Otra condición que también se puede buscar es cuando hay tumores en las glándulas suprarrenales, que están produciendo mucho cortisol. Por eso es que estos pacientes tienen que ser valorados de esta forma. Hay muchas pruebas que se pueden hacer.

Una de ellas es la dexametasona, que es un examen donde se le da al paciente un miligramo de dexametasona tomada, a las 11 de la noche, y al día siguiente, alrededor de las 8:00 de la mañana, se le saca sangre y se ven los niveles de cortisol. Es un examen muy sencillo. También se puede hacer en orina de 24 horas. Posteriormente, si este resultado está alto, se le puede buscar los sitios donde pudiera estar el problema. Se le hace un CTScan, o un MRI de las glándulas suprarrenales, o bien de la hipófisis. Esto da información sobre si hay tumores, que pueden estar en estos sitios y que pueden estar ocasionando esta situación.

Hay casos donde hay otros órganos, como el páncreas, el riñón incluso, que pueden producir ciertos tumores que pueden estar ocasionando este tipo de problema.

En su caso, yo espero, que con esta información, usted vaya con su médico y que piense en el síndrome de Cushing, que le haga los estudios pertinentes, y si no se siente confortable con hacerlo, al menos la puede mandar con un endocrinólogo, que es el especialista médico en el que nos apoyamos en estos casos cuando tenemos dudas para hacer el diagnóstico, o bien cuando es diagnóstico está hecho, nos apoyamos en ellos para que nos ayuden a resolver la situación.

• EL CANCER DE COLON NACE DE UN POLIPO

P.- Mi papá tiene 57 años de edad y hace dos meses fue al doctor para hacerse el examen médico de cada año. El doctor le dio la orden para que se realizara una colonoscopía, pero él se niega a ir ya que dice que no lo necesita porque se siente bien. Nos gustaría escuchar su opinión.

R.- La colonoscopía es un procedimiento gastroenterológico muy necesario. El que menos cree que puede tener problemas en el colon es el que los tiene. Hay muchos testimonios de personas, incluyendo médicos, que para los 55 años, que se han hecho la colonoscopía para evaluar el colon, ya se han encontrado con cáncer. Cáncer que si se hubieran hecho esa colonoscopía un poco antes, digamos a los 40 años, quizá eso se hubiera encontrado en una etapa donde todavía se podía haber prevenido. El cáncer de colon nace de un pólipo. El pólipo no es un cáncer, es una lesión benigna. Pero cuando ese pólipo envejece, entonces se transforma en cáncer. Por eso es el único cáncer que se puede prevenir. Porque si se encuentra en el estado donde todavía es bueno, donde todavía es pólipo, entonces se remueve, que no tiene que ser a través de una cirugía; el pólipo se remueve mientras el gastroenterólogo está haciendo la colonoscopía. Ese pólipo se analiza. Hay varios tipos de pólipos. Algunos tienen más riesgos que otros de degenerar en cáncer. El problema es que a simple vista, cuando el gastroenterólogo lo está viendo, no tiene forma cómo predecir cuándo es bueno o cuándo es malo. Entonces, hay que quitarlo y hay que mandarlo a estudiar. A todos, ya después los tratamos igual, es decir, que la colonoscopía se haga ahora cada tres a cinco años si ya usted tuvo un pólipo. Si no tiene un pólipo, como mencioné en el caso anterior, entonces esa colonoscopía se tiene que hacer cada 10 años, después de que se hizo la primera. Este cáncer es un cáncer peligroso cuando se encuentra tarde, porque ya usualmente se ha salido del colon y el pronóstico disminuye bastante. Entonces, tiene una mortalidad alta porque se encuentra tarde, pero a través de este tipo de información, a través de que se sigan estas recomendaciones y se haga la colonoscopía cuando es recomendable, a los 50 años, y de repetir la colonoscopía cada 10 años, si es normal, y de repetirla cada tres a cinco años si tiene pólipos, se puede prevenir el desarrollar cáncer de colon, y por supuesto, morir por este tipo de cáncer.

Ojalá ésta sea la información que usted necesitaba escuchar para tomar la decisión. Y no espere a sentirse mal. La mayoría de los problemas de salud que hoy día nos afectan no causan ningún síntoma ni ninguna molestia en etapas tempranas. En la etapa curable estas enfermedades no dan molestias clínicas. Entonces, no espere a tener molestias clínicas, porque usualmente cuando ya se siente mal es porque ya el problema, si se trata de cáncer, ha avanzado.

