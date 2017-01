Resolviendo sus dudas

Por el Dr. Enrique Griego

HIPERTENSION

Segunda parte

P.-¿Cuáles son los valores adecuados para que una persona considere que su hipertensión está controlada?

R.- La meta actualmente es que una persona que esté recibiendo tratamiento por hipertensión, si es alguien menor de los 60 años de edad, tenga su presión arterial por debajo de 140 por 90. Esos son los niveles óptimos. Pero hay ciertas reglas, por ejemplo, si alguien es menor de 18 años de edad, o es alguien que tiene enfermedades asociadas con la presión arterial, como Diabetes tipo II con daños al riñón, también se recomienda que la presión esté por debajo de 140-90; algunas instituciones recuerdan que debe estar por debajo de 130-85. Si la persona es mayor de 60 años de edad, la presión puede llegar hasta 150 con 90. Si se es mayor de 60 y se sufre de alta presión, y la misma está en 144-145 con 90, al paciente se le considera controlado con esta cifra. Porque hay que tener mucho cuidado. A veces se quiere que la presión esté por debajo de 130 y para ello hay que agregar muchas medicinas para bajar la presión sistólica, pero mientras más medicinas agregamos para bajar este primer número, tendemos a bajar mucho la presión diastólica, o sea el segundo número, y los estudios demuestran que con una presión diastólica por debajo de 60 el paciente está en riesgo de tener disminución de la percusión al corazón, o sea que podemos acercar al paciente a un infarto. Esta es la razón por la que hay que tener mucho cuidado. Por eso en personas mayores de 60 años se hizo esta excepción a la regla de que pueden llegar a tener hasta 150 la sistólica con 90 la diastólica, y aun así se consideran controladas.

P.- ¿Se puede prevenir la hipertensión?

R.- Sí. La alta presión se puede prevenir. Aunque se tenga predisposición hereditaria a tener alta presión al tener familiares que sufren de esta enfermedad, esto no quiere decir necesariamente que uno tenga que convertirse en víctima de estos genes. Hay factores de riesgo modificables que si se conocen, se ponen en práctica y se controlan, hacen que se pueda prevenir el desarrollo de la alta presión. Uno de ellos es llevar una vida saludable comiendo vegetales, frutas, granos enteros, disminuyendo o evitando el consumo de alimentos procesados, disminuyendo el consumo de sal, de alcohol, controlando el tipo de calorías que se consume, y por supuesto, haciendo ejercicios. Mantener el peso ideal de acuerdo a la estatura es crucial. Otro factor fundamental es el estrés. El estrés es algo producido por uno mismo, aunque se culpe a circunstancias externas, porque es la forma en cómo uno reacciona ante las situaciones de la vida a las que uno se enfrenta. La forma en cómo se reacciona hace que el cuerpo libere adrenalina, noradrenalina y cortizol, que son las hormonas del estrés, y éstas van a producir un efecto a nivel de los vasos sanguíneos, van a hacer que se contraigan y que eleven la presión arterial. Cuando esto ocurre en forma crónica una de sus tantas complicaciones es la alta presión. Y esto puede suceder aunque no haya ninguna historia familiar de esta enfermedad. Pero si se tiene historia familiar y otros factores de riesgo asociados como obesidad, tabaquismo, sedentarismo, esto realmente es una chispa que va a llevar al desarrollo de alta presión. Es importante saber todo esto porque el conocimiento nos da poder, siempre y cuando se aplique y se ponga en práctica. Los resultados se van a medir según lo que cada paciente haga. Las acciones van a determinar los resultados que se obtengan.

