Resolviendo sus dudas

• PARA TRATAR LA OSTEOPOROSIS ES MUY IMPORTANTE LA EDUCACION, LA INFORMACION

P.- ¿Cómo se trata la osteoporosis?

R.- Afortunadamente tenemos excelentes medicamentos para tratar esta condición. Pero sabemos que lo ideal es el cambio en el estilo de vida. La persona tiene que aumentar su actividad física, aumentar el consumo de calcio y vitamina D, tiene que, de alguna forma, saber los resultados del examen. El médico tiene que hablarle sobre lo que es la osteoporosis. Es importante informar al paciente sobre la condición que padece, y de esta forma el paciente va a cooperar con el tratamiento y con las recomendaciones que le estamos dando. ¿Por qué? Porque el paciente desconoce sobre la enfermedad, sobre las complicaciones, sobre la razón por la cual debe tomar el medicamento. Cuando estamos hablando de un problema que requiere tomar medicamento por diez años, o más en algunos casos, va a ser difícil que el paciente se mantenga en un plan de este tipo. Entonces, es importante la educación, la información.

Por el otro lado, tenemos que darle calcio con Vitamina D. Afortunadamente tenemos combinaciones de calcio con vitamina D, como el Caltrate D, el Oscal D, que son muy accesibles. El paciente incluso los puede conseguir sin receta médica.

La osteoporosis es un problema como cualquier otro, como la diabetes, la alta presión, que no se puede tratar sin tener una supervisión médica. Sería un gran error tratar de ser paciente y ser doctor al mismo tiempo. Es importante aceptar que hay un profesional de la salud que nos va a guiar, que nos va a monitorizar, y que nos va a decir realmente cómo va el proceso.

Hay medicamentos que se usan una vez por semana. Estos medicamentos se tienen que tomar en ayunas. Es muy importante que esta recomendación así se haga. El paciente se levanta a la mañana y lo primero que va a hacer es tomar el medicamento con el estómago vacío con un vaso de agua. Esta persona tiene que levantarse de la cama, porque no puede volver a acostarse, y no puede comer por espacio de 30 a 45 minutos, para darle tiempo a que el medicamento se disuelva en el estómago, y se pueda absorber y digerir.

Hay otro que no tiene que tomarse en ayunas, se pueda tomar con el desayuno o con la comida, una vez por semana.

Otro más también es tomado en forma de pastillas; éste se toma una vez al mes.

Estas son medicinas tomadas, que se tienen que combinar con calcio y Vitamina D en forma diaria.

También tenemos medicamentos inyectables que se ponen en forma subcutánea una vez al día, por dos años, en combinación con calcio y Vitamina D.

Todos estos programas tienen que ser combinados con calcio y Vitamina D, porque el calcio y la Vitamina D son la materia prima, es lo que va a hacer que el hueso comience a recibir el suficiente calcio para que haya una reestructuración, una reformación de ese hueso, para que éste vuelva a agarrar fuerza y hacerse bien estable.

También, si por alguna razón el paciente no puede tolerar los medicamentos tomados, por algún problema de gastritis, o por ser muy sensibles al medicamento, entonces hay uno donde se lo mandaría a un centro de inclusión, puede ser en el hospital, o puede ser como outpatient. Al paciente se le pone un suero, a través del suero le ponen el medicamento, y en término de 15 a 20 minutos, se pasa el medicamento. Al paciente se lo pone en reposo como por 30 minutos bajo supervisión, y esto se hace una vez al año.

Trabaja muy efectivamente, es muy bien tolerado, pero usualmente se deja para casos en los que el paciente no responda a los tratamientos para osteoporosis en forma más conservadora.

Y por supuesto, hay muchos otros medicamentos que están saliendo, y que también ofrecen seguridad y efectividad para tratar esta condición.

Entonces, como se dan cuenta, tenemos como tratarlo. Conocemos mucho de este problema. Pero yo pienso que lo más importante es que usted, que es el paciente, el que puede tener este problema en forma silenciosa, acuda a su médico, le informe a su médico que no le han hecho el examen de la osteoporosis, que le gustaría saber cómo anda, y de esa forma va a contribuir a que le den el cuidado médico necesario, para que de esa forma se pueda prevenir la osteoporosis.

• LA INSULINA ES UNA HORMONA QUE NO DEJA QUEMAR GRASAS; AL CONTRARIO, LAS ACUMULA

P.- Tengo 24 años de edad y no he podido bajar de peso aunque hago mucho ejercicio ¿A qué se puede deber esto?

R.- Hay muchas personas que se encuentran en la misma situación que usted. Lo escuchamos en la oficina: «Dr., yo hago mucho ejercicio, no se por qué tengo sobrepeso». Pero cuando se hace una historia de lo que esa persona come, se ve que lo que está consumiendo son muchas calorías, y calorías que se obtienen a través de azúcares. Es algo cultural. Tenemos que sentirle el sabor dulce, o el sabor salado a las cosas, pero eso tiene que cambiar. Si usted va a ponerle azúcar a todo lo que consume, a todo lo que ya usted tiene registrado que va a saber dulce, está incorporando una cantidad excesiva de azúcar a su cuerpo.¿Y qué va a hacer el azúcar en su cuerpo? Va a subir la insulina. ¿Y qué va a hacer la insulina? Va a hacer que usted pare de quemar grasas y entonces su metabolismo va a utilizar el azúcar como fuente de energía, pero como está consumiendo muchos azúcares, el resto del azúcar la insulina lo convierte en grasa y lo guarda como grasa.

La insulina es una hormona que no deja que usted queme grasas; al contrario, hace que usted acumule grasas si usted está consumiendo muchos carbohidratos, muchos azúcares, como tortillas, pan, todas las harinas, arroz blanco, pastas, papa. Todos estos son azúcares. No saben dulces, pero el cuerpo los convierte en azúcares. ¿Qué debemos hacer? Debemos bajar la cantidad de carbohidratos que consumimos; y no sólo la cantidad sino también cambiar la calidad.

Los carbohidratos y azúcares que necesitamos, porque el cerebro no funciona si no es con carbohidratos como fuente de energía, deben ser tomados de las frutas y de los vegetales.

También son importantes las proteínas, porque las proteínas hay que subirlas a un 30%. Treinta por ciento de sus calorías totales deben ser a base de proteínas. Las proteínas van a hacer que su cuerpo produzca otra hormona, que se llama glucagón. El glucagón, a diferencia de la insulina, mueve la grasa que está acumulada, la manda al metabolismo para que se metabolice y esa sea la fuente de energía. Entonces, las proteínas hacen que usted produzca el glucagón; el glucagón hace que usted mueva la grasa. Por eso hay que manipular los carbohidratos y las proteínas para poder manipular adentro la insulina y el glucagón, para que usted comience a bajar de peso. Y si está haciendo ejercicio, ahora sí va a quemar mayor cantidad de grasa.

Todo esto debe ser supervisado por un médico. La obesidad es una enfermedad. Al igual que la diabetes, o la alta presión, o cualquier otro problema de salud, usted tiene que ir con un profesional de la salud para que le de información, para que lo oriente. No necesariamente cuando usted va al doctor tiene que salir con una receta e ir a la farmacia. No. Usted va a salir con información. Información que le va a ayudar a tomar la decisión correcta y de esa forma usted va a evitar tomar medicinas. Esa es la idea. Darle a usted el conocimiento.

