Resolviendo sus dudas

• LA MEJOR FORMA DE MANTENER NUESTRA SALUD ES A TRAVES DE LA EDUCACION

P.- Febrero es el Mes de Concientización Sobre las Enfermedades del Corazón y quisiera saber su sentir y su opinión acerca de este gran problema de salud pública. Es un gran honor tenerlo como miembro de esta comunidad.

R.- Qué bueno que tenemos un mes dedicado a información al público sobre este gran problema de salud que son los problemas del corazón y de las arterias. Yo pienso que un gran porcentaje de las enfermedades crónicas que vemos hoy día, y un gran porcentaje de los tipos de cáncer que hoy día padece la humanidad, son causados por los malos hábitos. Si nosotros cambiamos nuestro estilo de vida, vamos a disminuir la frecuencia de estas enfermedades. Por eso yo considero que debemos estar alerta todo el tiempo, de la información que vamos a recibir a través de los medios de comunicación, a través de la radio, de la televisión, de las revistas, de los periódicos, de pláticas en la comunidad, porque esta información puede ser muy importante para tomar la decisión correcta en casa.

¿Por qué? Porque estamos consumiendo alimentos sin que tengamos ningún conocimiento sobre el efecto que ello va a ocasionar en nuestra salud. Los problemas de colesterol son ocasionados por la cantidad de grasas que consumimos, el tipo de grasa, la cantidad de calorías. El cuerpo tiene la capacidad de convertir los azúcares en grasa, y eso puede afectar las arterias, las que secundariamente van a afectar al corazón, y sabemos que los problemas de corazón han sido, son, y si no hacemos algo, serán, la principal causa de muerte de la humanidad. Algo que podemos prevenir, no con medicamentos, sino con educación. Y qué bueno que usted hace la pregunta, qué bueno que usted se interesa por ir a esos eventos comunitarios, porque yo pienso que la mejor forma de mantener nuestra salud es la través de la educación.

No hay mejor seguro que cuidarnos a nosotros mismos, para lo cual, necesitamos información.

Afortunadamente en nuestra comunidad hay un despertar de dar información al público sobre temas de salud. He visto en varios canales locales que, dentro de las noticias, tienen programas de salud. Son cápsulas de salud de 5 o 6 minutos, pero esto es crucial, esto es vital. ¿Por qué ? Porque el ser humano tiene un cuerpo, y ese cuerpo es de materia y está expuesto a lo que toma, a lo que come y a lo que hay a su alrededor. Y por no tener la información apropiada hacemos cosas que después lamentamos, porque nos damos cuenta muy tarde, cuando ya lo dañamos y ya nada podemos hacer. O a veces lo dañamos a tal punto que no tenemos cómo ir al médico, o no tenemos cómo surtir las medicinas o atravesar por el costo de los procedimientos que se requieren. Pero usted debe evitar eso.

Yo pienso que sí es un mes muy importante. Yo sí considero que cambiando nuestro estilo de vida nosotros podemos evitar muchas de estas enfermedades. Entonces esté alerta. Yo en lo personal voy a estar participando en varios de los eventos que a través de este mes se van a dar en nuestra comunidad para hablar de la presión arterial, de las dietas, del ejercicio, del colesterol, de los triglicéridos. Para hablar de las anginas de pecho, de la insuficiencia cardíaca.

Hay programas muy buenos diseñados para que de esa forma usted aproveche este despertar que febrero nos brinda a través de estos programas, de estas personas y estos hospitales y organizaciones de nuestra comunidad que saben la necesidad primordial que hay de saber más sobre cómo cuidarnos.

• SI EN UN EXAMEN RUTINARIO TODO SALE BIEN, PERO LOS TRIGLICERIDOS ESTAN ALTOS, PUEDE SER UNA RESISTENCIA A LA INSULINA

P.- Me acaban de decir que tengo altos los triglicéridos. ¿Me podría informar qué es?

R.- Es común encontrar niveles altos de triglicéridos en las personas que están predispuestas a desarrollar diabetes. Los triglicéridos son un tipo de grasa, que corre en la sangre al igual que el colesterol, que también, cuando se eleva, puede producir problemas a nivel del páncreas, como pancreatitis, cuando los triglicéridos están arriba de 1000. También pueden producir obstrucción de las arterias y causar infartos o embolias. Este es un tema muy importante, sobre todo en nuestra comunidad, porque en ella un gran porcentaje de la población es susceptible a tener diabetes. Si en un examen rutinario, todo sale bien, pero los triglicéridos salen altos, es posible que este paciente tenga una resistencia a la insulina. Ello implica que en algunos años esta persona puede desarrollar diabetes. Si se le pone más atención a los triglicéridos, se puede educar al paciente y a la familia buscando la forma de prevenir diabetes, buscando qué otros factores de riesgo hay en en esta persona que se puedan trabajar para que este problema no suceda.

Le invitamos a contactarnos en los siguientes lugares para información médica gratuita:

Periódicos/ Revistas: El Periódico USA; DeShopping. Radio: KGBT AM (miércoles 10-11:00 am); Radio Esperanza (martes: 11-12:00 a.m); Caracol Radio, Riohacha, Colombia (martes 12-1:00 pm). Televisión: Guajira televisión, Riohacha, Colombia (martes 10-11:00 am); Univisión Ch 48 (sábado 6:30-7:00 am); Televisa Ch 19 (sábado 12:00 mediodía); Telemundo Ch 40 (domingo 9-9:30 am). YouTube: “Hablando de Salud con el Dr. Enrique Griego”

Comparte tu opinión.