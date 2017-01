Resolviendo sus dudas

HIPERTENSION

Por el Dr. Enrique Griego

Ultima parte

P.- ¿Cuáles son las complicaciones que se pueden tener cuando se tiene alta presión?

R.- Son muchas las complicaciones que puede tener alguien que sufre de alta presión, si no está controlada. Aquí la clave es: controlada. La hipertensión no se va a curar en muchos pacientes, pero si se mantiene controlada se van a prevenir las complicaciones. Entre las complicaciones encontramos las embolias cerebrales, que son las más temibles, porque una persona que desarrolla un stroke o una embolia tiene el 50% de posibilidades de morir. Y se sabe a través de estudios que la mayoría de las personas que sufren embolias sufren de alta presión. El riesgo de desarrollar embolias puede doblarse si la presión sistólica está 20 milímetros de mercurio arriba de lo que se considera normal. Por ejemplo, si se tiene 160 de presión sistólica y 100 de presión diastólica, el riesgo de desarrollar una embolia o una complicación a nivel del corazón, que es otra de las complicaciones, un infarto, aumenta cada vez que estas cifras suben. Por eso es tan importante tener en la casa la manera de poder medir la presión arterial, familiarizarse con este tipo de procedimiento, y registrar estas cifras para comunicárselas a su médico.

La insuficiencia cardíaca también es una de las complicaciones comunes en la gente que sufre de alta presión.

Si la presión no está controlada el corazón tiene que contraerse contra una resistencia, y como es músculo, tiende a crecer, y al ir creciendo el músculo va perdiendo fuerza y ello lleva a la insuficiencia cardiaca, que es también una de las principales causas de muerte a nivel mundial ya que entre más años se viva, más riesgo hay de sufrir insuficiencia cardiaca.

Otra de las complicaciones es a nivel de los riñones. Si no está controlada se pueden dañar los riñones y esto ser el motivo para estar en una lista de trasplante de riñón, o recibir diálisis. Todo esto se puede evitar, porque controlando la enfermedad se evitan las complicaciones Actualmente hay suficientes herramientas, suficiente conocimiento para controlar al paciente que sufre de alta presión.

Otro sitio donde la presión puede hacer mucho daño es a nivel de los ojos. Se puede producir sangrado en la retina o desprendimiento de retina, y esto puede causar ceguera, que en este caso es irreversible. En realidad no hay ninguna parte del sistema circulatorio que no pueda ser afectado por los niveles altos de presión arterial.

P.- ¿Cómo se trata la hipertensión?

R.- Afortunadamente existen actualmente herramientas para tratar la presión arterial. Existen diferentes tipos de medicamentos que trabajan de diferentes maneras, y por eso se pueden hacer combinaciones. Pero lo más importante es el cambio en el estilo de vida. Esto significa que hay que disminuir la ingesta de sal, evitar los saleros, y evitar los alimentos procesados. Si se fuma es necesario hacer énfasis en que hay que dejar de fumar, porque la combinación del cigarrillo y la alta presión no es buena. Lo mismo con el alcohol. La obesidad, el sedentarismo, son cosas que hay que cambiar.

Por otro lado, están los medicamentos. Están los diuréticos, que son medicamentos que hacen que se elimine líquido a través de la orina. Esto va a ayudar a bajar la presión arterial. También hay otro grupo de medicinas llamados bloqueados de calcio, que trabajan de una forma muy particular, sobre todo en las personas que tienen elevación de la presión sistólica. Hay varios otros grupos de medicinas , que combinados entre ellos y con los diuréticos trabajan muy bien, dependiendo de cada paciente.

El caso es que no hay ninguna persona con alta presión que no se pueda controlar. Lo importante es darle la combinación adecuada, que el paciente siga su monitoreo, que tenga las maneras de controlarse la presión en casa, y que pueda comunicarse con su médico.

P.- ¿Cuáles son las razones por las que algunas personas no responden al tratamiento?

R.- Si se tiene un paciente que está recibiendo dos o tres medicamentos buenos, a buenas dosis, y la presión sigue alta, hay que sospechar que hay otras situaciones que pudieran dificultar el cómo el paciente está respondiendo a los medicamentos. Si el paciente está usando drogas, como cocaína, esto puede ser uno de los motivos. Si está tomando hormonas anticonceptivas, también esto puede contrarrestar el efecto de bajar la presión. Hay personas que sufren dolores crónicos de las articulaciones, de la espalda, de las rodillas porque con los años hay desgaste del cartílago, problemas con los discos de la espalda, y algunos de los medicamentos que se toman para ello, como el Naproxen o Iboprufen, pueden alterar el control de la presión arterial, e incluso pueden dañar los riñones. Si el paciente está tomando esteroides por alguna razón médica, y es una persona que tiene asma, que tiene lupus, y que tiene alta presión, esto también puede alterar e control de la presión arterial y hacer que el paciente no responda al tratamiento. También tomar ciertos remedios caseros. Hay que tener mucho cuidado. Muchos de estos remedios caseros pudieran ser la causa por la que no se responde al tratamiento médico para controlar la presión. Consumir mucho café o tomar esas bebidas energéticas que tienen mucha cafeína, pueden también afectar el resultado de las medicinas, Y por supuesto el abuso de alcohol y la nicotina, pueden dificultar que el doctor pueda ayudarle a controlar la presión arterial.

