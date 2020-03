Resolviendo sus dudas

• LA COLITIS ULCERATIVA ES UNA INFLAMACION CRONICA DEL COLON

P.- ¿Podría explicar qué es la colitis ulcerativa y cuáles son sus causas?

R.– La colitis ulcerativa es una inflamación crónica del colon que involucra lo que es la mucosa del colon, que es la capa más interna, y la submucosa que es la que le sigue. Esta inflamación puede extenderse a todo el colon o a sólo un segmento. En algunos casos puede pasar del colon, que es el intestino grueso, hacia la parte terminal del intestino delgado, que es el íleon, y ello se llama íleitis. Muchas veces esta inflamación crónica puede dar origen a complicaciones, que a veces son bastante serias. Incluso se habla de que la colitis ulcerativa crónica es un precursor del cáncer de colon. Por eso es tan importante en ellos practicar una colonoscopía no cada 10 años, sino cada tres o cinco años.

Este problema se ve a veces en gente joven, entre los 15 y los 30 años, pero los casos más comunes se ven en personas mayores de 60 años. Las mujeres se ven un poco más afectadas que los hombres y en EEUU cerca de un 5 a un 12% de cada 100,000 habitantes pueden presentar este problema.

No se sabe cuál es la causa en sí, pero se ve cada vez con más frecuencia, quizá porque uno de los factores de riesgo es la edad y cada vez la gente vive más años. También la herencia se cita como causa, al igual que la alimentación. Si se consumen alimentos refinados, procesados, si no se consumen suficientes fibras, frutas, se aumenta el riesgo de padecer colitis. Los alimentos procesados contienen una proporción muy alta de sustancias químicas agregadas para darle consistencia, para darle color, para darle sabor y esto es dañino. El sistema inmunológico también es importante. Es muy probable que haya una reacción inmunología como causa de esto. También se ha hablado mucho de las bacterias y los virus como factores causantes. En algunos casos se requieren antibióticos si va acompañado de fiebre y a veces hay que hacer cultivos del excremento para ver si no hay un problema agregado. También hay causas psicosomáticas, muchas veces el factor emocional se presenta como causa del problema.

Alguien que sufre de colitis ulcerativa va a presentar usualmente diarrea asociada con cólicos abdominales, sobre todo cargados hacia el lado izquierdo, en la parte baja. En algunas ocasiones esto está asociado con sangrado rectal. Algunos lo presentan de esta manera, otros sólo tienen dolor.

También se presenta urgencia rectal. Hay inflamación del colon y eso también puede involucrara el recto. A veces se presenta incontinencia anal, o sea que no alcanzan a llegar a tiempo al baño. También a veces se presenta fiebre y vómitos. La pérdida de peso o la deshidratación pueden también formar parte de este cuadro.

Todos estos síntomas en conjunto sirven para hacer el diagnóstico. Y el tratamiento va a ser efectivo en tanto que el diagnostico sea el correcto.

• PARA QUE LA DIABETES NO CAUSE CEGUERA HAY QUE HACERSE LOS ESTUDIOS PREVENTIVOS

P.- Aunque una persona con diabetes no tenga problemas con sus ojos, ¿debe ir al oftalmólogo?

R- Así es. La recomendación de la Academia Americana de la Diabetes es que si una persona es diagnosticada con diabetes tipo 2, a partir de esa primera visita ya debe salir con una referencia hacia el oftalmólogo, porque es muy probable que el paciente ya haya tenido diabetes muchos años antes de ser diagnosticado, y durante ese periodo anterior ya están pasando cosas en la circulación que pueden originar problemas con los vasos sanguíneos que están en la retina. La retina es una parte importante de los ojos, crucial para una buena visión.

Es didicil convencer al paciente para ir al oftalmólogo cuando no se siente ningún síntoma, pero precisamente es para eso, para que no los tenga.

La retinopatía diabética se divide en dos fases: la fase no proliferativa, donde no hay síntomas. El oftalmólogo le va a poner unas gotas en los ojos para dilatar las pupilas y poder visualizar la retina y ver si hay cambios. En esta fase cualquier daño que hay es curable.

La segunda fase es la proliferativa, donde el daño es mayor y ya va a haber síntomas. Y los daños pueden llevarle a una ceguera. Para prevenir que la diabetes cause ceguera hay que seguir las recomendaciones del médico y hacerse los estudios preventivos.

