Resolviendo sus dudas

• CUANTO MAS CALCIO CONSUMAMOS DURANTE LA NIÑEZ, MEJOR

P.- Dr. Griego, mi esposo tiene 32 años de edad y no puede tomar leche ni comer queso porque le produce dolor abdominal y muchos gases. ¿Cómo le puede afectar a su salud al no poder tomar productos lácteos?

R.- Hay un tipo de azúcar, que es el que viene en los productos lácteos, que se llama lactosa. La lactosa es un azúcar que tiene una molécula muy grande, de tal forma que al llegar al intestino, para poderse digerir se tiene que dividir en dos partículas más pequeñas para que se pueda absorber, y de esa forma no causar ningún problema. Se necesita tener lactasa, que es una enzima que debe estar en el intestino, para que pueda producir esa partición de esa molécula grande de azúcar. Pero hay personas que no tienen esa enzima, entonces, al no digerir el azúcar de la leche tienen mala absorción, y se produce envaramiento, tienen muchos gases y va a haber dolor abdominal asociado con evacuaciones diarreicas.

Es importante que esto se sospeche desde que son niños porque existen unas pastillas, que se llaman Lactaid, donde ya viene esa enzima que les falta, y de esa forma pueden digerir productos lácteos sin mayor problema.

Por el otro lado, al hacer el diagnóstico temprano, también podemos sustituir los productos lácteos por otros productos que tienen calcio y que no tienen ese tipo de azúcar. Es importante que estas personas reciban el aporte de calcio que requieren. Recuerden que nuestra estructura ósea es calcio, y que se va formando a medida que crecemos, y cuanto más calcio consumamos durante la niñez, mejor. Seguimos formando hueso hasta alrededor de los 35 años. Entonces, cuando se llega a los 35 años de edad, hombre o mujer, ya se ha alcanzado la masa ósea máxima. Es importante saber esto, porque las personas que tienen intolerancia a la lactosa, usualmente tienden a apartarse de los productos lácteos, y el aporte de calcio en su nutrición es bajo. Hay que informarles que el calcio es necesario, que los otros componentes que hay en la leche los pueden adquirir en otro tipo de productos. El calcio también se puede adquirir de otras fuentes, como de huesos de animales, como por ejemplo del hueso del pollo, o del hueso de la res. Pero no son fuentes muy importantes. Lo ideal es darles suplementos de calcio.

Por el otro lado, si este paciente no recibe la suficiente cantidad de calcio, en su vida tiene un riesgo muy alto de tener osteoporosis; y muchos se dan cuenta que le falta calcio al hueso cuando tienen osteoporosis o cuando ya sufrieron una fractura; y una fractura por osteoporosis es la causa por la cual muchas personas mueren, o tienen que ser recluidas en un nursing home, o tienen que estar en una silla de ruedas.

• LA ACUMULACION CRONICA DE GRASA EN EL HIGADO PUEDE TRAER PROBLEMAS

P.- Tengo 25 años de edad y he estado con sobrepeso desde que era un niño. Recientemente me hicieron un ultrasonido abdominal, donde me encontraron que tenía hígado graso. ¿Me puede, por favor, explicar sobre esa condición?

R.- La presencia de grasa en el hígado, o lo que comúnmente se llama hígado graso, es un hallazgo muy frecuente en nuestros días por la alta incidencia de obesidad que hay en nuestros jóvenes, y en nuestros adultos, porque la verdad es que la obesidad no respeta ni sexo, ni edad, ni grupo étnico. Esta grasa que se acumula en el hígado, es una grasa que puede, en un momento dado, afectar el funcionamiento de los hepatocitos, que es el nombre de las células que componen el hígado y son sus células funcionales.

El hígado es un órgano muy importante para el metabolismo de los alimentos y para el metabolismo de los medicamentos. La grasa tiende habitualmente a acumularse en la parte del vientre y el órgano más metabólicamente activo en esa área es el hígado, de tal forma que es fácil que se acumule grasa en él.

Esa acumulación crónica de grasa en el hígado puede traer problemas. Puede traer fibrosis del hígado y puede traer cirrosis del hígado, que en algunos casos puede ser la causa por la cual el paciente desarrolle cáncer en el hígado.

Esa grasa que se acumula es una grasa activa, que está produciendo sustancias, que son citoquinas, que son sustancias pro-inflamatorias. Van a inflamar células a distancia y células que están cerca al sitio donde la grasa está acumulada. Entonces el hígado va a estar inflamado, las células van a estar inflamadas, y eso da lugar a todos los desórdenes que están asociados con esta grasa en el hígado.

Muchos pacientes preguntan si hay algún tratamiento, alguna inyección, alguna operación que se pueda hacer para sacar esta grasa.

La verdad, no hay ninguna. Aquí lo ideal es bajar de peso a través de cambios en el estilo de vida, cambios en la alimentación, aumento de la actividad física, ponerse una meta de cuál es el peso que quiere tener. Para esto, por supuesto, se necesita una evaluación médica, y el médico le va a ayudar a establecer estas metas y también a llegar a las mismas. El médico se va a apoyar con un nutriólogo. Hay programas para bajar de peso que son dirigidos por médicos.

