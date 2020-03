Resolviendo sus dudas

• El DESGASTE DE CARTILAGOS FORMA PARTE DEL ENVEJECIMENTO

P.- Tengo 46 años de edad y quisiera saber qué es lo que se puede hacer para prevenir o detener el desgaste de los cartílagos.

R.- La respuesta es difícil, porque tenemos que recordar que los cartílagos son tejidos esponjosos que existen en cada articulación, que ejercen el efecto de amortiguadores, y que permiten doblar estas articulaciones sin que los huesos se rocen unos a otros. A medida que se avanza en edad, y debido al uso, estos cartílagos se van gastando, y por eso se produce lo que se llama ‘enfermedad degenerativa de los huesos’.

Una de la recomendaciones que se da para preservar por más tiempo los cartílagos, es tratar de mantener el peso desde muy temprano en la vida, dado que hay estudios que demuestran que el sobrepeso es una de las cosas que más los desgastan.

Al mismo tiempo, hay sustancias, por ejemplo, la coindrintina y la glucosamina, que son sustancias naturales, que, mediante estudios empíricos, se dice que pueden ayudar a preservar el cartílago, a disminuir un poco su degeneración.

Es muy importante ingerir bastante agua; comer muchas frutas, verduras, granos, cereales; y tratar de evitar los traumatismos, pero sin olvidar que éste es un proceso que forma parte del envejecimiento del ser humano.

• HAY DIFERENTES CAUSAS PARA LA CAIDA DEL CABELLO

P.- Desde hace más o menos dos meses se me está cayendo el pelo de una manera exagerada ¿Qué puede ser?

R.- Esto no es normal y se deberían considerar varias cosas. Una de ellas es descartar que no haya hipotiroidismo, que es un problema bastante común en las mujeres mayores de 40 años. Es un problema que muchas veces pasa desapercibido, tanto que hay millones de personas que lo padecen, sin saberlo. Cuando la tiroides, que es una glándula que se encuentra en la parte anterior del cuello, deja de trabajar, se produce el hipotiroidismo. Se comienza a ganar peso, que no se puede perder, se presenta estreñimiento, debilidad, fatiga, y el cabello comienza a hacerse más delgado, más frágil y a caerse.

Otra de las causas de la caída del cabello, puede ser una dieta muy baja en colesterol. Recordemos que la grasa no es mala. El exceso de grasa, al igual que el exceso de alcohol y de otras substancias, es lo que hace mal. Hay personas que se ponen en una dieta 0 grasas, y en estos casos se observa, como síntoma, muchas veces, la caída del cabello.

También el uso de un champú inadecuado puede producir lo mismo.

En otros casos se ven infecciones en el cuero cabelludo causadas por hongos.

Como se ve, hay diferentes causas para la caída del cabello, pero lo más importante es acudir al médico, porque lo que le está pasando no es normal.

Le invitamos a contactarnos en los siguientes lugares para información médica gratuita:

Periódicos/ Revistas: El Periódico USA; DeShopping. Radio: KGBT AM (miércoles 10-11:00 am); Radio Esperanza (martes: 11-12:00 a.m); Caracol Radio, Riohacha, Colombia (martes 12-1:00 pm). Televisión: Guajira televisión, Riohacha, Colombia (martes 10-11:00 am); Univisión Ch 48 (sábado 6:30-7:00 am); Televisa Ch 19 (sábado 12:00 mediodía); Telemundo Ch 40 (domingo 9-9:30 am). YouTube: “Hablando de Salud con el Dr. Enrique Griego”

Comparte tu opinión.