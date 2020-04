Resolviendo sus dudas

• EL ORGANISMO PRODUCE MAS COLESTEROL DURANTE LA NOCHE

P.- Hace como 2 o 3 años tenía 175 de colesterol y ahora tengo como 320. Estoy tomando medicina pero quería saber qué debo comer para poder bajarlo. Peso 195 libras, mido 6 pies y no estoy haciendo ejercicios.

R.- Esta es una situación muy común. Se sabe que junto con la obesidad, en los últimos años, han aumentado los problemas que afectan al corazón.

Recordemos que hay varios tipos de grasa circulando en la sangre. Están los triglicéridos y el colesterol, que, a su vez, se divide en colesterol bueno y en colesterol malo. El colesterol malo es el LDL. Este es un colesterol que se adhiere a las paredes de las arterias, puede taparlas y ser causa de un infarto, de una embolia, o bien la razón por la que se necesite un by-pass del corazón, ya que las arterias coronarias, que son ramas de la aorta, que es la arteria que lleva la sangre al corazón, se tapan y esto puede producir un infarto. El colesterol bueno es el HDL. Este es un colesterol que actúa como un limpiador; es el que impide que el colesterol malo se pegue a las arterias. Por eso cuando más alto esté el HDL y más bajo el LDL, mejor. Sin embargo, el número de colesterol total no nos dice mucho. Al hacer un examen es necesario saber los resultados parciales. Hay pacientes, por ejemplo, donde el resultado total es normal, el colesterol bueno está alto, el colesterol malo está bajo, pero los triglicéridos están altos. Entonces hay tratamientos específicos dirigidos a bajar los triglicéridos.

Hay varios medicamentos que se prescriben para reducir el colesterol. Es conveniente que se tomen de noche, dado que el organismo produce más colesterol durante la noche. Estos medicamentos bloquean la producción de colesterol por el cuerpo, pero la mayoría de las personas que tienen problemas se debe al exceso de colesterol que consumen. Consumen alimentos muy altos en grasas. Por eso, aparte del medicamento, se necesita hacer una dieta baja en grasas.

Lo ideal es ponerse en manos de una nutricionista que es quien puede aconsejar sobre porciones y tipos de alimentos a consumir. Se recomienda comer más frutas, más cereales, más granos, más vegetales y que se eviten los alimentos fritos en su preparación. Sólo con una dieta adecuada a las necesidades de cada paciente, se puede ayudar al medicamento a ser efectivo para bajar el colesterol.

• NO SON RECOMENDABLES NI LOS LAXANTES NI LAS ENEMAS, A MENOS QUE EL MEDICO LOS INDIQUE

P.- Yo padezco de estreñimiento crónico y ya no sé qué hacer. ¿Podría explicar algo sobre este problema?

R.– Muchas veces esto se da porque no se ingiere la cantidad de agua necesaria. Muchas veces los alimentos que uno toma están carentes de agua, lo que hace que el excremento se reseque antes de llegar al recto, que es la parte final del colon. Al estar seco, no hay movilidad y se retiene. Este puede ser uno de los problemas.

También hay personas que tienen un síndrome donde el intestino se mueve muy despacio, y esto puede también ocasionar estreñimiento.

Otras veces las hemorroides son la causa. Como existe dolor al evacuar, se evita ir al baño, lo cual agrava más el problema, porque al retener el excremento cada vez se hace más duro. En algunos casos es necesario, primero, recomendar lavados o ayudas, ya que si se está muy distendido es peligroso darles laxantes. Antes de prescribirlos hay que asegurarse que va a haber una buena circulación por el intestino, ya que los laxantes tienen como efecto aumentar la movilidad intestinal para que circule más rápido el excremento. Pero si existe un tapón de excremento seco se va a producir más distensión y se corre el riesgo de tener una perforación intestinal.

Por esto no son recomendables ni los laxantes ni las enemas, a menos que el médico los indique.

A veces aumentando la cantidad de agua en los alimentos, la ingestión de fibras, o la cantidad de frutas y verduras que se consumen se corrige el problema.

Existe una creencia común de que al intestino «hay que lavarlo». Y basado en ello muchas personas periódicamente quieren tomar un purgante o un laxante. Pero ello no es necesario. Con una dieta balanceada, que permita evacuar diariamente, el intestino está limpio. La función de los intestinos es precisamente movilizar, ya cuando llega al colon, todos los deshechos de los alimentos de modo que no se retenga nada.

Otra de las causas muy comunes de estreñimiento, y que es necesario mencionar, es por efectos secundarios de las medicinas. Las medicinas para el colesterol, para la presión, para la diabetes, para la artritis, pueden, como efecto colateral producir estreñimiento. Por ejemplo, las personas anémicas tienen que consumir mucho hierro, y el hierro, por lo general, estriñe a la mayoría de los pacientes. En algunos casos, si es posible, es necesario cambiar esos medicamentos.

Le invitamos a contactarnos en los siguientes lugares para información médica gratuita:

Periódicos/ Revistas: El Periódico USA; DeShopping. Radio: KGBT AM (miércoles 10-11:00 am); Radio Esperanza (martes: 11-12:00 a.m); Caracol Radio, Riohacha, Colombia (martes 12-1:00 pm). Televisión: Guajira televisión, Riohacha, Colombia (martes 10-11:00 am); Univisión Ch 48 (sábado 6:30-7:00 am); Televisa Ch 19 (sábado 12:00 mediodía); Telemundo Ch 40 (domingo 9-9:30 am). YouTube: “Hablando de Salud con el Dr. Enrique Griego”

Comparte tu opinión.