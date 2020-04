Resolviendo sus dudas

• LO IDEAL ES NO COMENZAR A FUMAR

P.- Doctor Griego: ¿Por qué una persona fuma?

R.- Fumar es un gran problema de salud pública. Se estima que hay alrededor de 400,000 muertes cada año en los Estados Unidos por problemas asociados con el fumar. Ochenta mil de estas muertes suceden en personas que nunca fumaron pero estuvieron expuestas al humo del fumador. Es importante saber que ésta es una causa prevenible de muerte y de muchas otras enfermedades, y que la persona puede fallecer a consecuencia de este vicio. Su pregunta es, ¿Por qué una persona fuma? Son hábitos, son hábitos aprendidos. Usualmente es a través de andar con personas que fuman. Y probar. Ese tabaco, o ese cigarrillo, tiene una sustancia química que se llama nicotina. La nicotina va a afectar a ciertos receptores de su cuerpo y muy fácilmente usted va tener una adicción física. De tal forma que cuando usted quiera dejarlo, comienza a experimentar irritabilidad, dolores de cabeza, náuseas, falta de concentración. Y ese deseo ardiente de querer fumar. Entonces, esto es un indicativo de que hay dependencia física a este vicio, lo cual hace que la persona, una vez que entra, tenga dificultad para salir. Y esto porque se deja controlar por los síntomas que el cuerpo le está dando, porque desea seguir recibiendo la misma cantidad de esta sustancia llamada nicotina. Lo ideal es no comenzar a fumar. Lo ideal es, antes de usted comenzar con un hábito, leer, estudiar sobre el efecto que esa sustancia, cualquiera que sea, tiene en su organismo. Una vez que usted tiene esa información, usted tiene ya el poder de tomar mejores decisiones, para que de esa forma, usted no se deje convencer o no se deje llevar por la corriente, o porque esa es la moda, o porque el grupo con el que usted está eso es lo que hace. Yo pienso que muchas veces se comienza a fumar por falta de esa información que debemos buscar. Porque la hay. Y yo pienso que nuestro cuerpo es muy importante y está bajo nuestro cuidado. Hay muchas personas que hoy día han sido víctimas de este vicio y de muchos otros, que hubieran podido evitar si hubieran tenido la oportunidad de que alguien les oriente sobre ello, de adquirir información primero.

• LA PERSONA CON DENGUE REPRESENTA UN FOCO INFECCIOSO PARA TODA LA COMUNIDAD

P.- Ultimamente tengo fiebre por dos semanas, luego se me pasa, y siento mucha energía y después esta energía se va ¿Pueden ser síntomas del dengue?

R.- El dengue es una enfermedad infecciosa, producida por un virus que es transmitido de persona a persona a través de la picadura de un mosquito, en lugares donde se acumula el agua, que es donde estos mosquitos se reproducen. Con un solo caso de dengue que haya en la comunidad esta enfermedad se puede propagar muy rápidamente.

Los síntomas son mucha fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, dolor en todas las articulaciones. También pueden presentarse náuseas y vómitos. Estos síntomas se presentan en forma intermitente. Pueden tenerse durante varios días, luego el paciente se alivia, y después vuelven a reaparecer.

En muchos casos la consulta no se hace a tiempo y este es un problema que debe ser detectado y tratado en forma temprana. En algunas personas el dengue se presenta como si fuera otro proceso infeccioso viral y esto puede causar deshidratación, algunas veces hemorragias, y en muchos casos, los pacientes piensan que puede ser algo gripal, alguna molestia pasajera, y no hacen la consulta con la rapidez con que debería hacerse.

Se recomienda a las personas que tienen molestias de esta magnitud que se pongan en manos del médico para que se pueda hacer un diagnóstico temprano y se pueda comenzar inmediatamente con el tratamiento.

La persona con dengue representa un foco infeccioso para toda la comunidad.

