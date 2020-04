Resolviendo sus dudas

• LA METMORFINA ES UN MEDICAMENTO QUE NO SE PUEDE DAR A PERSONAS QUE CONSUMEN ALCOHOL

P.- Mi papa tiene 57 años de edad y padece de diabetes y alta presión. El toma alcohol los fines de semana, y el doctor le retiró la Metformina ya que podría desarrollar acidosis láctica. ¿Me podría por favor explicar qué es la acidosis láctica?.

R.– Estoy de acuerdo con la decisión del doctor. La Metformina es el mejor medicamento tomado que tenemos disponible hoy día para iniciar el tratamiento con medicina del paciente con diabetes tipo 2. Pero es un medicamento que no podemos dar a personas que consumen alcohol. Esto puede hacer que el medicamento y el alcohol tengan una interacción y se produzca acidosis láctica. En este caso la sangre se acidifica con mucho ácido y ese ácido puede ser mortal.

Incluso, hace muchos años hubo en los Estados Unidos un medicamento que se llamaba Fenformina, que fue retirado del mercado porque produjo muchas muertes a raíz de esta complicación. La acidosis láctica puede ser mortal. La persona acumula mucho lactato, que es ácido. Esto puede manifestarse porque el paciente se siente con mucho sueño, tiene mucha molestia abdominal, mucho dolor. Y en algunas ocasiones, dificultad para respirar. En sí, a mí en lo personal no me ha tocado ver casos de acidosis láctica. Soy muy cuidadoso. Receto bastante el medicamento. Pero una de las cosas que pregunto siempre es si la persona no toma alcohol.

También hay que chequear cómo están trabajando los riñones. Si la creatinina está arriba de 1.4 en la mujer, y arriba de 1.5 en el hombre, no se debe dar el medicamento. La creatinina es un examen de sangre que nos dice qué tan bien está trabajando ese riñón. Si el riñón no está trabajando 100%, este medicamento no se debe dar. Por lo mismo; porque el medicamento se elimina del cuerpo a través del riñón, y si ese riñón no está trabajando bien, entonces el paciente va a acumular medicamento en su cuerpo y corre el riesgo de tener acidosis láctica.

Lo mismo si esa persona tiene deshidratación. Si el paciente que no está comiendo bien, no está tomando líquido y está tomando este medicamento, hay que tener mucho cuidado. Por eso cuando se toma este medicamento y usted tiene que ir al hospital para hacerle un estudio, o un procedimiento, o le tienen que operar, usualmente este medicamento lo detienen, lo paran. Por otro lado, si el paciente tiene insuficiencia cardiaca, si su corazón no está bombeando bien, también es algo que hay que tomar en cuenta antes de recetar este medicamento.

Entonces no solamente es la combinación de la Metformina con el alcohol, sino también el doctor tiene que ser muy cuidadoso en seleccionar a qué tipo de paciente le va recetar la Metformina. Es un medicamento muy bueno, pero se debe seleccionar a qué paciente se le va dar.

Y por el otro lado, se debe comenzar con dosis pequeñas, usualmente 500 miligramos. Se debe dar al momento de que el paciente coma. Usualmente con la comida más fuerte del día. Y se puede ir subiendo paulatinamente cada dos semanas. Se puede subir la dosis hasta llegar a 2000 miligramos. Ese es la dosis que usualmente es recomendable. Si el paciente lo necesita. Pero si el paciente se puede controlar bien con dosis de 1000 miligramos, que son 2 pastillas de 500, nos quedamos allí.

De cualquier manera, yo le agradezco porque realmente ésta es una pregunta que es muy valiosa por el número de personas que están tomando este medicamento.

• LA MEDICINA GENERICA Y LA MEDICINA DE MARCA TRABAJAN IGUAL

P.- Mi esposo tiene 66 años de edad y toma medicinas para la diabetes, alta presión, y colesterol. Recientemente cambió de seguro y le han dado las mismas medicinas pero genéricas. Quisiera saber si trabajan igual.

R.- La medicina genérica y la medicina de marca trabajan igual. Realmente, todo medicamento de marca es un medicamento genérico, porque la fórmula, en sí, es genérica. El problema es que cuando un medicamento es liberado al mercado, la compañía que hace los estudios, que gasta todo el dinero en producir este medicamento, pues tiene que recuperar su dinero. Y le dan un cierto tiempo de exclusividad para que sólo ellos puedan procesar este producto. Y ese tiempo puede ser 5 años. En algunos casos puede ser más. Y durante ese tiempo sólo ellos lo pueden hacer. Entonces el medicamento va a ser de marca durante ese tiempo. Pero ya después que se vence este periodo, cualquier laboratorio puede crearlo. Entonces ya sale genérico y sale a un precio más económico. El medicamento es el mismo y trabaja igual.

