Resolviendo sus dudas

• SE PUEDE TENER OSTEOPOROSIS POR MUCHOS AÑOS SIN TENER NINGUNA SEÑAL

P.- Mi mamá tiene 67 años de edad y fue diagnosticada con osteoporosis después de sufrir una fractura de su cadera izquierda. ¿Puede una persona tener osteoporosis y no tener síntomas?

R.- La osteoporosis forma parte de una lista de enfermedades que pueden estar presentes sin dar síntomas. Muchas personas se dan cuenta que tienen osteoporosis cuando ya sufrieron una fractura. En los Estados Unidos suceden alrededor de un millón y medio de fracturas de osteoporosis cada año. Y muchas veces es cuando la persona se da cuenta que tiene este problema. O sea, que una persona sí puede tener osteoporosis por muchos años sin tener la menor señal, la menor molestia, el menor síntoma que sugiera que pueda tenerla. Por eso es que toda persona que llega a los 60 años debe buscar la forma de hacerse una Densitometría Ósea. La Densitometría Ósea revela si el paciente tiene osteopenia o si tiene osteoporosis. Y si tiene osteoporosis, si es mínima, moderada o severa. Que no sea una fractura lo que le indique a usted que tiene osteoporosis.

Entonces, hay forma hoy día de cómo medir la densidad del hueso. Y hay tratamientos tanto para la prevención como para la enfermedad. Tratamiento que ha demostrado a través de los años que es muy efectivo, que es bien tolerado, y que realmente previene que la persona se de cuenta que tiene osteoporosis cuando ya tiene una complicación. La osteoporosis se previene desde la juventud Con el paso de los años se va perdiendo calcio de los huesos, sobre todo cuando se llega a los 35 años de edad. Tanto hombres como mujeres ya comienzan a perder calcio. Usted tiene desde que nace hasta los 35 años para almacenar lo que pueda de calcio en sus huesos. Es a esta edad que usted ha alcanzado la acumulación máxima de calcio. Y es el punto donde sus huesos están más firmes. A partir de esa edad, se comienza a perder calcio. El hueso se comienza a debilitar, sobre todo en el caso de las mujeres, una vez que llegan a la menopausia. La pérdida de calcio a través de la orina es bastante significativa, al punto que ya 10 años después de la menopausia muchas mujeres ya tienen osteoporosis. Incluso, muchas de ellas, cuando están en el cambio de vida ya tienen osteopenia.

Entonces, definitivamente, es un problema que está reconocido, que se puede medir, hay bastante conocimiento sobre esta enfermedad, y hay medicamentos. Es una enfermedad que no solamente podemos evitar, sino que la podemos tratar y prevenir sus complicaciones.

• HAY FORMAS MUY ESPECIALIZADAS DE EVALUAR LA PROSTATA

P.- Mi papá tiene 58 años de edad y me cuenta mi mamá que orina en pausas y se levanta muchas veces a orinar. Pero se rehúsa a ir al doctor porque no quiere que le hagan el tacto rectal. Quisiera saber su opinión.

R.- Cuando un hombre está teniendo dificultad para orinar, bien sea que orine en pausas, se tarde mucho para orinar, o el chorro pierda fuerza, se haga más delgado, es que probablemente la próstata ha crecido y está apretando la uretra, que es el tubo por el cual sale la orina de la vejiga. Y esto hay que atenderlo. Por supuesto, que tradicionalmente el médico va a hacer un tacto rectal. Todo lo que introduce en el recto para sentir la próstata es realmente como una pulgada de su dedo. Con esto se puede palpar la próstata, y hay que hacerlo. Porque esto nos ayuda a darnos cuenta si esa próstata está muy dura, como roca. Se pueden tener estos síntomas bien sea porque la próstata está crecida o porque hay un cáncer . Entonces, chequear a través del tacto rectal es muy importante.

En algunos casos, se le puede hacer al paciente un ultrasonido pélvico, un ultrasonido prostático, y no hacer el tacto rectal. Se puede referir al paciente con el urólogo, quien tiene otras formas más especializadas de evaluar la próstata.

Es importante que él permita que se le ayude. Llegamos a esa edad y nos resistimos a recibir la ayuda que realmente requerimos, pero en este caso es muy necesario. Y parte de lo que el médico necesita hacer es esa evaluación para poder hacer el diagnóstico y para poder asistirle. Entonces, definitivamente que aquí lo más importante es que su médico familiar tenga la oportunidad de platicar más con el paciente, mostrarle incluso imágenes, o referirlo inmediatamente con buen urólogo.

Hay excelentes urólogos en nuestra comunidad. Y hay urólogos hispanos, porque a veces ayuda mucho cuando realmente somos del mismo grupo étnico, porque conocemos nuestra cultura, sabemos cómo hablarle al paciente, sobre todo cuando están muy renuentes a permitir que se les haga ciertas evaluaciones. Yo lo veo mucho cuando se trata de hacerse el examen del colon y muchos han venido conmigo porque no quieren hacérselo. Pero al platicarles, al reírnos con ellos, al mostrarles los posters, al explicarle los riesgos que hay en no hacérselo y encontrar un cáncer en etapa muy avanzada,

ya entienden, entonces ya se dejan hacer el examen. Y una vez que se lo hacen se dan cuenta que realmente las cosas no son tan peligrosas, o tan dolorosas, o tan problemáticas como ellos se lo imaginaron.

