Resolviendo sus dudas

• LA LAGAÑA ES PUS QUE SE PRODUCE EN EL OJO

P.- Tengo 32 años de edad y frecuentemente sufro de conjuntivitis. De repente amanezco con los ojos rojos con lagañas y lagrimeo. ¿A qué se debe esto?

R.- La conjuntivitis, o el ojo rojo, es un problema de salud bastante común. Los médicos familiares y los

pediatras tenemos muchas consultas al año por esta condición que puede ser debida a factores infecciosos como bacterias, virus, o incluso también se puede presentar por procesos alérgicos. En la temporada de verano, y más que todo en el otoño y en la primavera, vemos muchos casos con este problema. ¿Por qué? Porque la mayoría va a ser de tipo alérgico. Aunque ya una vez irritado el ojo, es fácil que se agreguen infecciones por bacteria. Es igual que la persona que tiene rinitis alérgica, que es una alergia, pero es común que ya después se agreguen infecciones por bacteria que producen sinusitis o que producen bronquitis.

Definitivamente esto es algo que se tiene que diagnosticar. Porque en el caso suyo, que dice que esto es muy común, lo más seguro es que sea de tipo alérgico, así comienza, y más adelante se agrega la infección por bacteria. La lagaña es pus que se produce en el ojo. Esto es una indicación de que el paciente va a necesitar antibióticos. Por supuesto que el médico es el que debe verlo y recetarle. No haga lo que mucha gente de nuestra comunidad todavía hace. De que hace dos años, tres años, le dieron unas gotas y le fue muy bien. Y tienen esas gotas, las buscan y se las aplican. En ocasiones muchas de esas gotas ya están vencidas. Y entonces causan más problemas que el problema de base. Lo ideal es ir al médico. Una consulta rápida. El médico va a detectar si es de tipo alérgico, si ya necesita antibióticos, o si se puede tratar con gotas para alergia.

Muchos de estos pacientes tienen un componente alérgico a nivel nasal. Entonces la rinitis alérgica y la conjuntivitis alérgica en muchos pacientes van de la mano. Esto se presenta a cualquier edad. Hemos visto que estos pacientes, sobre todo si son pacientes que ya que tienen diabetes, que tienen alta presión, que tienen problemas crónicos que hacen que su defensa esté baja, los hace candidatos ideales para que se presente una infección bastante severa. Entonces, tenga mucho cuidado. No permita que un problema de salud tan ligero, tan pequeño como una conjuntivitis, se convierta en un gran problema al punto de que usted pueda perder su visión.

• CADA VEZ SE HACE MÁS NECESARIO UNA GUIA SOBRE CÓMO NUTRIR A LOS HIJOS

P.- Mi hijo tiene 14 años de edad y le encontraron alta presión. ¿Me puede por favor hablar de este problema?.

R.- Es común para nosotros en la práctica privada, en la práctica clínica ver personas jóvenes. Cada vez vienen personas más jóvenes con problemas que usualmente veíamos sólo en los adultos. Por ejemplo, ahora en este caso, este joven de 14 años con alta presión, por supuesto que es algo nuevo para nosotros. Los pediatras no estaban acostumbrados a ver problemas de alta presión en esa población. Pero ya esto ha cambiado, por lo mismo que hemos mencionado otras veces, la obesidad, la adaptación a la modernidad. Es a través de consumir productos no elaborados en casa, usualmente productos de comida rápida, que tienen un alto contenido de azúcar, de grasas. Y una cantidad de calorías empacadas en volúmenes muy pequeños. De tal forma que es fácil que una persona consuma 2500-3000 calorías en una comida. Y eso lo puede consumir en un plazo menor de 15 minutos. Entonces, es algo ante lo cual tenemos que despertar y darnos cuenta que por allí no es la dirección en la que nosotros debemos conducir nuestra vida, ni debemos conducir la vida de nuestros hijos. Sobre todo cuando nuestros hijos todavía están bajo nuestra supervisión. Yo pienso que en este caso la recomendación es la misma. Trabajar con la nutrición, hablar con una nutrióloga. Referir este paciente para hacer cambios en la nutrición. Cada vez se hace más necesario una guía sobre cómo nutrir a los hijos.. Es importante consumir más frutas, vegetales, granos enteros, carne blanca, en cualquier preparación que no sea frita. Y por supuesto, limitar el consumo de refrescos. Es más, creo que no debemos limitarlo, lo debemos eliminar. Porque realmente es agua con químicos lo que nos dan, un colorante con una cantidad alta de calorías, con un sabor que nos hace adictos a esa sustancia. Porque entre más azúcar tiene lo que estamos tomando, más adicción vamos a tener a este producto. Entonces tenemos que eliminarlo completamente. También es importante reconocer que los jugos de frutas también son altos en calorías. Hay que consumir la fruta entera porque esa fibra que se tira cuando se hace el jugo, la necesitamos. Esa fibra va a hacer que usted absorba más lentamente lo que usted coma o lo que usted tome. Aparte que nos va a ayudar a tener un mejor funcionamiento de los intestinos. Definitivamente es muy importante que usted tome esta recomendación. Aproveche la oportunidad para cambiar la forma como están alimentándose en casa y aumentar la actividad física mientras usted le ayuda a él a bajar de peso. Quizá esto también le va ayudar al resto de la familia.

