Resolviendo sus dudas

P.- Mi mamá tiene 54 años de edad y ha estado en sobrepeso por los últimos 20 años. Ahora padece de diabetes tipo 2 y alta presión por lo que toma medicamentos incluyendo insulina. Pero cada semana que la visito la veo con más peso y con más dificultades para caminar. Quisiera saber su opinión.

R.- Normalmente, cuando vemos un paciente con diabetes tipo 2, están en sobrepeso, y no caminan. Y llega un momento en que para controlar los niveles de azúcar hay que darle insulina. Y entre más insulina se les da, más obesidad vamos a ocasionar. Y entre más obesidad ocasionamos, más insulina necesita el paciente. Entonces se hace un ciclo vicioso entre insulina, obesidad y sedentarismo. Que es exactamente lo que usted está viendo con su mamá. Ahora, ¿es lo mejor? En mi opinión, no. Porque su mamá, antes de desarrollar diabetes tipo 2, por muchos años estuvo produciendo mucha insulina. Y esos altos niveles de insulina la llevaron a la obesidad y a los problemas de salud que ahora ya padece. Ahora tenemos que enfocarnos en tratar de hacer algo diferente para disminuir la necesidad de insulina.

Hay otros medicamentos que no son insulina y que ayudan al paciente a bajar de peso. Le ayudan a controlar la diabetes y sobre todo a controlar el apetito. ¿Esto debe ser suficiente, no? Yo pienso que no. Yo pienso que el paciente debe ver a una nutrióloga porque hay que trabajar con el tratamiento médico, pero también con el tratamiento nutricional. Hay que disminuir el porcentaje de carbohidratos, azúcar que ella consume, y hay que aumentar actividad física. Y en algunos casos, estos pacientes tienen que ser referidos para terapia. Lo importante es que no nos basemos solamente en la insulina. Que no nos enfoquemos solamente en controlar los niveles de azúcar. Para tratar de mantener el azúcar normal, nos olvidamos de que el paciente tiene otros problemas que pueden ser agravados con el uso de la insulina. Por otro lado, es importante saber que hay suplementos, que en algunos casos han ayudado mucho. No para tratar directamente la diabetes, sino como suplementos para ayudar a controlar el apetito, para que la persona coma menos. Para que le ayuden a disminuir las calorías que consume. El paciente que cada vez recibe menos insulina, se siente con más libertad de caminar y respira mejor al ir perdiendo grasa en su cuerpo.

Por el otro lado, no hay que olvidarse que tenemos la cirugía bariátrica, que tenemos programas para perder peso vigilados por médicos que nos ayudan incluso a darle medicamentos que están aprobados para tratar la obesidad. Porque el tratamiento de la diabetes tipo 2 es ayudar a la persona a bajar de peso. Una vez que esa persona pierde el peso que tiene o la mitad de lo que tiene, la mayoría de los pacientes no van a necesitar la medicina que están tomando hoy día.

En lo personal soy testigo de muchos pacientes que se han hecho cirugía bariátrica, han perdido peso, y todos los medicamentos que han estado tomando por años para la diabetes, para la alta presión, para el colesterol, para los problemas de la rodilla, los tienen que dejar. Ya no son necesarios. Entonces eso corrobora lo que muchos hemos estado pensando. Que la obesidad es el origen de la diabetes tipo 2.

Vea la obesidad como una oportunidad de hacer cambios en su estilo de vida. Una oportunidad de hacer cambios no solamente para usted sino también para su familia. Porque si usted es obeso, alrededor de usted hay muchas personas que de alguna forma han sido influenciadas por usted y tienen el problema del sobrepeso. Y si ellos ahorita no tienen la enfermedad que usted tiene, ni están tomando la medicina que usted toma, es muy probable que en futuro van a estar en la misma situación o peor.

Entonces, dependiendo de lo que usted haga hoy, es lo que usted va a prevenir para ellos mañana. Y si están alrededor suyo, de seguro son sus seres queridos.

P.- Doctor Griego, ¿Cómo puedo evitar subir de peso después de haber estado obesa por muchos años?

R.- Este es el miedo de muchas personas que han tenido problemas de sobrepeso u obesidad y se han operado y han perdido 100 libras o más. Ya están en su peso ideal. Ellos ven las estadísticas y leen y escuchan historias de personas que se han operado, y que después de 5 a 10 años muchas de ellas vuelven a estar con el problema de sobrepeso. Su pregunta es muy válida. Su preocupación es muy válida porque realmente sí hay que hacer algo para que esto no suceda. Los estudios demuestran que si usted se mantiene en un plan de supervisión de peso con un médico, donde cada dos o tres meses tiene cita con el doctor, donde la pesan, toman la medida de la composición de su cuerpo, ven cómo va el porcentaje de grasa, cómo va el porcentaje de músculo, es muy poco probable que usted vuelva ganar peso otra vez.

Las últimas estadísticas que yo revisé dicen que a 10 años, de las muchas personas que se operaron, sólo del 15 al 20% están todavía con su peso controlado. La mayoría subió de peso otra vez. Sólo aquellas personas que se mantuvieron bajo supervisión médica para controlar el peso, o sea, que vieron el sobrepeso como un problema que está controlado pero que no está curado, tuvieron éxito. Es así como el paciente puede mantenerse fuera de la posibilidad de volver a ser obeso.

Es necesario ver que la obesidad es una enfermedad crónica que no se cura, que se controla, igual que la diabetes. Usted puede tener la hemoglobina glicosilada por debajo de 7 por 10 años y tiene diabetes. Quiere decir que está controlada. Pero si usted deja de hacer lo que ha hecho, tomarse el medicamento o ponerse la insulina, comer bien, o deja de hacer la actividad física, entonces va a tener un descontrol.

