Resolviendo sus dudas

Por el Dr. Enrique Griego

HIPOTIROIDISMO

Primera parte

P.- ¿Qué es el hipotiroidismo?

R.- Hablamos de hipotiroidismo cuando la glándula tiroides, que es la glándula que está en la parte anterior del cuello, no está produciendo suficientes hormonas tiroideas. La tiroides produce T3 y T4 que son las hormonas que se encargan de mantener la tasa metabólica a un ritmo normal. Cuando hay hipotiroidismo quiere decir que esta glándula no está produciendo suficientes hormonas y ello va a dar como consecuencia que el metabolismo esté muy lento. Esto trae muchos problemas, como más intolerancia al frío, problemas de estreñimiento y muchos más.

El hipotiroidismo puede pasar desapercibido, incluso se estima que en EEUU en la actualidad hay más de dos millones de personas con este problema que no han sido diagnosticadas. Muchas de ellas están ganando peso con mucha facilidad o tienen dificultad para perder peso, ya que el sobrepeso es uno de los síntomas que puede indicar hipotiroidismo. Incluso se recomienda que antes de entrar en un programa para bajar de peso uno se haga exámenes de sangre y un chequeo para ver si no hay un problema glandular como causa de la obesidad. Se hace un examen de sangre que se llama TSH. Este examen permite saber si se tiene hipo o hiper tiroidismo. Si el TSH está alto, es decir arriba de 3.5, quiere decir que el paciente no está produciendo suficientes hormonas tiroideas y ello lleva al diagnóstico de hipotiroidismo. Si por el contrario el TSH está muy bajo, por ejemplo, por debajo de 0.1 se habla de hipertiroidismo o sea que la tiroides está produciendo muchas hormonas tiroideas.

El hipotiroidismo es un gran problema por lo silencioso que es y su detección temprana lleva a la prevención de las complicaciones. Por eso es tan importante conocer acerca del tema.

P.- ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar hipotiroidismo?

R.- El más común es un problema autoinmunológico que se llama “Enfermedad de Hashimoto”. La persona desarrolla anticuerpos que atacan sus propios tejidos, en este caso, a la glándula tiroides, y hace que esta glándula tenga una inflamación por la reacción alérgica que se presenta cuando se produce un anticuerpo y ataca a un tejido, que en algunos casos es una inflamación celular, silenciosa, sin síntomas clínicos, sin dolor. También es importante ver que en muchos pacientes el hipotiroidismo está asociado con otros problemas autoinmunológicos. Es común ver pacientes diabéticos, sobre todo diabéticos tipo I, que tienen también hipotiroidismo. Así como desarrollaron anticuerpos que atacaron las células beta del páncreas y dejaron de producir insulina que los llevó a la diabetes tipo I, estas personas tienen altas posibilidades de desarrollar anticuerpos que ataquen otros tejidos.También se ven pacientes con diabetes tipo II e hipotiroidismo. El 90 % de los pacientes con diabetes tipo II tienen el problema de sobrepeso u obesidad, y cuanto más grasa tiene el organismo más sustancias pro-inflamatorias produce, porque las células adiposas, que son las células del tejido graso, producen citoquinas, que sos sustancias pro-inflamatorias que van a inflamar todos los tejidos del cuerpo, incluyendo la tiroides. Por eso una persona obesa corre el riesgo de, por estas citoquinas, alterar las células de la tiroides y producir también hipotiroidismo de esa manera.

También es posible que teniendo el problema contrario, hipertiroidismo, una vez que al paciente le quiten o le destruyan la tiroides, y como parte del tratamiento le den yodo radioactivo para destruir la glándula con medicina nuclear, quede con hipotiroidismo porque ya la glándula no trabaja.

También quienes tiene tumores del cuello y reciben radiación directa al cuello pueden, por esa radiación, ver dañadas las células de la tiroides, y de esa manera pueden desarrollar hipotiroidismo.

Hay algunos medicamentos que algunos cardiólogos usaban, y todavía se usan, para algunos tipos de arritmia cardiaca que pueden afectar el funcionamiento de la tiroides y ser causa de hipotiroidismo. También el yodo. Hay personas que viven en lugares donde no hay yodo, la sal no está yododada, y es común en estas familias ver crecimiento de la tiroides, que se llama bocio, y con ello se ven muchos casos de hipotiroidismo.

Le invitamos a contactarnos en los siguientes lugares para información médica gratuita:

Periódicos/ Revistas: El Periódico USA; DeShopping. Radio: KGBT AM (miércoles 10-11:00 am); Radio Esperanza (martes: 11-12:00 a.m); Caracol Radio, Riohacha, Colombia (martes 12-1:00 pm). Televisión: Guajira televisión, Riohacha, Colombia (martes 10-11:00 am); Univisión Ch 48 (sábado 6:30-7:00 am); Televisa Ch 19 (sábado 12:00 mediodía); Telemundo Ch 40 (domingo 9-9:30 am). YouTube: “Hablando de Salud con el Dr. Enrique Griego”

Comparte tu opinión.