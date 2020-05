Resolviendo sus dudas

• PARA QUEMAR LA GRASA ACUMULADA HAY QUE BAJAR LOS NIVELES DE INSULINA

P.- Doctor Griego, ¿Cuál es el tipo de azúcar recomendable para usar cuando queremos bajar de peso?

R.- El único tipo de azúcar que nosotros recomendamos en un plan de reducción de peso es el Stevia. Porque es el único azúcar natural que hay, y por supuesto, hay usarlo con mucha moderación. Ningún otro tipo de azúcar es recomendable porque van a elevar los niveles de insulina. Y si usted quiere quemar la grasa que tiene acumulada, hay que bajar los niveles de insulina para que de esa forma suban los niveles de glucagón, que es la hormona producida en el páncreas también, que le va a ayudar a movilizar la grasa. Pero si usted consume incluso ese tipo de azúcar sustituto, como Splenda, o los otros que tienen cero calorías, por supuesto que no hay calorías cuando lo consume, pero el cerebro va a reconocer que algo dulce entró al cuerpo, y le va a dar la orden al páncreas, para que el páncreas libere insulina, para que esa insulina baje los niveles de azúcar. Pues, se va a liberar la insulina, y la insulina va a hacer su trabajo que es bajar los niveles de azúcar.

Usted va a sentir hambre al bajar el azúcar. Y al tener hambre, entonces va a consumir calorías. Va a consumir azúcar y eso va a hacer que se eleve más la insulina. Y mientras la insulina esté alta usted no va a poder quemar la grasa que quiere quemar. Por eso es importante que usted siga las recomendaciones del doctor que la está guiando en el plan de reducción de peso. Tiene que ser guiado por un doctor. Y un doctor que conozca sobre esta situación de la insulina, del glucagón, de los azúcares. Porque mientras no se de este conocimiento, y no se sigan estas recomendaciones, el paciente puede estar haciendo ejercicio, puede estar en una dieta de 1000 a 1500 calorías y aun así no pierde peso. Porque está consumiendo muchos carbohidratos, muchos azúcares, o muchas bebidas o alimentos preparados con este tipo de azúcar. Porque según no tienen calorías. Pero sabemos que está haciendo que usted produzca insulina y todo lo que haga que usted produzca insulina no le va a permitir que queme la grasa que quiere quemar.

• CUANDO UNA MUJER NO TIENE OVULACION AUMENTA EL RIESGO DE QUE SE FORMEN QUISTES

P.- Tengo 26 años de edad y he tenido dificultades para embarazarme. Recientemente me encontraron que tenía ovarios poliquísticos. ¿Me podría, por favor, explicar más acerca de esa condición?

R.- Hay una glándula que está ubicada en la base del cerebro que se llama hipófisis, a la que le llaman la glándula master. Esa glándula va a producir varias hormonas, pero hablando de los ovarios, produce unas hormonas que se llaman FSH y LH que estimulan a los ovarios para que comiencen a madurar los folículos. Dentro de los folículos están los óvulos, que son las células fértiles femeninas. El día 14 del ciclo menstrual el LH es el enviado de la hipófisis para que el folículo que esté más maduro se reviente, y esa semilla que está adentro, que es el óvulo, viaja desde el ovario, por todas las Trompas de Falopio buscando la forma de ser fertilizado. Y es como se lleva a cabo la fertilización. Si no hay fertilización, entonces, 14 días después, toda la preparación que hubo en la matriz, se va a caer, se va a limpiar, y eso se llama menstruación. Esto es lo que normalmente sucede. Pero cuando una mujer no produce ovulación, porque de los folículos que se maduran ninguno logra romperse, aumenta el riesgo de que se formen quistes. ¿Por qué? Porque cuando hay ovulación todos los demás óvulos que se estaban madurando van desapareciendo al igual que los folículos. Pero cuando no hay ovulación, usualmente esos folículos se quedan distendidos y se transforman en quistes, y esa es la forma como se forman los quistes en los ovarios.

Ahora, una mujer que tiene historia familiar de obesidad, que tiene una historia familiar de diabetes y que ha tenido una historia personal de obesidad y que tiene pre diabetes, tiene un riesgo muy alto de tener este tipo de problemas por el desorden que hay con las hormonas.

Se sabe que la insulina está elevada en estos pacientes que tienen resistencia a la acción de la insulina. La insulina va a afectar las hormonas de los ovarios y va a producir un desorden en ellas, de tal forma que se facilita que esta persona comience a desarrollar quistes. ¿Qué pasa con estos quistes? Bueno, afectan la fertilidad, aumentan el riesgo de que usted comience a producir ahora hormonas masculinas, que se llaman testosterona por sus ovarios, y esa testosterona le va a producir cambios masculinizantes. Se comienza a tener acné, comienza a aparecer vello en ciertas partes del cuerpo clásicos en el hombre, pero no en la mujer, y por supuesto, hay más riesgos de tener problemas de alta presión y otros problemas que se pueden evitar si se trata esta condición como debe tratarse: bajar de peso, cambios en la alimentación, aumento de la actividad física. Si ya tiene cambios masculinizantes hay medicinas que se pueden usar; las hormonas anticonceptivas se usan en estos casos. También se usan otros medicamentos, o estimulantes de los ovarios cuando la mujer planea el embarazo, y hay otros procedimientos laparoscópicos disponibles.

Hay forma de ayudar, y lo importante aquí es que el médico familiar le ayude a armar un equipo médico integral para que usted tenga lo que desea: ese bebé, que sí puede tener, pero necesita estar preparada para ello.

