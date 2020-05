Resolviendo sus dudas

• UN NIÑO OBESO ES UN NIÑO CON UNA ENFERMEDAD CRONICA QUE DEBE SER TRATADA

P.- Doctor Griego: ¿Usted cree que la diabetes tipo 2 en los jóvenes se puede prevenir?

R.- Yo sí creo que la diabetes tipo 2 se puede prevenir. Creo que es un problema que nos va a dar la oportunidad de cambiar. La adquisición de nuevos conocimientos, de nueva información, hace que nuestros pensamientos cambien. Y al cambiar nuestro pensamiento vamos a actuar diferente. Y vamos a tener las herramientas suficientes para hacer los cambios que debemos hacer. En este caso, cambiar lo que estamos comiendo. En los últimos tiempos hemos tenido muchos resultados que han salido de estudios que se comenzaron a hacer hace más de 15 años acerca de cuál es la mejor alimentación. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Por qué, si hace muchos años nos aconsejaron que había que bajar la cantidad de grasa que nosotros consumimos en nuestra alimentación, por qué si nos dieron esa recomendación y lo estamos haciendo, por qué la obesidad ha ido en aumento?

Bueno, porque supuestamente esa información estaba equivocada. La grasa no es tan mala como nos han hecho creer. Entonces, al disminuir el consumo de grasa, comenzamos a subir el consumo de azúcares. El consumo de azúcar en forma de harinas, en forma de pan, en forma de jugo de frutas, en forma de refrescos, en forma de alimentos que tienen azúcar en forma procesada, papa, papitas, y todo ese tipo de industria que nos ofrece un excelente sabor, pero nos ofrece una alta cantidad de calorías en forma de azúcares. Azúcar que tiene un afecto adictivo y que después que probamos este tipo de producto, no lo podemos dejar. Esto nos ha hecho daño. Y eso tiene que cambiar. Y esa es la única forma que yo pienso que nosotros podemos cambiar toda esta situación. Cambiar toda esta epidemia porque cuando hablamos de la prevención de la diabetes tipo 2, estamos hablando de trabajar en esos factores de riesgo adquirido.

No podemos cambiar el factor hereditario. Pero el factor hereditario no debe ponerse de manifiesto. A menos que nosotros sigamos comiendo y sigamos haciendo lo que hemos hecho. Si seguimos haciendo lo que hemos hecho, vamos a tener los mismos resultados que hemos obtenido. Más personas con obesidad, más personas con diabetes, más personas con enfermedades, más personas perdiendo la vida primero que sus padres. Y eso es muy duro. Yo pienso que si nosotros tenemos la oportunidad, como padres, de prevenir que un hijo muera antes que nosotros, debemos hacerlo. Y tenemos que hacerlo. Porque si nuestros hijos están obesos, el riesgo de que ellos mueran primero que nosotros es muy alto. Si nuestros hijos están obesos, probablemente vamos a sufrir como padres viéndolos a ellos sufrir de estas enfermedades. Y quizás de las complicaciones de estas enfermedades.

Entonces, tenemos que ser más proactivos. Ese concepto que se tenía antes de que si el niño era gordito era un niño sano. Eso ya cambió. Nos dimos cuenta que no. Que un niño obeso es un niño enfermo. Es un niño que tiene una enfermedad crónica, que tiene que ser tratada porque de otra forma va a dar lugar a otras enfermedades. Y no lo quiero asustar, sólo quiero motivarlo, pero a veces, para motivar, tenemos que de alguna forma ser un poquito fuertes en decir la realidad de las cosas. Yo, a través de este programa, tengo la oportunidad de hablar con usted y decirle lo que hay en mi corazón. Lo que yo quiero que usted haga. A mí no me gustaría como médico verlo a usted enfermo en mi oficina. Me gustaría verlo, pero que venga a un examen físico anual porque va a aplicar a un trabajo, o porque va a ir a la universidad. No por enfermedad.

• LOS FUMADORES PASIVOS CORREN RIESGOS BASTANTE SERIOS

P.- ¿Me podría explicar qué es el fumador pasivo y cómo puede ser afectado?

R.- El fumador pasivo es aquel que está expuesto a la persona que fuma. Bien sea en la casa, si la esposa fuma, el esposo es el fumador pasivo y los hijos son fumadores pasivos. Porque están expuestos al humo que está en el ambiente de la persona que fuma. Estas personas tienen riesgos bastante serios. Incluso, una de las cosas que más vemos es cuando la mujer está embarazada y fuma. Que el bebé todavía no nace y es un fumador pasivo y sufre las consecuencia de esta situación. Son niños con un tamaño muy pequeño. Algunas veces mueren antes de nacer. Y algunas veces nacen y aumentan el riesgo de tener el síndrome muerte súbita.

Por el otro lado, hemos visto que los niños de los fumadores son personas que se enferman continuamente de enfermedades respiratorias, razón por la cual constantemente tienen que ir al médico. Si hay un niño con asma en esa familia, al fumar se está exponiendo al niño a este químico y constantemente este niño tiene exacerbación del asma. Definitivamente, que por todos los lados que lo veamos, ser un fumador pasivo, ya sea porque usted está expuesto a una persona que fuma, en la casa, como mencioné, o bien sea en el trabajo porque usted sea mesero o porque usted sea músico, o porque usted conviva cerca de personas que fuman, usted está en riesgo.

Entonces aquí lo ideal es tratar de concientizar a nuestra comunidad y a través de este programa esta es nuestra intención. Concientizar a nuestros jóvenes porque estamos viendo que en los últimos años los jóvenes están adaptando esta nueva modalidad. En los últimos años está creciendo el número de fumadores en los jóvenes. Lo cual nos llama mucho la atención porque desde 1970 para acá se ha bajado la incidencia de fumar en 25%. Pero los últimos años hemos visto que los jóvenes adolescentes, todos los jóvenes adolescentes, están entrando mucho a esta actividad nociva.

Yo espero que esta información los haga meditar, los haga reflexionar. Que no es algo sano. Es algo que va en contra de su voluntad. Porque me imagino que quiere estar sano. También quiero agregar que en los últimos años estamos viendo más personas con rinitis alérgica y con asma debido quizás al medio ambiente en el que nosotros estamos viviendo. Que ha cambiado mucho. Está muy contaminado. Entonces la posibilidad de tener hijos y nietos con problemas alérgicos que pueden ser exacerbados o agravados con el fumar, puede aumentar.

Definitivamente hay demasiadas razones para pensarlo dos veces antes de comenzar a fumar. La decisión correcta es no esperar a tener estas grandes complicaciones a nivel de su salud y de la salud de sus seres queridos . Tómela antes de que suceda.

