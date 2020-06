Resolviendo sus dudas

• SE PUEDE TENER UN TERCER SENO DESDE EL MOMENTO DEL NACIMIENTO

P.- Mi esposa tiene 22 años de edad y a un lado del seno, debajo de la axila, le está creciendo como otro seno. El año pasado estuvo embarazada y cuando daba pecho le salía un líquido como leche de ahí. Yo querría saber si sería recomendable operarla o qué sugerencia podría darme.

R.- Ese que tiene es otro pecho, es un tercer seno que tiene desde el momento del nacimiento, que no evolucionó, que quedó pequeño, pero que recibe la misma estimulación de las hormonas. Es tejido mamario y normalmente la forma en que se lo descubre es después de un parto, en que hay una estimulación de ese tejido para que produzca leche. A veces, un día o dos antes de menstruar se siente dolor, se siente molestia, porque se está recibiendo la influencia de las hormonas.

No es un problema serio. Es más bien un problema estético, y bajo estas condiciones se puede quitar por medio de la cirugía.

Normalmente estas pacientes se derivan a un cirujano, quien, a través de radiografías, ve hasta donde se extiende el tejido mamario que debe ser removido.

A veces salen hasta dos o tres de ellos alineados en esa línea que va del pecho hacia la axila, incluso puede haber algunos axilares. Algunos se atrofian completamente y desaparecen y otros pueden recibir estimulación y cuando la mujer está amamantando es cuando se hacen más manifiestos y se descubren.

• EL EXAMEN DE PAPANICOLAOU DEBE REALIZARSE CADA AÑO

P.- ¿Qué tan importante es para las mujeres hacerse un Papanicolaou y cada cuánto debe hacerse?

R.- Es tan importante que gracias a este examen cada año mueren menos mujeres a consecuencia de cáncer del cuello de la matriz. En una época fue el cáncer de mayor incidencia en las mujeres, causando muchas muertes. Y en algunos países sub-desarrollados aún sigue siendo todavía una de las principales causas de muerte.

El examen es muy sencillo de hacer; en manos experimentadas no es muy molesto, y hay que recordar que si aún se tiene la matriz la posibilidad de desarrollar cáncer existe, y la única arma para combatirlo es detectarlo temprano a través de este examen. Es importante, si es posible, hacerlo regularmente en el mismo lugar para poder compararlo con los resultados de los años anteriores.

El examen debe realizarse cada año, de preferencia a partir del momento en que la mujer comienza a tener relaciones sexuales. Hace tiempo se hablaba de edades, se decía después de los 30 o los 40 años de edad, pero se ha encontrado que hay un virus, el papilomavirus, que se puede adquirir en la adolescencia, entonces cuanto más temprano una mujer comience con la actividad sexual, más riesgos tiene de desarrollar cáncer del cuello de la matriz.

La detección de este tipo de cáncer en etapas tempranas permite salvar vidas. Se puede hacer una conización, es decir, quitar el pedacito afectado del cuello, o quitar todo el cuello o quitar la matriz, y de esta forma se previene que el cáncer se extienda.

• LA ARTROSCOPIA ES UN PROCEDIMIENTO QUE PERMITE VISUALIZAR EL ESPACIO DE LA RODILLA

P.- Mi consulta es porque tengo problemas con mis rodillas. Cuando juego o corro me duelen mucho al día siguiente y no puedo doblarlas. Hace ocho años me hicieron una artroscopía.

R.- La artroscopía es un procedimiento que permite visualizar el espacio de la rodilla y seguramente este estudio fue realizado porque ya había en ese tiempo algún problema de desgaste. Esto es referido por personas que normalmente hacen ejercicios, o que están sobrepasadas de peso. Lo importante en estos casos es darles medicamentos que disminuyan la inflamación y el dolor. También hacer un poco de ejercicios que no pongan peso sobre las rodillas, como por ejemplo, usar bicicleta estática, o hacer ejercicios en posición sentada donde se muevan las piernas con pesas livianas. De esta manera se están activando los músculos de las piernas de modo que se fortalezcan y le den cierta estabilidad a las rodillas.

Además de la artroscopía, en caso de seguir teniendo problemas, se pueden hacer otros estudios., como radiografías o un MRI, que es un estudio radiológico que permite visualizar cualquier anormalidad de los ligamentos o problemas dentro del espacio articular.

Definitivamente es importante consultar con un médico. Si la medicina que le está dando el doctor familiar o el internista no es suficiente porque las molestias continúan, puede consultar con un ortopedista que son los médicos especializados en el tema.

