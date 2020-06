Resolviendo sus dudas

• LA OBESIDAD Y LAS ENFERMEDADES ASOCIADAS SON OCASIONADAS POR EL ALTO CONSUMO DE AZUCARES

P.- ¿Qué complicaciones pueden tener los jóvenes que parecen de diabetes tipo 2? ¿Y cómo pueden ser evitadas?

R.- Las complicaciones de la diabetes tipo 2, son las mismas que vemos en la persona adulta. Son ceguera, amputaciones, daño a los riñones, razón por la que algunas personas tienen que ir a diálisis y estar en una lista de transplante para un riñón. También es causa común de problemas de corazón, enfermedades cardiovasculares; se afectan las arterias coronarias que son las arterias que suplen de sangre al músculo del corazón. Si alguna de ellas se tapa, eso es lo que da lugar a una angina de pecho, o bien, más adelante, a un infarto al corazón. También se afectan las arterias carótidas, que son las que pasan por el cuello, son las que llevan la sangre del corazón hacia el cerebro. A veces se forman placas de colesterol en ellas y eso puede dar lugar a un ataque químico transitorio. Son aquellas personas a las que de repente se le paraliza un lado de el cuerpo. Van al hospital y estando allí esperando se les pasa el problema. Y son las personas que tienen más riesgo de desarrollar una embolia. Incluso el 75% de los pacientes diabéticos tipo 2 van a morir de un problema de este tipo. Bien sea un infarto, bien sea una embolia cerebral. Por eso es importante que se vea esto con mucho cuidado. Todas estas complicaciones no tienen porqué suceder. Se pueden evitar. Aquí la clave es diagnosticar la enfermedad temprano. Ir a tratamiento médico, seguir las instrucciones de su médico, mantener su azúcar controlada. Controlada quiere decir mantener una hemoglobina glicosilada por debajo de 7. Ese es el examen que hay que hacer cada tres meses. Y si usted tiene factores de riesgo como la obesidad, que usualmente va asociada con la diabetes tipo 2, entonces usted va a seguir las indicaciones que la nutrióloga le da para que logre cambiar su alimentación y bajar de peso. La mejor forma de prevenir estas complicaciones es a través del buen control, a través de seguir las recomendaciones del médico, a través de cambiar los factores de riesgo, como la obesidad. La obesidad puede ser modificada a través del cambio en su alimentación, cambio en la actividad física, cambio en su actitud mental y por supuesto para eso usted necesita el apoyo de un profesional de la salud. Afortunadamente en la comunidad donde vivimos tenemos profesionales de esas áreas. Tenemos nutriólogos, tenemos psicólogos, consejeros con experiencia bastante extensa en ayudar a las personas a hacer ese cambio en su estilo de vida. Sabemos que nuestra alimentación ha sido a base de azúcares, a base de harina, a base de pan, a base de refrescos, a base de jugo de fruta. Todo eso tiene que cambiar porque la obesidad y las enfermedades asociadas con la obesidad han sido ocasionadas por ese alto consumo de azúcares en nuestra alimentación.

• LA OSTEOPENIA ES EL ESTADIO ANTERIOR A LA OSTEOPOROSIS

P.- ¿Que es la osteopenia?

R.- La osteopenia es el estado que se presenta antes de llegar a tener osteoporosis. En la osteopenia el hueso ha perdido calcio, pero no en la magnitud en que se lo puede clasificar como osteoporosis. La densitometría es un examen para diagnosticar la osteoporosis. Usualmente cuando el nivel que mide la masa, la densidad del hueso, está arriba de menos 2.5, entonces hablamos de que el paciente tiene osteoporosis. Y cuando está debajo de, por ejemplo, menos 1 a 2.4 entonces hablamos de que el paciente tiene osteopenia. Es un estadio antes de la osteoporosis. Indica que la persona ha perdido calcio del hueso y que necesitamos reemplazar ese calcio. Todavía en este estadio podemos prevenir que el paciente desarrolle osteoporosis dándole calcio con vitamina D. Y por supuesto quitando todos los factores de riesgo. Si la persona fuma, hacerle ver que puede evitar el progreso hacia la osteoporosis dejando de fumar y aumentando la actividad física. Si la persona acostumbra a tomar alcohol, ésta es una buena oportunidad para usar este examen, este diagnóstico de osteopenia, para hacer que haga cambios en su estilo de vida, y de esa forma pueda prevenir la osteoporosis. Y por supuesto, muchos otros problemas secundarios al alcoholismo. También, si este paciente está tomando medicamentos que lo ponen en riesgo de desarrollar osteoporosis, entonces ésta es una buena oportunidad para que el médico intensifique los métodos de prevención de osteoporosis.

