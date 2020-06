Resolviendo sus dudas

• LA DIABETES ES MUY SENSIBLE A LOS ALTOS NIVELES DE ESTRES

P.- Mi mamá tiene 62 años de edad y ha parecido de diabetes tipo 2 por los últimos 20 años. Recientemente pasó por un divorcio y desde entonces ha tenido dificultades para controlar los niveles de azúcar en la sangre. Quisiera saber su opinión y lo felicito por su programa.

R.- Cuando una persona tiene diabetes, o tiene alta presión, y pasa por una situación estresante, usualmente estos problemas crónicos tienden a descontrolarse. Sobre todo la diabetes es muy sensible a los altos niveles de estrés. Hay ciertas hormonas que se producen durante el tiempo que la persona está con mucha preocupación, con mucha ansiedad, con mucha tensión emocional. Esas hormonas son adrenalina, noradrenalina y cortisol. Y son hormonas que van de alguna forma a neutralizar o a bloquear el efecto de la insulina. Esto hace entonces que se presente una dificultad para controlar al paciente durante el tiempo que tiene estas hormonas elevadas. Y es muy probablemente el caso que sucede con su mamá.

En muchas ocasiones, ya la persona está con dos o tres diferentes medicamentos orales para la diabetes y aun así el azúcar sigue alta. En ese momento es importante que se comunique con su médico, porque el paciente requiere la adición de insulina. Si está con dos o tres medicamentos, el doctor tiene que ver si le quita alguna de las medicinas que tiene, sobre todo si esa medicina está estimulando al páncreas para que libere insulina. Ya no necesitamos que el páncreas sea estimulado porque ya le vamos a dar insulina.

Durante este periodo, es importante que el paciente se monitorice el azúcar más frecuentemente, usualmente antes de las comidas y 2 horas después de cada alimento, para estar seguros que está recibiendo la dosificación apropiada de insulina. Por otro lado es importante también manejar la situación de estrés. Aunque hayan firmado los papeles de divorcio, eso no quiere decir que el problema emocional también se haya solucionado en la corte.

Yo sí recomendaría que su médico la refiera con un psicólogo o con un consejero. Esto puede durar incluso años para que la persona de alguna forma comience a prepararse para ese nuevo cambio que va a haber en su vida, y pueda de alguna forma evitar que esto le afecte el control de sus enfermedades crónicas. Sabemos que la diabetes tiene complicaciones bastante serias, de tal forma que teniendo un buen control de la enfermedad podemos ayudar a prevenir que estas situaciones se presenten. También es importante que le hagan exámenes de sangre para ver cómo están los niveles de colesterol, de triglicéridos, de HDL, que es el colesterol bueno, de LDL, que es el colesterol malo. Porque en muchas ocasiones durante este descontrol del azúcar también hay descontrol de los líquidos.

• A MEDIDA QUE LOS HOMBRES VAN ENVEJECIENDO LA PROSTATA TIENDE A CRECER

P.- Hace tres años me operaron del corazón. He estado haciendo mis controles y todo ha salido bien, pero últimamente tengo un dolor que se va y viene en la cintura, y a veces se extiende hacia adelante. He notado también que estoy orinando más de lo habitual. Tengo 69 años de edad y quisiera saber qué tendría que hacer.

R.- Es muy importante para los hombres cuando tienen 60 o 65 años de edad, que al comenzar a tener problemas en la cintura, especialmente este tipo de dolor que se va hacia adelante y que puede estar acompañado por dificultades para orinar, como ardor, disminución en la cantidad, aumento de la frecuencia, se realice una investigación para ver si no hay una infección en la orina o problemas de obstrucción urinaria secundaria al crecimiento de la próstata.

A medida que los hombres van envejeciendo la próstata tiende a crecer, y al estar localizada en el cuello de la vejiga, en el tubo de salida de la misma, puede apretar este conducto y hacer que la orina pierda fuerza. En algunos casos el crecimiento de la próstata, sobre todo si está asociado con otro tipo de problemas, puede manifestarse por molestias en la parte baja de la espalda, dolor que puede irradiarse hacia adelante.

Otro de los problemas podría ser una osteoartritis, que es una enfermedad degenerativa de los huesos, sobre todo en el espacio intervertebral, que es el espacio que está entre vértebra y vértebra. En este lugar existe un disco, y con los años puede haber artritis o osteoartritis en esa zona, que se puede manifestar por dolor. Este dolor puede no estar presente todo el tiempo, puede darse por temporadas. Es importante investigar esto porque actualmente existen varios medicamentos que se pueden recetar, que son muy bien tolerados, no irritan mucho el estómago y son bastante efectivos.

Mi consejo en este caso sería hacer una radiografía de la espina dorsal para corroborar lo que parece ser más seguro, que es una osteoartritis. Luego, si el dolor persiste y el paciente no responde al tratamiento, podría hacerse otro estudio, que es el MRI, que puede proporcionar más información, sobre todo si hay problemas a nivel de discos.

Otro estudio recomendado a esta edad es el de la osteoporosis, donde se mide la densidad de los huesos. Con la edad los huesos también van envejeciendo y parte de este proceso es perder calcio, hacerse débiles y pueden doler. Este estudio es importante porque la osteoporosis puede producir fracturas, y es difícil que un hueso con osteopororis sane adecuadamente y como consecuencia puede cambiar la calidad de vida del paciente.

También existen muy buenos medicamentos para este problema.

