Resolviendo sus dudas

• SE ESTA VIVIENDO EN LA ACTUALIDAD EN UN AMBIENTE DE GRAN ESTRES

P.- Tengo 55 años de edad y padezco de los nervios. Ultimamente tengo mucho miedo a todo. ¿A qué se debe este problema?

R.- El problema de nervios, ansiedad y depresión se ve cada día con más frecuencia, posiblemente por todo lo que estamos viviendo a diario. El estilo de vida ha cambiado, los días se pasan muy rápido, el nivel de estrés aumenta, se nos bombardea con malas noticias que cada vez es más fácil que lleguen al público, las cuentas aumentan en lugar de bajar, se viven más años y con ello se tienen más enfermedades, más dolores, las medicinas son más caras, etc, etc.

Se está viviendo en la actualidad en un ambiente de gran estrés y es muy común que esto afecte a una gran cantidad de personas. A cierta edad, donde se agregan ciertas condiciones, como la menopausia, por ejemplo, esto se agrava. Para muchas mujeres, la llegada de la menopausia es un signo de que la vida ya se está acabando, que ya se ha dejado de ser atractiva, que ya empiezan a aparecer arrugas, que el interés sexual se acaba, que el espejo refleja cosas que no gustan, etc. A ello se suma que los hijos normalmente ya no están en la casa y los matrimonios empiezan a estar solos. Sin embargo, los problemas de los hijos y los nietos se suman a los otros problemas familiares y se comienza a tener la sensación de que ya no hay ningún control sobre eso, con lo cual aumentan las preocupaciones. Todo ello hace que las mujeres comiencen a sentirse muy desesperadas, muy ansiosas, deprimidas, con problemas de sueño. Todo esto puede llevar a un estado de mucha ansiedad y pánico, como un proceso reactivo. Muchas personas experimentan ataques de pánico (Panic Disorder). Están bien hasta que se enfrentan, por ejemplo, con una situación donde hay mucha gente, o el tráfico está muy pesado, y este simple hecho, las pone nerviosas, no pueden enfrentar la situación y deben salirse del lugar u orillarse en la carretera.

Hay medicamentos que pueden ayudar en estos casos, ya que supuestamente esto se produce por un desbalance químico, pero es importante también analizar cuáles son las causas, cuáles son los factores que producen esta reacción, y a veces es necesario derivar a estas personas con un psiquiatra para que él determine si es necesaria alguna terapia de apoyo.

Afortunadamente hay mucho que se puede hacer en estos casos, pero es necesario consultar con el médico para poder buscar una solución.

• LA TUBERCULOSIS ES UNA INFECCION CRONICA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS

P.- ¿Podría darme alguna información sobre la tuberculosis? Yo creí que era una enfermedad que ya estaba erradicada.

R.- La tuberculosis es una infección crónica de las vías respiratorias, sobre todo de los pulmones, que ha existido por muchos años. En un tiempo no había cura para ella y hubo muchas muertes causadas por esta enfermedad. Con el paso del tiempo se elaboraron medicamentos muy efectivos, y por muchos años no se comentaba sobre casos de tuberculosis aunque no se había erradicado completamente. Pero, lamentablemente, en los últimos años se han visto recrudecer nuevamente casos de tuberculosis que son resistentes a los medicamentos que se tienen para curarla. Como que se está volviendo al inicio.

Esto es algo alarmante, porque es una enfermedad que tiene el riesgo de matar y puede no responder a los medicamentos que están diseñados para tratarla.

¿A qué se debe esto? Una de las explicaciones es que puede haber muchas personas que tenían tuberculosis y no terminaron el tratamiento en su momento, o sea, que la bacteria no murió completamente, sino que se transformó y se hizo resistente a aquellos medicamentos que la estaban destruyendo. También se presentan casos de pacientes con deficiencia inmunológica, como en los enfermos de sida, o con enfermedades crónicas, que son más susceptibles a padecer este tipo de tuberculosis. Otra de las explicaciones que se da en algunos reportes es que últimamente se viven más años y con la edad el sistema inmune se hace más débil y más propenso a adquirir la enfermedad.

