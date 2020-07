Resolviendo sus dudas

• CUANDO SE TIENE LA VEJIGA CAIDA, DURANTE EL PARTO SE COLOCA UNA SONDA PARA VACIARLA

P.- Tengo 30 años de edad. Este es mi tercer embarazo, mis dos partos anteriores fueron normales, pero desde el último, hace tres años, se me bajó la vejiga. El problema se me presenta con cualquier esfuerzo que hago. Yo quisiera saber qué se recomienda para el momento del parto en un caso como el mío.

R.- Cuando se tiene la vejiga caída, durante el embarazo aumentan las molestias porque la matriz, al crecer, está aplastando este órgano. Y la razón por la que la vejiga está caída es precisamente por los embarazos anteriores. Una de las cosas que se recomienda es no esperar para ir a orinar a que la vejiga se llene; se puede planificar ir al baño cada dos horas, por ejemplo, aunque no se sienta todavía la necesidad de ir. Si se espera que la vejiga retenga mucha orina, por la presión de la matriz, se van a presentar más problemas de incontinencia urinaria. Recién después del parto el ginecólogo puede realizar una cirugía que se llama cistopepsia, que consiste en el levantamiento de la vejiga.

Este es un caso bastante común en las mujeres en las que, durante el embarazo, la matriz crece más hacia adelante, porque de esta forma se presiona mucho la vejiga, e incluso también cuando se tienen partos traumáticos.

Lo que se recomienda en el momento del parto cuando se tiene este problema, no es una cesárea como mucha gente cree. Lo que se hace es colocar una sonda para vaciar la vejiga, con lo que se evitan complicaciones porque de esta manera la vejiga es como un globo que no tiene aire.

P.- Mi esposo tiene problemas de alta presión y está bajo atención médica, pero tiene un trabajo muy estresante. Los fines de semana, que está en la casa y está tranquilo, su presión es normal, pero cada vez que regresa del trabajo trae la presión muy alta, aún con los medicamentos. Como también tiene problema para dormir el médico le recetó un tranquilizante, pero él dejó dos meses de tomarlos, y durante ese tiempo, su presión siempre, aún con el medicamento, estuvo muy alta. Yo quisiera saber a qué tipo de médico tendría que consultar, ¿A un médico familiar, a un internista o a un cardiólogo?

R.- En este caso puede ir con un médico familiar o un médico internista primero. Luego, si es necesario, será referido con un cardiólogo. Usualmente la mayoría de las personas jóvenes que tienen problemas de alta presión, y que aun estando medicados no pueden llegar a los límites normales, son personas ansiosas, que manejan un grado de estrés muy alto lo que hace que mantengan mucha tensión en el cuerpo. Es como cuando un carro tiene puesto el freno de mano; va andando, pero va forzado. Lo que hizo su médico fue excelente; agregarle un medicamento para relajarlo. Al relajarlo, es como quitarle al carro el freno de mano.

El estrés y la tensión son tan dañinos que por ejemplo, a los pacientes con hipotiroidismo, problemas de colesterol, de presión, de diabetes, si no se les controla la ansiedad, la depresión y el estrés, tampoco se les puede controlar los otros problemas.

Los riesgos son muy altos. Estos pacientes están produciendo muchas sustancias, como adrenalina y noradrenalina, que son estimulantes, que aumentan el pulso, que producen insomnio. En un momento de gran ofuscación pueden tener una embolia o un infarto. Son los clásicos pacientes que ante un coraje la presión les sube a tal grado que puede producirse una catástrofe.

P.- ¿Cuáles son las consecuencias si una úlcera no es atendida como se debe?

R.- Una úlcera crónica puede convertirse en cáncer de estómago, o puede perforar el estómago, o producir una pancreatitis, porque algunas están localizadas en la pared posterior del intestino delgado, que puede perforarse y afectar el páncreas, que está inmediatamente por detrás. También puede causar la muerte por una peritonitis. Es muy problema muy serio que debe ser atendido. Incluso si la úlcera produce mucho sangrado puede llevar también a la muerte.

