Resolviendo sus dudas

HIPOTIROIDISMO

Segunda y última parte

Por el Dr. Enrique Griego

P.- ¿Cuáles son los síntomas más comunes?

R.- Entre los más comunes vemos que el paciente comienza a subir de peso, a veces de forma inexplicable, sin comer demasiado, haciendo ejercicios, y probablemente es porque tiene hipotiroidismo.

También la intolerancia al frío. La glándula tiroides produce hormonas tiroideas que son las que mantienen la temperatura y el metabolismo del cuerpo. Al estar bajo el metabolismo sienten mucho frío.

También la herencia juega un papel muy importante en el desarrollo de esta enfermedad.

Los dolores cabeza son también un síntoma común. Especialmente si se asocian con ganancia de peso e intolerancia al frío.

Ronquera. Como la tiroides está ubicada en el cuello, cuando crece, a veces crece hacia atrás y puede irritar un nervio, que es el nervio frénico, y puede de alguna manera manifestarse con ronquera. Entonces esa ronquera, que no está asociada con dolor o con alguna infección respiratoria, hay que tomarla en cuenta porque puede ser una manifestación de hipotiroidismo.

Edemas. Inflamación de las piernas. Es común que éste sea el síntoma inicial. Hay muchas causas para tener inflamación de las piernas, pero cuando se agrega a los síntomas anteriores, es importante. El otro es, cuando la mujer está en la etapa reproductiva y se le comienza a suspender la menstruación, y descartamos que no hay embarazo, ni está cercana a la menopausia. Puede ser síntoma de hipotiroidismo.

También hay resequedad en la piel y el cabello se hace muy delgado y ya en etapas posteriores comienza a caerse. La parte de afuera de las cejas también comienzan a caerse; todos estos son problemas que traen a las personas al médico. Con estos síntomas, más el cuestionamiento que el médico realiza, la historia clínica, se detecta que es necesario hacer una examen de la tiroides y es cómo se descubren estos casos. También la letargia, la fatiga, el cansancio, el pulso muy bajo. Otro dato común es que baja la frecuencia cardiaca y muchos pacientes también llegan quejándose de estreñimiento.

P.- ¿Cómo se hace el diagnóstico de hipotiroidismo?

R.- El diagnóstico comienza con la sospecha, cuando el paciente se presenta al médico con algunos de estos síntomas. En el interrogatorio el doctor trata de completar la información. La historia clínica y el examen físico nos dan bastantes datos como para sospechar si se trata de esta enfermedad, y para confirmar esta sospecha clínica se hace un examen que se llama TSH y que sirve como un test inicial. Si este examen está entre 1.5 y 3.5 está dentro de lo normal. Pero si el TSH está por arriba de estos niveles entonces hablamos de que posiblemente existe hipotiroidismo. Y si queremos confirmarlo, aparte del TSH hacemos el T3 y el T4, que son exámenes de sangre más completos. Se llaman pruebas de funcionamiento tiroideo. Es muy sencillo hacer el diagnóstico de hipotiroidismo o de hipertiroidismo. El examen es el mismo, sólo depende de si los resultados están altos o están bajos.

P.- ¿Cuáles son las complicaciones del hipotiroidismo?

R.- La complicación más común es la obesidad. Muchos de ellos comienzan a ganar peso en forma inexplicable y una de las causas que hay que buscar es ésta. Es importante detectar a estos pacientes temprano porque la obesidad da origen a muchas otras enfermedades, como la diabetes tipo 2, alta presión, a muchos tipos de cáncer, y a muchos problemas degenerativos, porque la obesidad es una enfermedad que produce inflamación silenciosa en muchos tejidos, y esta inflamación crónica lleva a la degeneración temprana de esos tejidos y con ello acarrea muchas enfermedades.

La demencia es otra de las complicaciones del hipotiroidismo. Sabemos que es importante que haya suficiente estimulación de las neuronas. Cuando hay hipotiroidismo crónico, no tratado porque no se ha detectado temprano, estos pacientes pueden tener una disminución de la actividad de sus neuronas y con el tiempo esto puede afectar severamente la transmisión neuronal, cómo se comunican las neuronas entre sí, y esto puede ser causa de demencia. Incluso cuando sospechamos que alguien tiene demencia, porque se le están olvidando las cosas, hay que descartar que no tenga hipotiroidismo, o que no tenga deficiencia de vitamina B-12, porque esta vitamina también está asociada con problemas de memoria y con problemas de alzheimer o demencia. También el hipotiroidismo puede darnos altos niveles de colesterol y de colesterol malo como complicación de esta enfermedad. Y tener el colesterol elevado puede dar lugar a muchos problemas circulatorios que forman placas en las arterias y pueden poner al paciente en riesgo de tener un coágulo que produzca una embolia o un infarto al corazón.

Otra complicación son las arritmias cardiacas, y una de las más comunes es la fibrilación auricular. Esta se presenta más que todo por el tratamiento; por ejemplo, si alguien está en tratamiento con hormonas tiroideas y está recibiendo un poco más de lo que necesita, tiene riesgo de tener arritmias cardiacas, en este caso fibrilación. Otro riesgo es el crecimiento del corazón, que se llama cardiomegalia, lo cual, si no se detecta oportunamente puede llevar al paciente a desarrollar insuficiencia cardíaca.

P.- ¿Hay tratamiento para el hipotiroidismo?

R.- Sí, el hipotiroidismo tiene tratamiento, afortunadamente. Están las hormonas tiroideas, que son las que el paciente ya no produce en su tiroides. Entonces se le da el reemplazo que el paciente requiere. Hay muchas medicinas para ello. Estos medicamentos se deben tomar en ayunas. Se disuelven muy despacio en el estómago y éste debe estar vacío, no se puede tomar otro medicamento mientras éste se disuelve. Lo ideal es tomarlo y esperar de 30 a 40 minutos antes de tomar otra cosa. Cada seis semanas se vuelve a hacer otro TSH, y dependiendo de los resultados, se va subiendo la dosis poco a poco. Es un medicamento que debe ser cuidado porque no queremos que el paciente tenga fibrilación auricular porque se pasó la dosis del medicamento. Una vez que se tienen 2 o 3 valores hechos cada 4 a 6 semanas, y el TSH está consistentemente entre 1.5 y 3.5 así dejamos la dosis. Cada tres meses hay que hacerle un seguimiento a través de una visita médica y de medir los niveles de TSH.

