Resolviendo sus dudas

P.- Quisiera saber qué son los ligamentos y qué hacer cuando se tiene un problema de dolor en la cintura.

R.- Los ligamentos son estructuras en forma de cuerda que ayudan a que los músculos se inserten bien en los huesos. El organismo es una estructura de huesos que está recubierta de músculos. Los músculos, en su extremo, forman un cordón fibroso, llamado tendón. Esos tendones, en algunos casos, forman lo que se llama ligamentos, que se encuentran donde se inserta el músculo con el hueso, y también alrededor de las articulaciones, dándoles estabilidad.

Muchas veces, al hacer un esfuerzo, el cuerpo puede lastimarse en cualquiera de sus partes: el músculo, el hueso, el tendón o el ligamento. Se pueden incluso romper los ligamentos de las rodillas o los hombros, por ejemplo, produciendo mucho dolor. En muchos casos esto no responde al tratamiento médico y deben ser reparados con cirugía.

Con relación al problema de la cintura, podría ser una hernia de disco, que se manifiesta normalmente por un dolor de espalda que corre y baja por la pierna. El diagnóstico se hace usualmente a través de un MRI, que es un estudio radiológico, que permite verificar si hay hernias o alguna otra lesión. El especialista al que el paciente debe ser referido es un ortopedista.

P.- Tengo 32 años de edad y estoy preocupada porque desde hace más o menos 4 meses se me está cayendo el pelo en forma exagerada. El médico me dijo que me iba a hacer exámenes para ver si era por nervios. Me hicieron un análisis de sangre, pero no me dieron aun los resultados.

R.- La caída del cabello es siempre una manifestación de algo, y en muchos casos es manifestación de problemas de la tiroides. El hipotiroidismo es bastante común, sobre todo en la mujer, a medida que pasan los años. Se manifiesta, además de la caída del cabello, por aumento de peso y dificultades para perderlo, problemas de estreñimiento, abundante sangrado menstrual, reglas irregulares y algunas veces dificultad para embarazarse, pérdida de sueño, cansancio, y mucha intolerancia al frío. Se calcula que hay millones de personas en EEUU con hipotiroidismo que no han sido diagnosticadas porque no se han hecho el examen.

El diagnóstico se hace con un examen de sangre muy sencillo. Se llama TSH. Es un problema que una vez diagnosticado, se puede tratar fácilmente. No se cura, pero se puede controlar. Se hace un reemplazamiento hormonal con hormonas de la tiroides.

También hay otras causas para la pérdida del cabello. Una de ellas es el bajo colesterol. Si se está en una dieta muy estricta, donde los niveles de colesterol están muy bajos, el cabello comienza a caerse.

También las personas muy ansiosas, muy desesperadas, toman la manía de estarse jalando el pelo, y eso hace que el mismo se caiga.

Ciertas infecciones por hongos pueden ser también causantes de este problema.

Hay mujeres que después de tener sus hijos quedan con cierta afección de la hipófisis, que es la glándulas master, la que hace que muchos órganos funcionen adecuadamente. Cuando después de un parto la hipófisis queda con ciertas lesiones, en algunos casos se observa también caída del cabello.

Como las causas son muchas, lo recomendable es hacer una historia clínica completa, un examen físico, y exámenes de laboratorio dirigidos hacia los posibles orígenes de esta dificultad.

Hay que considerar también que hay familias enteras con calvicie, que afecta tanto a los hombres como a las mujeres, y en este caso es algo genético.

