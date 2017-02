Resolviendo sus dudas

DIABETES EN EL EMBARAZO

Primera parte

Por el Dr Enrique Griego

P.- ¿Qué es la diabetes gestacional?

R.- La diabetes gestacional es una de las complicaciones comunes que se ven en el embarazo . Se estima que de un 6 a un 25% de las mujeres que se embarazan en los Estados Unidos puede desarrollar diabetes gestacional. Esta cifra por supuesto varía dependiendo de la población que se esté estudiando y también del criterio diagnóstico que se emplee, porque hay varias instituciones que dan diferentes recomendaciones de cómo se debe hacer este diagnóstico. Es importante saber por qué hay más riesgo de desarrollar diabetes durante el embarazo. La placenta, que es la comunicación que hay entre el bebé y la mamá, produce hormonas. Estas hormonas van a aumentar la resistencia a la acción de la insulina. Si esta mujer ya venía con pre-diabetes y no se había dado cuenta, durante este embarazo, debido al efecto que tienen estas hormonas en contra a la acción de la insulina, puede ser que ella desarrolle diabetes. ¿Qué queremos decir con esto? Que esta persona tiene intolerancia a los niveles de azúcar, no produce suficiente insulina como para mantener los niveles de azúcar dentro de lo normal, y esto se conoce como diabetes gestacional. Algunos grupos étnicos como los hispanos, o los descendientes de los pima indians, o los asiáticos-americanos, tienen un riesgo aumentado, sobre todo si se tiene familiares con diabetes. Es por eso que desde la primera visita con el médico que vigila ese embarazo, hay que hacerse el chequeo para ver si no se tiene ya diabetes. A muchas personas que se les detecta la enfermedad durante el embarazo pero se ve que no es una diabetes gestacional, sino una diabetes que ya se tenía, tipo 2, crónica, no diagnosticada. Ya sabemos que la diabetes muchas veces no tiene síntomas, por eso es importante este examen durante la primera visita al médico. Ello permite comenzar el tratamiento temprano y tomar todas las precauciones para que este bebé nazca lo más sano que sea posible.

La mitad de las personas que tienen diabetes gestacional tienen ciertas dificultades para controlar el azúcar y por lo tanto van a necesitar ayuda médica, el uso de medicamentos. No todas las mujeres que desarrollan diabetes en el embarazo necesitan medicamentos o insulina como tratamiento, pero casi un 50% sí, aparte de la dieta y los ejercicios.

P.- ¿Cuáles son los factores de riesgo para que una mujer desarrolle diabetes en el embarazo?

R.- Entre los principales factores de riesgo está la herencia. Si en la familia existe diabetes tipo 2, el riesgo de una diabetes gestacional aumenta. Si a ello se suma otro riesgo adquirido que es la obesidad, hay muchas más posibilidades de adquirir la enfermedad durante el embarazo. Pertenecer a un grupo étnico con alta incidencia de diabetes tipo 2 (hispanos, descendientes de pima indians, asiático-americanos, afro-americanos). Tener alta presión antes del embarazo. Haber tenido diabetes gestacional en embarazos previos. Haber tenido bebés que hayan pesado más de 9 libras al nacer. Tener más de 35 años de edad al embarazarse también es un riesgo. También es importante saber si no existe pre-diabetes. El porcentaje de mujeres que están en la etapa reproductiva con pre-diabetes es alto. No solamente por el factor hereditario, sino también por la obesidad. Se ha visto en los últimos años que la alta incidencia de diabetes tipo 2 y diabetes gestacional en nuestra comunidad se debe al sobrepeso y a la obesidad.

P.- ¿Qué hay que hacer en estos casos?

R.- Si uno conoce estos factores de riesgo es importante prepararse antes del embarazo para poder modificarlos.

Sí se puede lograr. Antes de embarazarse es importante ir al médico familiar para hacerse estudios para ver si hay pre-diabetes, si hay alta presión, si hay problemas de colesterol, hiper o hipotiroidismo, que son situaciones comunes y que pueden pasar desapercibidas por mucho tiempo. Si es necesario bajar de peso se puede hacer un programa a base de recomendaciones dietéticas y de actividad física. Todo este tipo de consejería es importante recibirla antes de quedar embarazada. También es importante tomar ácido fólico y vitaminas prenatales.

Toda esta prevención de la diabetes gestacional ayuda a prepararse para el embarazo, porque hay que saber que esto tiene complicaciones serias, no sólo para el bebé sino también para a madre y es mucho lo que se puede hacer para evitar que esto suceda.

Le invitamos a contactarnos en los siguientes lugares para información médica gratuita:

Periódicos/ Revistas: El Periódico USA; DeShopping. Radio: KGBT AM (miércoles 10-11:00 am); Radio Esperanza (martes: 11-12:00 a.m); Caracol Radio, Riohacha, Colombia (martes 12-1:00 pm). Televisión: Guajira televisión, Riohacha, Colombia (martes 10-11:00 am); Univisión Ch 48 (sábado 6:30-7:00 am); Televisa Ch 19 (sábado 12:00 mediodía); Telemundo Ch 40 (domingo 9-9:30 am). YouTube: “Hablando de Salud con el Dr. Enrique Griego”

Comparte tu opinión.