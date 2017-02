Resolviendo sus dudas

DIABETES GESTACIONAL

Segunda parte

Por el Dr. Enrique Griego

P.- ¿Cómo se hace el diagnóstico de Diabetes Gestacional?

R.- El diagnóstico se hace muy fácilmente. En la primera visita que se hace al médico que se va a encargar de supervisar este embarazo es importante realizar un análisis de sangre en ayunas para detectar muchos problemas que es importante saber. Ver si no tiene anemia o no presenta diabetes antes del embarazo. Supongamos que no tiene diabetes en esa primera visita, entonces es importante que a las 24 o 28 semanas se le realice un examen para detectar diabetes gestacional.

P.- ¿En qué consiste este examen?

R.- Se le da a la embarazada una bebida muy dulce que consiste en 50 grs de glucola. Luego, a la hora, se le checa el azúcar, y si tiene niveles de azúcar arriba de 130 o de 140 ello indica que no es normal y que se necesita un examen más completo. Este examen es una prueba de tolerancia a la glucosa que se hace en ayunas, donde se le da glucola de 100 grs. Primero se mide la sangre en ayunas, luego se le da la bebida, y la paciente debe sentarse por espacio de tres horas. Puede leer, pero no puede caminar ni comer. Se le checan los niveles de azúcar a la hora, a las dos horas, y a las tres horas. Si tiene niveles de azúcar arriba de 105 en ayunas, o bien arriba de 190 una hora después, o arriba de 165 dos horas después, o arriba de 145 tres horas después, o sea si tiene dos valores de estos cuatro arriba de lo normal, se establece el diagnóstico de diabetes gestacional.

El diagnóstico temprano es muy importante, porque es la única forma en que se pueden prevenir las complicaciones tanto en el bebé como en la madre.

P.- ¿Cuáles son las complicaciones más comunes en el bebé?

R.- Las complicaciones son diversas y son muy serias.

Vamos a ver que son bebés que nacen muy grandes y la razón por la cual estos bebés son macrosómicos, que pesan más de 9 libras, es porque si la mamá tiene altos niveles de azúcar en sangre, ella, a través de la placenta y del cordón umbilical le está pasando altos niveles de azúcar al bebé, pero la insulina de la mamá no puede atravesar la placenta, entonces, no le puede pasar insulina al bebé. El páncreas del bebé ahora tiene que ser estimulado para producir insulina para mantener los niveles de azúcar en su sangre dentro de lo normal. Se hace que el páncreas del bebé comience a trabajar prematuramente en forma exagerada, y estos altos niveles de insulina que el bebé tiene que producir es lo que hace que el bebé comience a acumular grasa en su cuerpo. Esto es porque la insulina es una hormona de almacenamiento; almacena calorías, almacena grasa, hace que el hígado produzca grasa y convierta el azúcar en grasa. Esa es la razón por la cual es importante detectar la diabetes gestacional para poder mantener un buen control, mantener los niveles azúcar dentro de lo recomendable para evitar esta complicación que es muy problemática, porque esto puede originar traumas al bebé. Es muy complicado sacar a un bebé de más de 9 libras a través de la vagina, sin causar lesiones que a veces afectan a los nervios que van a los brazos, a veces con daños permanentes, otras veces hay que fracturar la clavícula, y en muchas ocasiones esto termina en una cesárea que es una cirugía menor, pero que de cualquier manera es un riesgo.

Por otro lado el bebé tiene más riesgo de nacer con problemas respiratorios y es bastante común, porque en algunas ocasiones estos bebés son prematuros, porque ya para los siete meses han crecido tanto que la matriz ya no se puede distender más y se comienza con contracciones mucho antes de que sus pulmones estén lo suficientemente maduros.

El trauma que se origina en el bebé va a hacer que se le suba la bilirrubina y son bebés que a poco de estar en la nursery comienzan a aparecer amarillos, hay que ponerlos a la luz, y esto es algo que se puede evitar si controlamos la diabetes en la mamá. También pueden tener hipoglicemia, que se le baje el azúcar, estando en la nursery. Hay que tener mucho cuidado porque pueden convulsionar, porque están produciendo mucha insulina, y como la mamá les estaba pasando azúcar a través del cordón, una vez que se corta el cordón umbilical se acaba el suministro de azúcar, y pueden tener hipoglicemia. También este bebé tiene amplias posibilidades de desarrollar diabetes más adelante y también de ser obeso. Hay una relación directa y hay muchos estudios que se han hecho que dicen que si estos bebés nacen con más de 9 libras corren el riesgo de llegar a la adolescencia y a la vida adulta con obesidad, y en muchos de ellos con las complicaciones asociadas a la obesidad.

