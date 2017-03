Resolviendo sus dudas

Por el Dr. Enrique Griego

• CONSULTA SOBRE INFLAMACION INTESTINAL

P.- Padezco de inflamación intestinal. ¿Qué debería comer para no tener este problema?

R.- Lo más importante para este problema que llamamos IBS (Irritable Bowl Syndrome), es el consumo de fibras. Estas fibras se pueden obtener de las frutas, los vegetales y los granos enteros: frijoles, maíz, arroz, lentejas, garbanzos. Todos ellos tienen una cascarita que los recubre, que es fibra. Ello es lo que ayuda a que el excremento no se retenga por mucho tiempo contra la pared del intestino y evita que el mismo se inflame.

El consumo de fibras hace que no haya estreñimiento y que los episodios inflamatorios se presenten cada vez más espaciados, hasta que dejan de ser recurrentes.

Hay millones de personas en Estados Unidos con este problema y no hay todavía ningún medicamento que sea apropiado para ello. Lo que sí se sabe es que el alto contenido de fibra en los alimentos ayuda para que este síndrome se mantenga lo menos sintomático posible.

• DIETAS PARA ADELGAZAR

P.- Quiero bajar de peso y para ello estoy viendo a una nutrióloga, que me está controlando y lo ha llevado bien, pero hace cerca de mes y medio he empezado a sentir que me tiemblan las manos y también a veces las piernas cuando estoy parado. Me he hecho análisis generales y aparentemente todo está bien, tomo vitamina C, complejo B, y tomo pastillas naturales de calcio, pero me siento igual ¿Qué piensa usted que podría ser?

R.- Cuando se está en un plan de reducción de peso es muy importante primeramente visitar al médico. Hay muchos problemas médicos que pueden estar presentes sin que uno se dé cuenta, y éstos deben ser detectados antes de que alguien se someta a una dieta. En una dieta hay una gran parte de agua que se pierde, y muchos de los síntomas que se pueden experimentar son debidos a deshidratación. También hay que ver en qué forma se está perdiendo peso; si se están eliminando más proteínas que grasas eso también puede causar ciertos cambios bioquímicos en el organismo, como es desbalance de los electrolitos, como el sodio y el potasio, que pueden manifestarse por fasciculaciones musculares, un poco de temblores.

También muchos programas de reducción de peso ofrecen vitaminas, aparentemente naturales, pero que pueden tener sustancias que estimulen el metabolismo, y al aumentar el metabolismo usted puede sentirse como se siente.

Otra cosa muy importante es verificar la cantidad de calorías. Es muy peligroso estar en una dieta muy baja en calorías. No se recomienda consumir menos de 1,500 calorías diarias. Las dosis menores de 800 calorías por día en algunos casos han sido mortales.

Es una necesidad bajar de peso pero hay que hacerlo de manera gradual. Los estudios demuestran que entre más rápido se quiere perder peso, mas posibilidades hay de recurrir a medios que pueden atentar contra la vida, y cuando más rápido se pierde peso más rápido se vuelve a ganar.

Entonces, hay que tomar conciencia y ver el problema de la obesidad como una enfermedad crónica, que requiere modificación permanente, a largo plazo, de por vida, en los hábitos alimenticios.

Hay que vigilar constantemente lo que se come. Consumir más frutas, más verduras, más granos, más cereales. Llevar una dieta lo más ‘vegetariana’ posible y mantenerse activo. Hay que ‘sudar’ todos los días, tener menos actividades sedentarias, pasar menos tiempo sentados frente a la televisión o frente a la computadora, que a su vez hace que se coma más, que se consuman más calorías, y que todo ello se traduzca en aumento de peso.

En el caso de esta consulta, otro aspecto a considerar sería ver cómo está funcionando la tiroides. En algunos casos, durante la pérdida de peso, se observan problemas en el funcionamiento de esta glándula. Averiguarlo requiere de un simple examen de sangre.

