Resolviendo sus dudas

Por el Dr. Enrique Griego

• ESTAR OBESO O ‘SENTIRSE’ OBESO

P.- Todo el tiempo yo he vivido con el problema de que me siento gorda, que estoy gorda, y últimamente he tenido muchos problemas gastrointestinales. Tengo 38 años de edad y yo creo que tengo que hacer ejercicios, pero mi rutina diaria es muy larga, de estar en pie.. me levanto a las 6 de la mañana y me acuesto a las 10 de la noche, porque trabajo y tengo que ocuparme de mis hijos…

Mi pregunta es qué puedo hacer para controlar mi problema de gastritis, y para no aumentar tanto de peso ya que peso 150 libras y mido 5. 2″.

R.- Pareciera que más que estar gorda, usted se ‘siente’ gorda, ya que 150 libras no es mucho. Mi comentario es porque hay personas que tienen una imagen distorsionada de su figura. En realidad no están gordas sino que se perciben así, y esto es un problema bastante serio, incluso más serio que las personas que realmente están gordas.

Cuando alguien tiene sobrepeso basta con comenzar una dieta y ejercicios y hacer que las calorías que están acumuladas comiencen a gastarse para perder peso. En los últimos años ha estado muy de moda la cirugía donde se reduce la capacidad del estómago y esto ha ayudado a mucha gente. Incluso muchas personas que por su obesidad han tenido diabetes, alta presión, problemas de colesterol, al bajar de peso han podido curarse de estas enfermedades.

Es muy importante que usted vaya al médico, no trate de hacer nada por sí sola. El médico va a tomar sus signos vitales, la va a pesar, le va a hacer una historia clínica, algunos exámenes de sangre, exámenes de laboratorio, y ya una vez que tenga toda esa información, le va a preparar un plan especial para usted.

Podría ser que lo que usted tiene es ansiedad, y entonces, el tratamiento no va a ser bajar de peso, sino tratar la ansiedad.

• HERNIAS HIATALES

P.- Quisiera preguntar sobre la hernia hiatal. Durante cuatro años sufrí de reflujo y agruras. Ya se me quitó pero siento el dolor de la hernia en el pecho. ¿Cuándo es el tiempo que se operan?

R.- Las hernias hiatales son muy frecuentes. Es una hernia que se forma a la entrada del esófago, que es el tubo que va de la boca al estómago. Lo que sucede es que no sella bien la entrada. Normalmente, cuando uno come, el alimento pasa rápidamente al estómago y ya no puede regresarse hacia arriba. Al haber una hernia esa entrada está más distendida y se producen los reflujos, o sea, que comienzan a pasar ácidos que se producen en el estómago otra vez hacia el esófago, y eso produce muchas agruras, dolor en el pecho, etc. A veces este dolor en el pecho es tan severo que los pacientes son referidos con un cardiólogo para estar seguros que no es del corazón. Otras veces el reflujo es tan grande que el paciente se despierta a media noche tosiendo porque el ácido produce tanta irritación que los hace toser. También la acidez puede irritar las cuerdas vocales y se amanece ronco, aunque a medida que pasa el día la voz se va aclarando.

La indicación que se da es que hay que comer pequeñas porciones de comida con más frecuencia, que es en realidad la forma en que todos deberíamos comer; no comer muy cerca de las horas en que uno se acuesta; usar 2 o 3 almohadas, para dormir con la cabeza elevada alrededor de unos 30 grados, y tomar alguno de los muchos medicamentos recetados que existen en la actualidad.

Con esto también se elimina el dolor, ya que el mismo está ocasionado por la irritación, por la inflamación del estómago; a veces se forman úlceras y también esofagitis, que es la irritación que produce ese ácido.

La mayoría de los pacientes no necesitan cirugía; un tratamiento médico adecuado resuelve el problema. Pero, si a pesar de todo el tratamiento médico, se siguen teniendo síntomas, entonces sí, el siguiente paso es la cirugía.

