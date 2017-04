Resolviendo sus dudas

Por el Dr. Enrique Griego

• CAIDA DEL CABELLO

P.- Tengo 44 años de edad y hace dos años se me terminó el periodo. Lo que me preocupa es que desde entonces se me cae mucho el cabello.

R.- En algunos casos, cuando la mujer entra en el cambio de vida, o menopausia, se comienza a ver la caída del cabello. En muchos de estos casos esto ocurre porque existe hipotiroidismo. El hipotiroidismo se produce cuando la glándula tiroides, que es una glándula que está situada en la parte del frente del cuello, no está trabajando adecuadamente. Esto significa que no produce suficientes hormonas, y como parte de esto, entre otras cosas, el cabello se va haciendo más finito, se hace muy reseco y comienza a caerse. Es muy fácil determinar si se trata de hipotiroidismo. Con un solo examen de sangre que mide lo que se llama TSH, se puede saber si esta glándula está trabajando bien o no. Si éste es el problema se da reemplazamiento hormonal y con ello se soluciona. Lo otro es que por la falta de hormonas que ya los ovarios no producen, comienza a haber una resequedad en el cuerpo, donde también se incluye el cuero cabelludo, y esto también puede originar caída del cabello.

Es importante consultar con el médico para que considere la posibilidad de un problema con la tiroides.

Existen millones de personas con hipotiroidismo en EEUU que no han sido diagnosticadas tempranamente, ya que acuden al médico cuando ya han ganado mucho peso, han perdido el cabello, o presentan estreñimiento.

• PROBLEMA DE VEJIGA CAIDA

P.- Tengo 30 años de edad. Este es mi tercer embarazo. Mis dos partos anteriores fueron normales, pero desde el último, hace tres años, se me bajó la vejiga. El problema se me presenta con cualquier esfuerzo que hago. Yo quisiera saber que se recomienda para el momento del parto en un caso como el mío.

R.- Cuando se tiene la vejiga caída, durante el embarazo aumentan las molestias porque la matriz, al crecer, está aplastando este órgano. Y la razón por la que la vejiga está caída es precisamente por los embarazos anteriores. Una de las cosas que se recomienda es no esperar para ir a orinar a que la vejiga se llene; se puede planificar ir al baño cada dos horas, por ejemplo, aunque no se sienta todavía la necesidad de ir. Si se espera que la vejiga retenga mucha orina, por la presión de la matriz, se van a presentar más problemas de incontinencia urinaria. Recién después del parto el ginecólogo puede realizar una cirugía que se llama cistopexia, que consiste en el levantamiento de la vejiga.

Este es un caso bastante común en las mujeres en las que, durante el embarazo, la matriz crece más hacia adelante, porque de esta forma se presiona mucho la vejiga, e incluso también cuando se tienen partos traumáticos.

Lo que se recomienda en el momento del parto cuando se tiene este problema, no es una cesárea como mucha gente cree. Lo que se hace es colocar una sonda para vaciar la vejiga, con lo que se evitan complicaciones porque de esta manera la vejiga es como un globo que no tiene aire.

