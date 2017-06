Resolviendo sus dudas

Por el Dr. Enrique Griego

• SINDROME DE FATIGA CRONICA

P.- No sé si es el calor que caracteriza a nuestra zona, pero siempre me siento muy cansado. Ya me han hecho todo tipo de exámenes y todo está bien. ¿Hay algo que Ud. me pueda sugerir?

R.- Hay una situación que podría estarlo afectando, que es el síndrome de fatiga crónica. Muchas veces en los casos de fatiga crónica se hacen todo tipo de estudios y no se encuentra nada. Sabemos que la debilidad y la fatiga pueden ser una manifestación de muchas enfermedades, incluyendo diabetes, alta presión, alto colesterol, depresión, etc. Todas ellas se pueden manifestar por debilidad. Por lo tanto cuando una persona llega al médico con este síntoma hay que buscarle por todos lados, incluso anemia. Pero si ya le hicieron todo, y todo salió normal, y no hay depresión, es muy probable que se trate del síndrome de fatiga crónica.

En este caso lo que se requiere es un poco de terapia, requiere de medicamentos para animarlo un poquito más y de un cambio de vida que le ayude a interactuar más con las personas, como por ejemplo ir a la iglesia o a reuniones sociales, empezar a reirse. Toda esta actitud comienza a producir una serie de sustancias en el organismo, que son las endorfinas. Las endorfinas son sustancias que estimulan al cuerpo, que lo hacen sentir mejor, que motivan, que hacen que uno se ría más fácil, y cuanto más se ríe más endorfinas produce y mejora su estado de ánimo y su estado energético. En muchos casos la debilidad y la fatiga, después de hacer un exhaustivo examen y no encontrar nada orgánico que lo justifique, puede ser manifestación de ansiedad y depresión.

En este caso la recomendación sigue siendo hablar con el médico sobre esta posibilidad.

• SINUSITIS

P.- Hace una semana que tengo gripe combinada con tos y flemas. Hace dos días me comenzó un dolor muy fuerte en el lado derecho de la cara, el ojo y la mejilla; hoy amanecí sin el dolor y siento la cara como descansada, como bien liviana, pero la tos y las flemas continúan. ¿Debería tomar algún medicamento?

R.- Entre las complicaciones comunes de las infecciones respiratorias encontramos la sinusitis y la bronquitis. La sinusitis se produce cuando la flema se acumula en los senos paranasales, que son cavidades que están dentro de los huesos de la cara. Esto produce inflamación de los senos, que se manifiesta con dolor en la cara. Esto indica que hay congestión. Usualmente para este tiempo ya se necesitan antibióticos, hacer inhalaciones de vapor con eucalipto, vics o mentol, lo que ayuda a liberar las flemas. Esto, al igual que tomar muchos líquidos claros, es lo que lleva a la descongestión de los senos paranasales. Normalmente se recomienda no tomar leche durante este proceso porque la flema se va a hacer más gruesa y más pegajosa.

La recomendación en este caso es ir con el médico ya que esto debe ser manejado con antibióticos.

• ESPOLONES

P.- Mi consulta es porque tengo espolones en los pies y me duelen mucho. Tengo 51 años de edad. ¿Puedo inyectarme cortisona?

R.- Es necesario aclarar que la cortisona no es el tratamiento para los espolones. Los espolones son la manifestación de un proceso que se llama osteoartritis, o enfermedad degenerativa de los huesos, donde se produce un crecimiento, como un callo óseo. En algunos casos el crecimiento es tal que las personas tienen dificultad para caminar y es necesario recurrir a la cirugía. Cuando este crecimiento no es mucho y las molestias son pasajeras lo más recomendable es usar algún medicamento antiinflamatorio y que también sirva para el dolor, como el Advil, por ejemplo. También se recomienda el uso de un calzado de suela ancha y suave, para que amortigüe un poco el peso y no estimule el crecimiento de ese espolón. El algunos casos se recomiendan inyecciones intralocales, directamente en el sitio donde está el problema, que deben ser prescriptas por un reumatólogo, que es el especialista en artritis. Estos especialistas usan a veces las inyecciones locales de esteroides, pero lo manejan con mucha precaución porque si esto se usa muy seguido, en lugar de ayudar, causa más problemas porque destruye el hueso y produce osteoporosis.

