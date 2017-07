Resolviendo sus dudas

Por el Dr. Enrique Griego

• CUANDO SE ESTA PASADO DE PESO EL CORAZON TRABAJA DE MAS Y SE AGOTA MAS TEMPRANO

P.- Hace muchos años que siento que a veces quiero respirar y el aire no me llega al fondo. Como tengo unas 15 o 20 libras de sobrepeso pensé que esa podría ser la causa, pero mi hija está joven y está pasando por lo mismo. Me revisaron y me encontraron un poco alto el colesterol pero me lo controlaron con dieta y ejercicios. No tengo alto el azúcar, ni tengo anemia. Tengo 43 años de edad. Los doctores no me dicen nada, yo quisiera saber si hay algo más que deba hacer.

R.- Una de las cosas que hay que considerar cuando una persona se presenta con este problema, sobre todo si está ganando peso y tiene cierta dificultad para respirar, es si no hay una causa secundaria por la que está ganando peso. Habría que hacer un análisis de la tiroides para ver si no se trata de un hipotiroidismo. Ello se hace por medio de una prueba de sangre donde se ven los niveles de TSH.

Hay también personas que son muy sensibles y al ganar un poquito de peso se comienzan a sentir muy fatigadas, con dificultades para respirar.

Otra situación a considerar es la ansiedad. Tanto la ansiedad como la depresión pueden también manifestarse con este tipo de molestias.

Evidentemente los médicos que la atendieron hicieron muy bien en buscar una causa que explicara sus molestias y en sugerirle una dieta. Lo que hay que ver ahora es si con la pérdida de peso esta situación desaparece.

Hay además pruebas que pueden hacerse de funcionamiento pulmonar y de funcionamiento del corazón. Cuando se está pasado de peso el corazón trabaja de más y se agota más temprano. Podría ser también una manifestación de cierta deficiencia o insuficiencia cardíaca.

O sea, la evaluación debería consistir en descartar hipotiroidismo, buscar si hay una causa secundaria de obesidad, ayudarle a perder de peso, y por medio de la historia clínica evaluar si hay ansiedad o depresión, especialmente en este caso donde una hija tiene los mismos síntomas. Generalmente la ansiedad y la depresión corre en familias, y a veces se adoptan ciertos patrones a seguir.

• LA COMPRESION DE UNA RAIZ NERVIOSA PRODUCE DOLOR

P.- ¿Qué puede ser un dolor lumbar que se extiende por la pierna derecha?

R.- Esto es una molestia muy común y lo que indica es que hay una compresión de una raíz nerviosa. El nervio ciático es el que inerva los músculos de los muslos y de las piernas. Está compuesto por varias raíces nerviosas que nacen a diferentes niveles de la columna lumbar. Entre cada una de las vértebras que forman la columna hay un disco y por debajo de cada disco sale una raíz nerviosa; las últimas cuatro raíces nerviosas se juntan y forman un tronco, que es el nervio ciático.

Cuando se tiene una hernia o una protusión de alguna parte de ese disco de donde sale alguna de las raíces nerviosas, éstas son comprimidas y se produce un dolor que se conoce comúnmente con el nombre de ciática.

Dependiendo del grado de compresión y de cuántas de las raíces nerviosas que componen el nervio estén afectadas, este dolor se presenta en diferentes niveles. Es un dolor muy característico porque comienza en la parte baja de la espalda y se irradia hasta la extremidad inferior del lado en que esté protuído el disco. En algunos casos el dolor es tan intenso que el paciente debe ser internado.

El diagnóstico es fácil; se realiza a través de un MRI, que es un estudio radiológico, que nos permite ver cómo está afectado el disco, y el tratamiento, si el caso es muy severo, requiere de cirugía.

• LOS NIVELES ALTOS DE NICOTINA PUEDEN HACER QUE SUBAN LOS NIVELES DE HEMOGLOBINA

P.- Mi hijo de 40 años tiene 18 de hemoglobina. Fuma y bebe de vez en cuando. ¿Cuál es la dieta que debería seguir?

R.- El nivel de hemoglobina está en los límites altos normales. Los niveles de nicotina pueden hacer, en un momento dado, que los niveles de hemoglobina suban, lo que pone al paciente en alto riesgo de desarrollar coágulos sanguíneos que pueden ocasionar una embolia o un infarto al corazón. Esta es una de las formas en que el cigarrillo mata también. Siempre se piensa que fumar puede producir cáncer pulmonar, lo cual es cierto, pero muchas personas tienen complicaciones anteriores al desarrollo de un cáncer que también pueden llevarlas a la muerte. Los coágulos que producen embolias son un ejemplo de ello, y las personas que fuman tienen más riesgos de desarrollar embolias, infartos al corazón, problemas circulatorios, impotencia, que las personas que no fuman.

Cuando una persona muere por un cáncer pulmonar provocado por la nicotina, ya hay como cien personas más que han muerto por enfermedades del corazón o embolias como consecuencia del fumar.

Mi recomendación es disminuir el cigarro, o no fumar. Hay medicamentos y planes para ayudarle a dejar este hábito, sobre todo en los periodos iniciales.

Le invitamos a contactarnos en los siguientes lugares para información médica gratuita:

Periódicos/ Revistas: El Periódico USA; DeShopping. Radio: KGBT AM (miércoles 10-11:00 am); Radio Esperanza (martes: 11-12:00 a.m); Caracol Radio, Riohacha, Colombia (martes 12-1:00 pm). Televisión: Guajira televisión, Riohacha, Colombia (martes 10-11:00 am); Univisión Ch 48 (sábado 6:30-7:00 am); Televisa Ch 19 (sábado 12:00 mediodía); Telemundo Ch 40 (domingo 9-9:30 am). YouTube: “Hablando de Salud con el Dr. Enrique Griego”

Comparte tu opinión.