Resolviendo sus dudas

Por el Dr. Enrique Griego

• LA TAQUICARDIA NO ES UNA ENFERMEDAD

P.- ¿Podría explicarme qué es la taquicardia?

R.- La taquicardia es el latido muy rápido del corazón. La frecuencia normal de los latidos del corazón es entre 60 y 100 veces por minuto. Cuando el corazón late más de 100 veces por minuto, esto es anormal y se llama taquicardia. Esto puede llevar a tener muchos problemas, o puede ser manifestación de muchos otros problemas. Por ejemplo se sabe que una persona que tiene anemia podría tener como síntoma una taquicardia. También cuando alguien tiene problemas con la tiroides, cuando ésta está trabajando mucho produciendo muchas hormonas, se acelera el corazón. Como éstas hay muchas otras condiciones médicas que se pueden manifestar por taquicardia.

Pero hay otros problemas intrínsecos, que están dentro del corazón, que se manifiestan también de la misma manera.

Es importante aclarar que la taquicardia no es una enfermedad; es una manifestación de un problema que hay que buscar y encontrar. En caso de existir una taquicardia hay que ir al médico, quien, de la lista grande de posibles causas, encontrará la correcta.

Lo que los pacientes sienten son palpitaciones, que es una manifestación clínica de la taquicardia; sienten el corazón muy acelerado; muchas veces se sienten ansiosos, muy desesperados. También puede manifestarse con sudor, con debilidad, con cansancio, con dolor de cabeza. A veces hay dolor de pecho. Pero el síntoma más común de la taquicardia son las palpitaciones.

Hay tratamiento para ello dependiendo de la causa.

• LOS CALAMBRES SON SINTOMAS DE UN PROBLEMA QUE HAY QUE ENCONTRAR

P.- Tengo 40 años de edad y últimamente me dan calambres en los dedos de los pies, en las rodillas, en las pantorrillas, como dos o tres veces a la semana. En la noche, cuando estoy dormida, me despierta el calambre y me queda adolorida la zona donde me dio el calambre. ¿Qué puede ser?

R.- Los calambres, como la taquicardia, son manifestaciones de un problema que hay que encontrar. En algunos casos ellos se producen porque la persona está sudando mucho, está perdiendo mucho sodio, mucho potasio, y eso puede producir fatiga muscular y provocar espasmos, que son los que comúnmente la gente llama calambres. También esto se puede presentar cuando se están tomando diuréticos, medicamentos que hacen que se orine más, y con el exceso de orina también se pierde sodio y potasio.

Hay algunas otras situaciones, como por ejemplo el hipotiroidismo, cuando la glándula tiroides no está funcionando adecuadamente, en que se producen también calambres. La falta de ejercicios puede hacer que se acumule grasa entre las fibras musculares y éste puede ser otro causante.

En sí, lo más importante no es darle un tratamiento para los calambres, sino hacer una evaluación completa para encontrar cuál es la causa de los mismos. Hay una lista grande de enfermedades que se pueden manifestar por esta situación.

Le invitamos a contactarnos en los siguientes lugares para información médica gratuita:

Periódicos/ Revistas: El Periódico USA; DeShopping. Radio: KGBT AM (miércoles 10-11:00 am); Radio Esperanza (martes: 11-12:00 a.m); Caracol Radio, Riohacha, Colombia (martes 12-1:00 pm). Televisión: Guajira televisión, Riohacha, Colombia (martes 10-11:00 am); Univisión Ch 48 (sábado 6:30-7:00 am); Televisa Ch 19 (sábado 12:00 mediodía); Telemundo Ch 40 (domingo 9-9:30 am). YouTube: “Hablando de Salud con el Dr. Enrique Griego”

Comparte tu opinión.