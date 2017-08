Resolviendo sus dudas

por el Dr. Enrique Griego

• LOS MORETONES EN LA PIEL DEBEN SER ANALIZADOS POR EL MEDICO

P.- Tengo 33 años de edad. Estoy preocupada porque me salen moretones en diferentes partes del cuerpo. Ya me he hecho análisis y me dicen que todo está bien con los glóbulos rojos y las plaquetas, pero me siguen saliendo. Me dieron complejo B pero no me ha ayudado en nada. Quisiera saber qué puedo hacer.

R.- En las mujeres jóvenes existe algo que se llama ‘fragilidad capilar’, donde las paredes de los vasos sanguíneos son un poco débiles, supuestamente debido a influjos hormonales ya que en el hombre esto es poco común, y esto hace que especialmente en temporadas de calor, en que los vasos sanguíneos se dilatan, pueda haber extravasación de sangre. O sea, sale sangre del vaso sanguíneo, pero como la piel no se rompe, la sangre queda en medio del vaso sanguíneo y la piel, lo que se manifiesta como moretones. Por supuesto, lo primero que hay que hacer cuando esto sucede es un examen de sangre que se llama biometría hemática, para ver cómo está la cuenta de plaquetas. Cuando las plaquetas están bajas se aumenta la predisposición a tener sangrado, que se manifiesta comúnmente por moretones. También hay que comprobar que no se tenga anemia y especialmente que no exista leucemia, que también puede presentarse de esta manera.

En muchos casos, se tiene moretones y el examen de sangre sale normal, las plaquetas son normales, no existe leucemia, no existe linfoma, no hay ninguna causa que pueda explicarse por el estudio. Entonces, es necesario hacer un análisis de los niveles de vitamina K ya que cuando estos niveles están bajos también se aumenta la predisposición a tener sangrado. También un examen del hígado es importante. Cuando las albúminas, que son las proteínas que produce el hígado, están bajas, también aumenta la fragilidad capilar.

En caso de que todo salga bien, se le explica al paciente y se le da un complejo vitamínico que normalmente ayuda, pero en la mayoría de los casos se trata de un aumento de la fragilidad capilar por influjo hormonal.

Yo le recomiendo visitar nuevamente a su médico para que él evalúe todas estas posibilidades.

• INCONTINENCIA URINARIA: HACER EJERCICIOS PARA FORTALECER EL ESFINTER

P.- Tengo 38 años de edad y nunca he tenido hijos ni pienso ya tenerlos. Desde hace varios años tengo mucho sangrado y hace un tiempo me hicieron un legrado donde me lastimaron mucho y a causa de ello tengo incontinencia. Quisiera saber qué debo hacer.

R.- Hay un dicho en medicina que dice: ‘matriz que no da hijos da problemas’. Y es necesario saber que hay miles de mujeres que mueren en este país cada año a consecuencia de problemas de la matriz. Si la matriz le está dando problemas y usted no piensa tener hijos, lo mejor es quitarla, porque va a seguir dándole problemas. En algunos casos el sangrado es tanto que puede desarrollarse anemia, la cual trae complicaciones, como taquicardia, la precipitación de un infarto o la provocación de accidentes.

Con respecto a la incontinencia, realmente no hay asociación entre ésta y sus problemas de la matriz, ya que anatómicamente son espacios diferentes. El piso pélvico de la mujer presenta tres orificios que no se comunican entre sí: uno por detrás, que se conecta con los intestinos, que es el ano. Otro que está en el medio, que es la vagina, que se conecta con la matriz y va por las Trompas de Falopio hacia los ovarios; y un tercer orificio chiquito, más adelante, que es por donde sale la orina, que se comunica con la vejiga y los riñones. La orina se produce en los riñones, se deposita en la vejiga y de ahí sale hacia afuera; cuando la vejiga se llena se siente ganas de orinar, y es cuando voluntariamente uno relaja el músculo (esfínter) y permite que la orina salga.

Con los años, algunas mujeres desarrollan problemas de incontinencia urinaria y precisamente una de las recomendaciones para este problema es hacer ejercicios para fortalecer el esfínter, que es la puerta de salida de la orina. Con contracciones voluntarias de este músculo en el momento en que se está orinando, cortando el flujo de orina y volviendo a permitir su salida, se fortalece y con el tiempo se puede controlar la incontinencia.

