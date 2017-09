Resolviendo sus dudas

Por el Dr. Enrique Griego

• LAS MEDICINAS PARA DORMIR PUEDEN CREAR ADICCION

P.- Mi problema es conciliar el sueño. Me dieron una medicina pero yo quisiera saber si uno se puede hacer adicta a los medicamentos.

R.- Hay que tener mucho cuidado con las medicinas para dormir porque sí se puede hacer adicta. Muchas veces tomar medicamentos causa más daños que beneficios, porque algunos después no se pueden dejar. Cuando uno se hace adicto es difícil dejar la medicina porque los síntomas se acentúan. Hay que ser muy cuidadoso; antes de prescribirla es necesario hacer un historial, averiguar la causa de la falta de sueño, chequear si hay algo que se pueda hacer sin usar medicamentos, usar medidas que no son adictivas, etc. Hay quienes tomando un vaso de leche tibia antes de acostarse o ciertos tés pueden controlar la situación. También en muchos casos se ha usado el Benadryl PM, que a muchas personas les da sueño porque éste es uno de los efectos colaterales del medicamento, que no es adictivo y permite dormir. Otras veces se recomienda no dormir durante el día y tratar de caminar durante la tarde lo cual ayuda bastante. Si todo esto no funciona y el paciente definitivamente necesita medicamentos para poder conciliar el sueño se buscan los que sean más suaves y que requieran de dosis pequeñas. Se le explica al paciente cuáles son los riesgos y se le pide que trate de no usarlo todos los días. Cuando el problema de la falta de sueño es muy serio, con la presencia de mucha ansiedad y mucha depresión, el paciente debe ser referido a un psiquiatra, que será quien maneje la situación.

• CUANDO HAY ALTA PRESION EL CORAZON DEBE HACER MAS FUERZA PARA EXPULSAR LA SANGRE

P.- Tengo 58 años de edad y cuando hago el aseo me canso fácilmente y pierdo la fuerza en los brazos. Tampoco puedo estar inclinada porque tengo mareos. ¿A qué se debe este problema?

R.- Uno de los problemas más comunes que se ve a estas edades, sobre todo en personas que han tenido alta presión por algún tiempo, es la presencia de debilidad, fatiga, mareos, dificultades para respirar. Muchas veces estos pacientes necesitan usar dos o tres almohadas en la noche para poder dormir y pueden despertarse frecuentemente con sensación de ahogo. Todo esto indica que hay una insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca, o corazón cansado, es una consecuencia del trabajo extra que el corazón ha tenido que hacer cuando se presenta alta presión. Si la presión está por arriba de lo normal el corazón debe hacer más fuerza para expulsar la sangre. Esto es lo primero que habría que descartar en su caso. Hay muchos exámenes que pueden hacerse, como exámenes de sangre, electrocardiograma, ecocardiograma, etc, además de que existen excelentes medicamentos que se pueden usar, entre ellos diuréticos que ayudan a eliminar el líquido del organismo, o aquellos que ayudan a disminuir los niveles de colesterol de la sangre. También hay medicinas para bajar la presión, que en estos casos debe estar muy bien controlada, por debajo de 130/80. Es necesario disminuir el consumo de sal, de grasas, mantener el peso ideal, dejar de fumar, hacer ejercicios y evitar la vida sedentaria.

La insuficiencia cardíaca tiene cuatro etapas: de la etapa inicial se va pasando gradualmente hasta la cuarta, donde el paciente ya casi ni puede hablar, se cansa, se ahoga y a veces debe permanecer sentado la mayor parte del tiempo y dormir casi sentado.

