Resolviendo sus dudas

Por el Dr. Enrique Griego

• NO ES NORMAL QUE HAYA MICROCALCIFICACIONES EN LOS SENOS

P.- Yo quisiera saber por qué se producen las calcificaciones en los senos y si ello puede convertirse en un cáncer.

R.- Las calcificaciones y microcalcificaciones, que son las descripciones radiológicas que usualmente vemos más cuando el radiólogo lee una mamografía, generalmente no son buenas. Lo primero que hay que hacer es descartar cuál es el origen, si no es maligno, porque hay algunos tipos de cáncer que se manifiestan por microcalcificaciones. En estos casos en necesario hacer más estudios. Por lo general lo primero que se hace es un sonograma y luego se deriva al paciente con un cirujano para que realice una biopsia. Una vez que se realiza ésta, ese tejido se envía a patología, para obtener un reporte histológico. Esto nos va a determinar si es de origen benigno o maligno. Pero ninguna mujer que tenga microcalcificaciones puede quedarse sin hacerse estudios más profundos. Algunos médicos prefieren esperar un año hasta la próxima mamografía, pero en general se recomienda hacerse los estudios cuanto antes, porque no es normal que haya microcalcificaciones.

• GENERALMENTE LA OBESIDAD TIENE UNA CORRELACION FAMILIAR

P.- Tengo un niño de 4 años de edad que está pasado de peso. Pesa 70 libras. ¿Puede ser por herencia?

R.- En la mayoría de los casos se encuentra que la obesidad tiene una correlación familiar. Pareciera que hay personas que tienen más predisposición a engordar que otras. Si el niño tiene 4 años aún no se recomienda ponerlo a dieta; normalmente se espera a que el niño cumpla 5 años para empezar a realizar ciertos cambios en su alimentación. A partir de esta edad se trata de que el niño aprenda a comer más frutas, más verduras, más granos, más cereales, menos grasas, menos cosas fritas. También es importante incorporarle más actividades físicas, como deportes, caminar, tratar de que no pase mucho tiempo sentado frente al televisor, que salga al patio a jugar, a patinar, a andar en bicicleta. Todo ello ayuda a que a medida que el niño va creciendo, en lugar de ganar peso lo vaya perdiendo, de modo que a los 8 o 9 años ya esté con su peso ideal.

Esto es muy importante porque si los padres se descuidan y el niño llega a la adolescencia con sobrepeso, allí sí se presenta un problema, porque normalmente en la adolescencia los niños tienden a engordar más y ya es muy difícil tener un control sobre qué es lo que comen. Cuanto más tiempo esté el niño obeso, más posibilidades tiene de quedar con este problema en la vida adulta y heredar los demás problemas médicos que existen en su familia, como diabetes, por ejemplo. Por eso es importantísimo modificar todos los factores de riesgo cuando aún se está a tiempo.

