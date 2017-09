Resolviendo sus dudas

por el Dr. Enrique Griego

• LA RINITIS ALERGICA CRONICA SE ALIVIA CON TRATAMIENTO

P.- Por mucho tiempo he tenido rinitis alérgica y ahora el padecimiento es crónico, tanto que me ha afectado el oído izquierdo y cuando me acuesto del lado derecho oigo un ruido como cuando se aprieta una perilla de hule. Además siento mal olor de mi nariz y mal aliento. Tengo siempre reseca la nariz. Me he tratado con diferentes sprays pero tardo en sentir alivio. ¿Hay algo que pueda hacer?

R.- Esta es realmente una descripción de lo que se ve en un paciente con rinitis alérgica. La rinitis alérgica es una alergia a sustancias que se están inhalando y que producen mucha secreción nasal, que usualmente es acuosa (como agua) y luego se va haciendo más espesa. Esto se va acumulando en las cavidades nasales y puede incluso congestionar los oídos. La complicación más común de la rinitis alérgica es la sinusitis, que es lo que trae mal aliento, congestión y molestia en los oídos. También es la etapa donde se pasan flemas de los senos nasales a la garganta. Estos pacientes pueden desarrollar bronquitis y si han tenido asma cuando eran chicos, ésta puede volver.

Afortunadamente la rinitis alérgica es un problema muy fácil de tratar ya que existen excelentes medicamentos para ello. Cuando ya existe una sinusitis el tratamiento es un poco más complejo ya que se necesitan también antibióticos.

Aparte del tratamiento con medicinas se recomienda el insumo de muchos líquidos, especialmente líquidos tibios como té de menta, de canela, de hoja de naranja, y es importante también hacer inhalaciones con vics. Esto ayuda a despegar las mucosidades secas, crónicas, que se han ido acumulando en las paredes. Con este simple tratamiento cualquier paciente con rinitis alérgica crónica se alivia.

• EL ESTREÑIMIENTO PUEDE SER UN EFECTO SECUNDARIO DE LAS MEDICINAS

P.- Yo padezco de estreñimiento crónico y ya no sé qué hacer. ¿Podría explicar algo sobre este problema?

R.- Muchas veces esto se da porque no se ingiere la cantidad de agua necesaria. Muchas veces los alimentos que uno toma están carentes de agua, lo que hace que el excremento se reseque antes de llegar al recto, que es la parte final del colon. Al estar seco, no hay movilidad y se retiene. Este puede ser uno de los problemas.

También hay personas que tienen un síndrome donde el intestino se mueve muy despacio, y esto puede también ocasionar estreñimiento.

Otras veces las hemorroides son la causa. Como existe dolor al evacuar, se evita ir al baño, lo cual agrava más el problema, porque al retener el excremento cada vez se hace más duro. En algunos casos es necesario, primero, recomendar lavados o ayudas, ya que si se está muy distendido es peligroso darles laxantes. Antes de prescribirlos hay que asegurarse que va a haber una buena circulación por el intestino, ya que los laxantes tienen como efecto aumentar la movilidad intestinal para que circule más rápido el excremento. Pero si existe un tapón de excremento seco se va a producir más distensión y se corre el riesgo de tener una perforación intestinal.

Por esto no son recomendables ni los laxantes ni las enemas, a menos que el médico los indique.

A veces aumentando la cantidad de agua en los alimentos, la ingestión de fibras, o la cantidad de frutas y verduras que se consumen se corrige el problema.

Existe una creencia común de que al intestino “hay que lavarlo”. Y basado en ello muchas personas periódicamente quieren tomar un purgante o un laxante. Pero ello no es necesario. Con una dieta balanceada, que permita evacuar diariamente, el intestino está limpio. La función de los intestinos es precisamente movilizar, ya cuando llega al colon, todos los deshechos de los alimentos de modo que no se retenga nada.

Otra de las causas muy comunes de estreñimiento, y que es necesario mencionar, es por efectos secundarios de las medicinas. Las medicinas para el colesterol, para la presión, para la diabetes, para la artritis, pueden, como efecto colateral producir estreñimiento. Por ejemplo, las personas anémicas tienen que consumir mucho hierro, y el hierro, por lo general, estriñe a la mayoría de los pacientes. En algunos casos, si es posible, es necesario cambiar esos medicamentos.

