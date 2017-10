Resolviendo sus dudas

Por el Dr. Enrique Griego

• EN LUGAR DE DIETAS HAY QUE HACER CAMBIOS EN EL ESTILO DE VIDA

P.- Tengo 30 años de edad, estoy sana, pero tengo algunas libras de más. He escuchado acerca de muchos métodos para bajar de peso, entre ellos el método del Dr. Atckins. Actualmente estoy leyendo su libro, pero quisiera saber su opinión sobre qué tan segura es esa dieta.

R.- El método Atckins se basa en la ingestión de muchas proteínas y pocos carbohidratos. Hablamos de 20% de carbohidratos y azúcares, 20 % de grasa y 60 % de proteínas. Como es una dieta alta en proteínas se permite ingerir toda la cantidad de carne que uno quiera. Sin embargo, en mi opinión, esto no es aconsejable. Los altos niveles de proteínas son dañinos. En pacientes con diabetes esta dieta no es recomendable ya que ayuda a que el paciente tenga daños del riñón. También la cantidad de grasa que se consume en una dieta basada en proteínas es muy alta, dado que la carne tiene mucha grasa, de modo que se transforma en una dieta alta en grasas, alta en proteínas y baja en carbohidratos. Tampoco se recomienda esta dieta por un tiempo largo. En nuestra cultura somos carnívoros por naturaleza, por lo que si uno está sano y quiere perder peso esta dieta suena muy atractiva porque permite comer lo que a uno más le gusta, pero yo diría que no hay que hacerla por más de dos o tres semanas. Más allá de este plazo de tiempo hace mucho daño.

Es mejor balancear los alimentos y resulta más barato hacer una cita con una nutricionista, quien, en base a sus hábitos alimenticios, a su necesidad de bajar de peso y a sus problemas médicos, le hará un programa balanceado. La Academia Americana de la Diabetes recomienda que del 40 al 50% de las calorías diarias deben provenir de los carbohidratos (los carbohidratos son azúcares), pero entre los azúcares hay dos tipos: los simples y los complejos. Estos últimos son, por ejemplo, los que vienen en los cereales, los granos, en los vegetales frescos y enteros. Los simples son todo lo que es endulzado con azúcar de mesa (como los refrescos, los dulces, los postres). Este es el tipo de azúcar que hay que evitar.

Luego se recomienda que el 30% sea de grasa, pero aquí también vemos que hay de dos tipos: grasa saturada y grasa insaturada.

Hay que evitar lo más posible la grasa saturada. Esta es la que cuando se enfría se solidifica y normalmente proviene de los animales, especialmente los que tienen carne roja. Por lo tanto, ese 30 % de grasa que se necesita, que sea grasa de tipo vegetal. El mejor aceite para cocinar es el de oliva extra-virgen; también puede usarse el aceite de canola.

Es muy importante consumir vegetales, cereales, granos, ya que éstos tienen también grasas, pero son grasas sanas, son grasas vegetales.

Por último, el otro 15 o 20% que resta, deben ser proteínas, y éstas deben ser de alta calidad. Con ello nos referimos a proteínas vegetales, como las que tienen los frijoles, las lentejas, las almendras, las nueces; y también proteínas que provienen de carnes blancas, como carne de pollo, de pavo, pescado, atún, sardinas.

Basada en estos porcentajes, que son los recomendados, la nutricionista es la encargada de ‘traducir’ esta receta a las necesidades de cada paciente indicando las cantidades adecuadas.

Es importante saber cómo balancear esta alimentación porque se puede adquirir volumen al consumir más vegetales, más granos y pocas calorías. Ese volumen hace que uno se sienta lleno, que pierda el apetito, pero que ingiera una gran cantidad de fibras que son necesarias para el buen funcionamiento del sistema digestivo. Cuantas más fibras se consumen menos se absorben las calorías.

Esto es lo ideal, pero hay que saber también que esto solo no funciona, que es necesario complementarlo con una actividad física moderada. Una de las formas de mantener un control, que es altamente recomendable, es usar un aparatito que tiene el tamaño de un beeper, que se llama pedómetro, que marca cada paso que uno da. Lo normal, para estar en buen estado, es dar 10,000 pasos por día. Si al final del día uno comprueba que sólo dio, por ejemplo, 7,000 pasos, sabe que tiene que completar su día con 3,000 pasos más.

Estas dos recomendaciones, más el insumo de algún complejo vitamínico y tomar de seis a ocho vasos de agua como mínimo por día, proporcionan excelentes resultados luego de un corto tiempo. Los tejidos, además, no quedan fláccidos, sin elasticidad, porque los espacios de grasa que se pierden son cubiertos por masa muscular, que es lo ideal.

El ejercicio da energía, y no hay nada que pueda apreciarse más que estar bien físicamente. Sentirse bien es lo que va a permitir tener la motivación necesaria para mantener el plan. Porque éste es un cambio en el estilo de vida que debe mantenerse para siempre.

Lo que ocurre con las dietas cortas, que se hacen sólo por un período de tiempo, es que cuando se dejan se vuelve a ganar peso.

La obesidad hay que verla como un problema de salud bastante serio, porque sí lo es. Es una enfermedad crónica, donde el tratamiento no es temporal, sino que es para toda la vida. Hay que hacer cambios en el estilo de vida que incluyen modificar los hábitos alimenticios, vigilar el número de calorías que se consumen y mantenerse activos. Esto es la clave.

Las pastillas son muy populares porque desgraciadamente estamos en una sociedad donde la gente quiere pastillas para todo, pero las pastillas tienen sus ventajas y sus desventajas. Muchos pacientes diabéticos, por ejemplo, podrían controlar su nivel de azúcar solamente con una dieta y ejercicios, pero a veces no se puede esperar hasta que consigan bajar de peso porque se podrían presentar algunas complicaciones de la diabetes, entonces hay que darles medicamentos para poderles ayudar, pero en algunos casos, cuando como médicos, se logra motivar al paciente para que realmente siga este tipo de plan y baje de peso, a ese paciente se le pueden quitar las medicinas. Y muchos pueden controlar su diabetes por muchos años, sobre todo, cuando es algo que apenas está comenzando, solamente con dieta y ejercicios.

