Resolviendo sus dudas

Por el Dr. Enrique Griego

• UN GRAN PORCENTAJE DE CASOS DE CLAMIDIA SON ASINTOMATICOS

P.- Mi esposa ha tratado de embarazarse y no ha sido posible, por lo que estamos yendo a una clínica de infertilidad. El doctor nos dice que el problema es que mi esposa tuvo clamidia. ¿Puede una persona tener clamidia sin darse cuenta?

R.- Sí, una persona puede tener clamidia y no darse cuenta. Un gran porcentaje de casos son asintomáticos, es decir, tienen la infección pero no tienen la manifestación clínica. Algunos pacientes se dan cuenta años después, cuando ya tienen alguna complicación, que en este caso es la infertilidad. La infertilidad sucede porque hay una inflamación crónica silenciosa en las Trompas de Falopio, que son los tubos que conectan los ovarios con la matriz. Esos tubos son delgados, entonces, una inflamación crónica en ese sitio puede producir una obstrucción, y de esa forma no hay una conexión entre el óvulo y el espermatozoide. Lo importante es que estos pacientes reciban la información adecuada porque hay doctores que están especializados en esta área, y que una vez detectado el problema, pueden tratar de abrir estas trompas. El mayor riesgo con ello es que haya luego un embarazo ectópico. Si se da la concepción, que consiste en que el óvulo y el espermatozoide se junten, pero esa área donde se destapó la trompa queda medio rugosa, esa unión, ese huevo, se queda ahí y no se mueve en la forma en que se espera que se mueva; puede ser que ahí se quede, no se mueva y se produzca un embarazo ectópico. La clamidia no sólo puede causar infertilidad. También puede pasar a sangre, puede llegar a las articulaciones, puede afectar al bebé al nacer si la madre tiene clamidia y no sabe.

Si bien la gran mayoría de estos pacientes son asintomáticos, algunos de ellos pueden desarrollar síntomas, como ardor al orinar o deshecho vaginal. En el hombre esta infección puede producir epididimitis, que es una inflamación del conducto que va del testículo hasta el pene, a través del cual viajan los espermatozoides. Esta área está en peligro cuando se tiene esta infección porque la inflamación crónica puede producir obstrucción de este sistema.

• EL MAL TRATAMIENTO DEL ACNE PUEDE DEJAR MARCAS PERMANENTES

P.- Tengo 17 años de edad y últimamente he tenido muchos problemas de acné. He usado diferentes tipos de cremas y lociones pero no he tenido buenos resultados. Quisiera saber su opinión.

R.- Uno de los problemas cutáneos que se ve con mucha frecuencia en los adolescentes es el acné. Hay una bacteria que se llama propionibacterium acnés que infecta el folículo piloto del vello. Al inflamar el folículo, éste se irrita, se infecta y hay formación de pus. Ese pus tiene que ser drenado y entones viene hacia la superficie, hacia el poro, y en algunas ocasiones se forma el absceso y esto produce nódulos dolorosos, defoliantes, y es algo que necesita atención médica. Hay varios tipos de acné. Unos son muy superficiales, donde no forman ese tipo de nódulos sino que más bien forman pequeños abscesos superficiales. Muchas veces después de usar diferentes tipos de cremas y no tener resultados, como en su caso, es cuando se decide buscar ayuda. Y esto está bien porque un mal tratamiento puede producir cicatrices y manchas a veces permanentes. El dermatólogo es el especialista en piel al que se recurre cuando no se responde al tratamiento convencional.

Este tratamiento convencional consiste en cremas que ayudan a desinflamar el folículo, que ayudan a quitar la infección a través de antibióticos, en crema, y también se usan antibióticos tomados. Se tiene, por ejemplo, la eritromicina, que ha sido uno de los antibióticos que se ha usado por muchos años para tratar el acné.

Todo esto debe ser supervisado y monitorizado por un médico. El médico es quien determina cuándo el paciente necesita ver a un dermatólogo. Si el tratamiento es coordinado por el médico familiar o el pediatra, en combinación con el dermatólogo, se van a obtener resultados positivos, sin que queden marcas que podrían requerir más adelante una cirugía plástica. La autoestima a esta edad es muy sensible y a veces esto trae una serie se problemas sociales y psicológicos que pueden evitarse. Además, hay un medicamento con el que hay que tener mucho cuidado, especialmente con los jóvenes, que el médico sólo recomienda cuando el caso es muy, muy avanzado, que es el ácido retinoico. Pero hay que tener mucho cuidado porque los efectos colaterales que tiene son muy severos. No es necesario enfrentarse con esto para un problema tan local, tan transitorio, donde no hay que desesperar y seguir el tratamiento médico convencional.

