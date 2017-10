Resolviendo sus dudas

Por el Dr. Enrique Griego

• LOS PACIENTES DIABETICOS SE BENEFICIAN TENIENDO NIVELES ADECUADOS DE VITAMINA D

P.- ¿Cuáles son los suplementos que se recomiendan para las personas que sufrimos de diabetes?

R.- Entre los suplementos que yo personalmente recomiendo a mis pacientes con diabetes, está la aspirina de 81 miligramos ya que por muchos años muchos estudios han recomendado el uso de esta dosis para disminuir los riesgos de formar coágulos, coágulos que pueden en muchos casos llevar a un infarto o a una embolia. Los diabéticos tienen más posibilidades de desarrollar este tipo de problemas que las personas que no tiene diabetes. También estos pacientes se benefician teniendo niveles adecuados de Vitamina D, nivel que puede verse con un análisis de sangre. Si los niveles están por debajo de 30 quiere decir que están bajos. Al estar bajos se corre el riesgo de desarrollar muchos problemas que están asociados con la deficiencia de esta vitamina, como por ejemplo, osteomalacia, que consiste en que los huesos se hacen muy suaves, y esto puede progresar a osteoporosis, donde el hueso se hace tan frágil que puede fracturarse. También su deficiencia da origen a problemas crónicos como esclerosis múltiple o problemas a nivel del sistema nervioso central y del sistema cardiovascular y cerebrovascular. Este suplemento es muy necesario. Queremos niveles entre 45 y 55. Es fácil llegar a este nivel con suplementos entre 600 a 2000 unidades internacionales diarios. Hay que monitorear estos niveles cada tres meses al principio hasta que se estabilice.

El otro suplemento es el omega 3. Estos son ácidos grasos esenciales que el cerebro y todas las células necesitan. Es un antiinflamatorio natural. Las personas con diabetes tipo 2 tienen normalmente problemas de sobrepeso y entre más grasa tenga el cuerpo más se necesita el omega 3, porque las grasas tienen una sustancia que está inflamando el sistema. No se tiene dolor pero hay una inflamación crónica silenciosa que puede dar origen a daños futuros a las células y que se va a manifestar en diferentes tipos de enfermedades crónicas, incluyendo cáncer. Por otro lado, cuanto más grasa tiene el cuerpo, menos niveles de vitamina D va a tener.

Otra de las recomendaciones es cambiar el estilo de vida, consumiendo más frutas, más vegetales y granos enteros. Evitar las comidas procesadas, las bebidas con alto contenido calórico en forma de azúcares y ser más activo fisicamente porque de esa forma se va a prevenir el llegar al punto de tener que tomar 20 y 30 medicinas por día.

• LA ELIMINACION DE AZUCAR POR LA ORINA PUEDE CAUSAR INFECCIONES VAGINALES

P.- Tengo 52 años de edad y últimamente he tenido muchas infecciones vaginales. Creo que es por un medicamento nuevo que me han recetado para la diabetes. Quisiera saber su opinión.

P.- Cuando una persona diabética va al médico porque tiene infecciones vaginales muy recurrentes puede ser porque los niveles de azúcar están altos. Por ello, está eliminando azúcar a través del riñón, a través de la orina, y entre más azúcar salga por la orina, más posibilidades hay de tener infecciones urinarias e infecciones vaginales, tipo hongos. Esto hay que tratarlo y hay que controlar los niveles de azúcar para que disminuya la frecuencia de estas infecciones. También, claro, hay que darle medicamentos para la infección, que puede ser a través de cremas vaginales o a través de óvulos o de medicinas tomadas. Ello controlando también los niveles de azúcar de modo que ese factor de riesgo, que es la glucosuria, que es la eliminación de azúcar por la orina, no esté presente.

Ahora bien, hay un grupo de medicamentos que recientemente fueron aprobados en Estados Unidos para tratar la diabetes tipo 2 que su mecanismo de acción es facilitar la salida de azúcar a través de la orina, y uno de los efectos negativos que tienen es, casualmente, en algunas personas aumentar la frecuencia de infecciones vaginales y urinarias. Es muy probable que éste sea su problema. Es importante que se lo comunique a su médico porque quizá le tengan que cambiar ese medicamento.

