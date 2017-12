Resolviendo sus dudas

Por el Dr. Enrique Griego

• EL HIGADO ES UN PRODUCTOR DE AZUCAR

P.- ¿Podría explicar cuál es la diferencia entre la Diabetes Tipo 1 y la Diabetes Tipo 2?

R.- La diferencia es que en la diabetes Tipo 1, el páncreas, que es el órgano encargado de producir insulina, no la está produciendo porque el cuerpo ha formado sustancias, que llamamos anticuerpos, que destruyen las células Beta, que son células especializadas del páncreas encargadas de producir insulina. Al no haber estas células no hay producción de insulina. La insulina es la hormona que se encarga de mantener el azúcar dentro de lo normal, que significa que en ayunas el azúcar esté entre 70 y 100. Al no haber insulina los niveles de azúcar suben a niveles de 400, 500, o más, y esto es diabetes Tipo 1. El tratamiento para estos pacientes es darle insulina, porque es lo que no están produciendo y es lo que necesitan.

El diabético Tipo 2 es diferente. La causa principal es hereditaria. Hay un gen que hace que una persona nazca ya con cierta predisposición a desarrollar la enfermedad porque hay familiares que ya la padecen. Usualmente la diabetes Tipo 2 está asociada con la obesidad, por eso, en nuestra comunidad, hasta un 90% de los pacientes que la tienen son obesos. Y el problema con ellos es que el sitio donde la insulina tiene que trabajar no responde. Sí se produce insulina, pero ésta no trabaja en forma eficiente porque hay una resistencia a la acción de la insulina. Entonces los niveles de azúcar suben. Lo ideal con estos pacientes es tratar de que bajen de peso porque bajando de peso, el paciente puede ser controlado. En este tipo se recomienda, dieta, ejercicios, reducción de peso y si con esto no es suficiente, hay pastillas que actúan estimulando el páncreas para que libere insulina. Otras pastillas actúan al nivel del hígado, haciendo que éste no produzca azúcar, porque el hígado es un productor de azúcar. El hígado almacena azúcar y después la libera hacia la sangre. Ciertos medicamentos bloquean este proceso. Se pueden combinar varios medicamentos, y con el tiempo estos pacientes van a necesitar usar insulina, porque ésta es una enfermedad crónica, que progresa.

• EN EL HIPOTIROIDISMO EL MEDICAMENTO ES DE POR VIDA

P.- Tengo 38 años de edad y recientemente fui diagnosticado con hipotiroidismo, por lo que estoy tomando medicamentos. El doctor dice que tengo que tomarlos de por vida y que me tiene que hacer exámenes de sangre cada tres meses. Quisiera que por favor me hablara de este problema.

R.- En el hipotiroidismo la glándula tiroides, que está ubicada en la parte anterior del cuello, ya no produce suficientes hormonas tiroideas que son las que se encargan de regular el metabolismo y hacer que se puedan quemar suficientes calorías, aparte de otras funciones que son bastante importantes en el funcionamiento del cuerpo . El paciente con hipotiroidismo tiene que estar recibiendo reemplazo de hormonas, en este caso, en forma de pastillas. Qué tanto medicamento requiere tomar va a depender de cada paciente, pero hay un examen que se llama TSH que se debe hacer cada dos meses al principio mientras se calcula la dosis y este examen es el que nos dice hasta dónde debemos llegar. Lo ideal es que el TSH se encuentre entre 0.4 y 4. Muchos estudios recomiendan que si el paciente está recibiendo este tipo de medicamentos busquemos la forma de llegar a la dosis que mantiene el TSH entre 1 y 2, que es lo ideal, y de esa forma el paciente que ha acumulado muchas calorías, que está en sobrepeso, pudiera beneficiarse de tener un metabolismo lo suficientemente activo como para quemar suficientes calorías y de esa forma mantener su peso ideal.

Los exámenes se pueden espaciar más adelante, pero sí el medicamento es de por vida.

